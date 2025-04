Valentin Lungenstrass : "Est-ce que les Lyonnais vont vouloir d'un multimillionnaire de 76 ans qui fait des tweets rageux ?"

En tant qu'adjoint aux Mobilités à Lyon, Valentin Lungenstrass doit piloter avec la Métropole les différents et nombreux chantiers qui sont en cours entre Rhône et Saône. Selon lui, c'est en réalité un passage obligé et normal dans la vie d'un mandat qui transforme la ville : "Il y a vingt ans, on titrait déjà 'Lyon la grande embouteillée'. Ce n'est pas nouveau. (...) On a reporté des travaux, on optimise au maximum les chantiers".

Valentin Lungenstrass se félicite de la pérennisation de la piétonnisation du cours Charlemagne à hauteur de l'Hôtel de Région : "Ca va être un coeur de quartier très agréable à la Confluence", annonce-t-il.

Pour 2026, les lignes commencent à devenir claires à gauche. "On a une équipe soudée, bienveillante, très constructive, qui travaille", estime Valentin Lungenstrass, qui devrait être à nouveau tête de liste dans le 2e, avec de belles ambitions : "Dans le 2e arrondissement, on a besoin d'une alternance face à Pierre Oliver".

Quant à l'hypothèse Jean-Michel Aulas, l'adjoint au maire de Lyon n'y croît pas : "Est-ce que les Lyonnais vont vouloir d'un multimillionnaire de 76 ans qui fait des tweets rageux à la tête de la Ville ?", s'interroge celui qui s'oppose à l'ancien président de l'OL sur les réseaux sociaux.

