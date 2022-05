Législatives à Lyon : Marine Le Pen défend le candidat RN qui utilise sa femme noire comme argument

Ce mercredi à l'occasion du débat télévisé des candidats de la 3e circonscription du Rhône pour les législatives organisé par France 3, Gérard Vollory s'était fait remarquer. Accusé "d'extrémisme" par la macroniste Sarah Peillon, le candidat du Rassemblement National avait montré une photo de sa femme, noire de peau.

Un argument visuel qualifié de "raciste" par ses opposants. La militante et journaliste Rokhaya Diallo a elle aussi dénoncé cette sortie sur les réseaux sociaux. Le tweet a d'ailleurs atteint les 3000 partages et les 15 000 likes.

Ce jeudi soir, Marine Le Pen était l'invitée de Yves Calvi sur BFM TV. La présidente du Rassemblement National a été interrogée sur l'évènement. "Qu'est-ce-que vous pensez de quelqu'un qui est marié avec une femme de couleur et qu'on traite de raciste et d'extrémiste toute la journée ? Vous croyez qu'il ressent quoi ?", a entamé la finaliste de l'élection présidentielle.

"C'est peut-être spontané de sa part, c'est peut-être naïf comme défense (...) ça peut être maladroit bien entendu", a-t-elle ensuite concédé en expliquant que les candidats de son parti sont souvent "des Français qui travaillent dans toute une série de milieu, qui ne sont pas des professionnels de la politique".

Marine Le Pen a donc pardonné Gérard Vollory et lui a réaffirmé son soutien. A la question "allez-vous retirer son investiture ?" posée par Benjamin Duhamel, la députée sortante du Pas-de-Calais a répondu et conclu : "on n'écarte pas quelqu'un parce qu'il a commis une maladresse, ou alors il n'y aurait plus de journalistes sur les plateaux".