Georges Képénékian : "On ne peut pas mettre LFI et le RN au même niveau"

Pour Georges Képénékian, l'heure est grave. L'ancien maire de Lyon décide de prendre la parole pour dénoncer la nouvelle donne politique, "bloc contre bloc". "Je suis tétanisé par ce fonctionnement", reconnaît le conseiller municipal.

Selon lui, "il n'y a pas 40% de fascistes en herbe en France, c'est beaucoup plus compliqué. Si on ne refait pas société, on va avoir du mal".

Georges Képénékian refuse toutefois de sortir du front républicain : "On ne peut pas mettre LFI et le RN au même niveau, estime-t-il. Si le RN vient au pouvoir, il y aura des Jean Moulin, mais aussi des Maurice Papon".

L'ancien édile a décidé de soutenir les députés lyonnais sortants, y compris l'écologiste Marie-Charlotte Garin. Mais attendra le second tour, s'il y en a un, pour se prononcer dans la 2e circonscription du Rhône.

Enfin, Georges Képénékian regrette que la dissolution enterre la révision de la loi PLM, qui aurait apporté plus de débat et de démocratie à Lyon selon lui : "Il faut que l'on réapprenne, y compris au sein des collectivités, un mode de fonctionnement plus démocratique, où les débats pourraient exister".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Dissolution

01:44 Ve République

02:12 La fin des partis

04:19 Législatives

06:15 Lyon à gauche

07:52 Loi PLM