Politique

Végétalisation, fontaines, baignade : ce qu'on sait du "Plan Lyon Fraîcheur” de Jean-Michel Aulas

Végétalisation, fontaines, baignade : ce qu'on sait du "Plan Lyon Fraîcheur” de Jean-Michel Aulas
Végétalisation, fontaines, baignade : ce qu'on sait du "Plan Lyon Fraîcheur” de Jean-Michel Aulas - LyonMag

Face à l’intensification des vagues de chaleur, Jean-Michel Aulas compte porter un projet structuré d’adaptation climatique baptisé “Plan Lyon Fraîcheur”.

Ce programme entend répondre à une urgence sanitaire et sociale, alors que Lyon figure parmi les métropoles françaises les plus exposées au réchauffement climatique, avec une hausse rapide des températures et des quartiers où la température au sol dépasse déjà 55 °C en été.  

Le diagnostic posé est sévère : selon le candidat aux municipales, la Métropole de Lyon n’aurait jamais mis en place de véritable stratégie globale de rafraîchissement urbain, se limitant à des actions jugées fragmentées et insuffisamment coordonnées. Le plan ambitionne donc de faire du rafraîchissement un axe central de politique publique, au même titre que le logement ou les mobilités.

Pensé pour préparer la ville aux étés 2040-2050, le projet repose sur une approche globale combinant végétation, eau, urbanisme, bâti et innovation technique.

Cinq piliers structurent cette stratégie.

Le premier vise la création d’une grande forêt urbaine lyonnaise, conçue comme un véritable équipement climatique. L’objectif affiché est de constituer, à long terme, une trame forestière continue de plusieurs centaines d’hectares, notamment le long du Rhône et de la Saône, sur des emprises ferroviaires ou portuaires mutables et dans les grands secteurs d’aménagement comme Gerland ou la Confluence. Cette forêt pourrait permettre selon les estimations de Coeur Lyonnais une baisse de 2 à 4 °C de la température ressentie dans les zones adjacentes.

Le deuxième pilier concerne l’eau, avec un programme intitulé “100 îlots de fraîcheur, 1000 fontaines”. Il prévoit la remise en service de fontaines existantes, la création de nouveaux points d’eau peu profonds et un meilleur usage des eaux pluviales. Le projet inclut également des “Maisons de l’eau”, inspirées de modèles européens, afin de garantir un accès à une eau potable sûre en période de canicule.

Troisième axe : l’urbanisme et le bâti. La révision du PLU annoncée pour 2026 est identifiée comme un levier clé pour imposer la végétalisation des toitures lorsque c’est possible, favoriser des matériaux clairs et perméables, réduire l’usage des enrobés noirs et accélérer la désimperméabilisation des sols, aujourd’hui considérée comme un angle mort des politiques publiques. Les écoles et bâtiments municipaux sont identifiés comme prioritaires pour des aménagements rapides contre la chaleur.

Le plan refuse en revanche une généralisation de la climatisation individuelle, jugée énergivore et inégalitaire. Il privilégie des solutions collectives, comme le développement du réseau de froid, et mise sur l’innovation avec la création d’une task force européenne de recherche appliquée et d’un Institut de l’Adaptation au changement climatique.

Enfin, le projet entend redonner une place centrale aux fleuves Rhône et Saône, en visant à terme leur baignabilité, à travers une amélioration progressive de la qualité de l’eau, une surveillance sanitaire renforcée et l’identification de sites pilotes pour accueillir les baigneurs lors des épisodes de forte chaleur.

"Ni symbolique ni incantatoire", le Plan Lyon Fraîcheur répond au projet Rive Droite des écologistes, qui veulent en finir avec l'autoroute urbaine des quais du Rhône, le long du Grand Hôtel-Dieu jusqu'à l'Hôtel de Ville, en réduisant les voies de circulation et en végétalisant.

Tags :

Plan Lyon Fraîcheur

Jean-Michel Aulas

16 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
stephn le 25/12/2025 à 11:38

Un plan structuré d’adaptation climatique… le nom a couté une blinde auprès des agences conseils. résultat pour 2040 avec un mandat qui va jusqu’en 2032.. et bé c’est vraiment à ça qu’on les reconnaît…

Signaler Répondre
avatar
Parler aux lyonnais comme Macron a parlé aux français le 25/12/2025 à 11:31
Gui a écrit le 25/12/2025 à 11h08

J'ai confiance en Aulas pour apaiser notre ville et ne pas faire des choix au seul profit de l'association de lobbyiste qu'est la Ville à vélo. Il va savoir parler à tout les lyonnais contrairement à EELV et leur dogmatisme.

