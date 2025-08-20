Faits Divers

Droit de réponse de Gérard Vollory

Suite à notre article ""Barre-toi sale raciste de merde" : un ancien candidat RN frappé dans le métro à Lyon", Gérard Vollory nous a fait parvenir un droit de réponse que nous publions in extenso.

Le 15 mai vers 16H45, station de métro Guillotière, tout en oblitérant mon titre de transport, dans le passage à côté, j'aperçois une personne âgée, bousculée par une jeune femme afin de s'exonérer du paiement. Je secoure la personne âgée qui trébuchait et demande à la jeune femme quelle lui présente ses excuses. Suite à son florilège d'insultes voire langage fleuri :  je dis à la jeune femme "qu'en France on paie les transports en commun sinon on retourne dans son pays si cela est gratuit".

Tout en filmant, la jeune femme se rapproche et m'assène un coup au visage, faisant voltiger mes lunettes et déchirant ma chemise. Essayant d'éloigner l'agresseur, la sécurité TCL appelle la police présente en surface. Entendus par 1 OPJ, la jeune femme continuant ses insultes, J'ai donc déposé plainte.

Je tiens à saluer le passant, témoin, qui s'est déclaré SPONTANEMENT en me laissant ses coordonnées.

Je ne tiens pas en rester là et je me réserve le droit de porter plainte pour diffamation voire droit à l'image. (à voir avec mon avocat).

Je persiste et signe ces écrits, envoyés aussi à votre confrère le JDD. 

avatar
Chance pour la France le 20/08/2025 à 13:49

Marre de se faire insulter et agresser par ces gens que l’on accueille en France. Ces gens qui détestent la France se permettent tout en étant protégés par la gauche et certains médias!

Signaler Répondre
avatar
et donc le 20/08/2025 à 13:41
velotaf a écrit le 20/08/2025 à 13h32

Son épouse est noire...et donc?
Quel argument de mer...
Ta connerie est internationale!

Ne parlez donc pas de racisme car là votre connerie est monumentale !

Signaler Répondre
avatar
velotaf le 20/08/2025 à 13:32
pas de pot a écrit le 20/08/2025 à 13h18

Son épouse est noire

Son épouse est noire...et donc?
Quel argument de mer...
Ta connerie est internationale!

Signaler Répondre
avatar
pas de pot le 20/08/2025 à 13:18
hmhmhmhmhm a écrit le 20/08/2025 à 13h10

" sinon on retourne dans son pays" si je comprends bien il part du principe que son pays c'est pas la France car elle est pas blanche ?

Son épouse est noire

Signaler Répondre
avatar
Bribri le 20/08/2025 à 13:17

Ces racailles là n'ont aucun respect. Et pourtant elles n'ont que ce mot a la bouche, comme un mot valise.

Signaler Répondre
avatar
Droit dans ses bottes le 20/08/2025 à 13:16

Je suis tout à fait d'accord avec la réaction de M. Vollory.

Signaler Répondre
avatar
dites nous le 20/08/2025 à 13:15

Et ils sont ou tous les abrutis qui criaient au racisme ? ?

Signaler Répondre
avatar
WACISTE ! le 20/08/2025 à 13:14

Un droit de réponse qui colle parfaitement à la réalité des comportements observé sur le terrain.
L’inversion accusatoire des agresseurs qui ne manque pas culots en se victimisant derrière le racisme.

Signaler Répondre
avatar
hmhmhmhmhm le 20/08/2025 à 13:10

" sinon on retourne dans son pays" si je comprends bien il part du principe que son pays c'est pas la France car elle est pas blanche ?

Signaler Répondre
avatar
pas étonnant le 20/08/2025 à 13:08

C'est monnaie courante ces personnes qui se colle derrière vous pour pouvoir passer sans payé ! Cela m'est arrivé une fois et le gars c'est ramassé un coup de coude dans le ventre et il n'est pas passé !

Signaler Répondre

