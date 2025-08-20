Droit de réponse de Gérard Vollory

Le 15 mai vers 16H45, station de métro Guillotière, tout en oblitérant mon titre de transport, dans le passage à côté, j'aperçois une personne âgée, bousculée par une jeune femme afin de s'exonérer du paiement. Je secoure la personne âgée qui trébuchait et demande à la jeune femme quelle lui présente ses excuses. Suite à son florilège d'insultes voire langage fleuri : je dis à la jeune femme "qu'en France on paie les transports en commun sinon on retourne dans son pays si cela est gratuit".

Tout en filmant, la jeune femme se rapproche et m'assène un coup au visage, faisant voltiger mes lunettes et déchirant ma chemise. Essayant d'éloigner l'agresseur, la sécurité TCL appelle la police présente en surface. Entendus par 1 OPJ, la jeune femme continuant ses insultes, J'ai donc déposé plainte.

Je tiens à saluer le passant, témoin, qui s'est déclaré SPONTANEMENT en me laissant ses coordonnées.

Je ne tiens pas en rester là et je me réserve le droit de porter plainte pour diffamation voire droit à l'image. (à voir avec mon avocat).

Je persiste et signe ces écrits, envoyés aussi à votre confrère le JDD.