Hypocrisie, le fameux en même temps à la sauce lyonnaise. Beurk

Signaler Répondre
avatar
Candidat macroniste ! N'oubliez jamais le 25/12/2025 à 11:29
Iyonaveczemmour a écrit le 25/12/2025 à 09h58

Des ilots de fraicheur? et pourquoi pas des bacs a compost?
Je suis déçu, en votant pour un Aulas candidat de la droite, je pensais qu'il allait enfin raser le Vieux Lyon pour y faire passer l'autoroute. (promesse non tenue par Louis Pradel, un autre qui s'est fait élire sous l'étiquette de droite mais qui n'a rien fait pour en finir avec les piétons et les vélos)

Choisissons bien, votons Dupalais

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 25/12/2025 à 11:19
Lyon avec Zemmour vite a écrit le 25/12/2025 à 09h49

C'est tellement petit bras, même les écolos auraient pas osé faire un projet aussi misérable. Comme si les gens pendant la canicule n'arrivaient pas à acheter une bouteille d'eau. C'est ridicule sur toute la ligne

Critiquer juste pour critiquer.
Des fontaines d'eau potable c'est ce qu'il se fait dans toute les villes accablé par la chaleur..
Qu'est ce qu'il propose ton Zorro pour lutter contre la chaleur l'été?
Donner l'autorisation à la police d'abattre les musulmans, oui mais ça c'est ce qu'il propose toute l'année non?

Signaler Répondre
avatar
Gui le 25/12/2025 à 11:08

J'ai confiance en Aulas pour apaiser notre ville et ne pas faire des choix au seul profit de l'association de lobbyiste qu'est la Ville à vélo. Il va savoir parler à tout les lyonnais contrairement à EELV et leur dogmatisme.

Signaler Répondre
avatar
Naftaline Benêt le 25/12/2025 à 10:39
Lyon avec le likoud a écrit le 25/12/2025 à 10h24

Il faut en finir une bonne fois pour toute avec les trotinettes et les vélos. Il faut interdire ces objets de racaille avant tout.

Il faut supprimer les trottoirs et si le conseil constitutionnel l'autorise, couper les pieds des Lyonnais, car les piétons (de la racaille qui refuse de se déplacer en voiture) les utilisent.
Tout cela dans le respect de la loi et de la constitution.

Signaler Répondre
avatar
LA solution le 25/12/2025 à 10:33

Il faut une flotte de canadairs pour créer des pluies artificielles en cas de forte chaleur

Signaler Répondre
avatar
FAN DE ROMAIN ET FARID le 25/12/2025 à 10:26

Aulas c'est le Textor de la politique !

Signaler Répondre
avatar
Lyon avec le likoud le 25/12/2025 à 10:24

Il faut en finir une bonne fois pour toute avec les trotinettes et les vélos. Il faut interdire ces objets de racaille avant tout.

Signaler Répondre
avatar
Née a Lyon le 25/12/2025 à 10:14

Le Aulas, un vrai milliardaire à la mentalité d'escroc. Il s'inscrit dans la continuité de l'escrologie des Khmers verts de Lyon , avec son plan d'escroc Pour Lyon. Je n'ai aucune confiance en cet individu, qui changera d'avis aussi vite qu'un tir de penalty.

Signaler Répondre
avatar
Bl74 le 25/12/2025 à 10:11

Il ne récupérera pas les voix des dingos de la secte bolchevo-climatique..

Signaler Répondre
avatar
Iyonaveczemmour le 25/12/2025 à 09:58

Des ilots de fraicheur? et pourquoi pas des bacs a compost?
Je suis déçu, en votant pour un Aulas candidat de la droite, je pensais qu'il allait enfin raser le Vieux Lyon pour y faire passer l'autoroute. (promesse non tenue par Louis Pradel, un autre qui s'est fait élire sous l'étiquette de droite mais qui n'a rien fait pour en finir avec les piétons et les vélos)

Signaler Répondre
avatar
Levraiécolo le 25/12/2025 à 09:53

Après 5 ans d'idèes bêtes et minables et d'un totalitarisme insupportable, sans parler des "oeuvres d'arts" .... on a enfin un plan concret pour notre ville.
L'écologie passe obligatoirement par la végétalisation et non par la bétonisation de pistes cyclables et la création de bouchons.
Merci JMA

Signaler Répondre
avatar
Lyon avec Zemmour vite le 25/12/2025 à 09:49

C'est tellement petit bras, même les écolos auraient pas osé faire un projet aussi misérable. Comme si les gens pendant la canicule n'arrivaient pas à acheter une bouteille d'eau. C'est ridicule sur toute la ligne

Signaler Répondre
avatar
MiLyon le 25/12/2025 à 09:47

niveau projet : c est un bon début ,comme quoi il n y a pas que les ecolos qui ont de bonnes idées . On continue…..

Signaler Répondre
avatar
Bref, si t'es riche tu vas être gâté par Aulas le 25/12/2025 à 09:34

Heureux propriétaires de logements le long des quais du Rhône et de Saône.
Pour les autres ce sera au mieux une fontaine.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.