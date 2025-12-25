Végétalisation, fontaines, baignade : ce qu'on sait du "Plan Lyon Fraîcheur” de Jean-Michel Aulas

Ce programme entend répondre à une urgence sanitaire et sociale, alors que Lyon figure parmi les métropoles françaises les plus exposées au réchauffement climatique, avec une hausse rapide des températures et des quartiers où la température au sol dépasse déjà 55 °C en été.
Le diagnostic posé est sévère : selon le candidat aux municipales, la Métropole de Lyon n’aurait jamais mis en place de véritable stratégie globale de rafraîchissement urbain, se limitant à des actions jugées fragmentées et insuffisamment coordonnées. Le plan ambitionne donc de faire du rafraîchissement un axe central de politique publique, au même titre que le logement ou les mobilités.
Pensé pour préparer la ville aux étés 2040-2050, le projet repose sur une approche globale combinant végétation, eau, urbanisme, bâti et innovation technique.
Cinq piliers structurent cette stratégie.
Le premier vise la création d’une grande forêt urbaine lyonnaise, conçue comme un véritable équipement climatique. L’objectif affiché est de constituer, à long terme, une trame forestière continue de plusieurs centaines d’hectares, notamment le long du Rhône et de la Saône, sur des emprises ferroviaires ou portuaires mutables et dans les grands secteurs d’aménagement comme Gerland ou la Confluence. Cette forêt pourrait permettre selon les estimations de Coeur Lyonnais une baisse de 2 à 4 °C de la température ressentie dans les zones adjacentes.
Le deuxième pilier concerne l’eau, avec un programme intitulé “100 îlots de fraîcheur, 1000 fontaines”. Il prévoit la remise en service de fontaines existantes, la création de nouveaux points d’eau peu profonds et un meilleur usage des eaux pluviales. Le projet inclut également des “Maisons de l’eau”, inspirées de modèles européens, afin de garantir un accès à une eau potable sûre en période de canicule.
Troisième axe : l’urbanisme et le bâti. La révision du PLU annoncée pour 2026 est identifiée comme un levier clé pour imposer la végétalisation des toitures lorsque c’est possible, favoriser des matériaux clairs et perméables, réduire l’usage des enrobés noirs et accélérer la désimperméabilisation des sols, aujourd’hui considérée comme un angle mort des politiques publiques. Les écoles et bâtiments municipaux sont identifiés comme prioritaires pour des aménagements rapides contre la chaleur.
Le plan refuse en revanche une généralisation de la climatisation individuelle, jugée énergivore et inégalitaire. Il privilégie des solutions collectives, comme le développement du réseau de froid, et mise sur l’innovation avec la création d’une task force européenne de recherche appliquée et d’un Institut de l’Adaptation au changement climatique.
Enfin, le projet entend redonner une place centrale aux fleuves Rhône et Saône, en visant à terme leur baignabilité, à travers une amélioration progressive de la qualité de l’eau, une surveillance sanitaire renforcée et l’identification de sites pilotes pour accueillir les baigneurs lors des épisodes de forte chaleur.
"Ni symbolique ni incantatoire", le Plan Lyon Fraîcheur répond au projet Rive Droite des écologistes, qui veulent en finir avec l'autoroute urbaine des quais du Rhône, le long du Grand Hôtel-Dieu jusqu'à l'Hôtel de Ville, en réduisant les voies de circulation et en végétalisant.
Un plan structuré d’adaptation climatique… le nom a couté une blinde auprès des agences conseils. résultat pour 2040 avec un mandat qui va jusqu’en 2032.. et bé c’est vraiment à ça qu’on les reconnaît…Signaler Répondre
Hypocrisie, le fameux en même temps à la sauce lyonnaise. BeurkSignaler Répondre
Choisissons bien, votons DupalaisSignaler Répondre
Critiquer juste pour critiquer.Signaler Répondre
Des fontaines d'eau potable c'est ce qu'il se fait dans toute les villes accablé par la chaleur..
Qu'est ce qu'il propose ton Zorro pour lutter contre la chaleur l'été?
Donner l'autorisation à la police d'abattre les musulmans, oui mais ça c'est ce qu'il propose toute l'année non?
J'ai confiance en Aulas pour apaiser notre ville et ne pas faire des choix au seul profit de l'association de lobbyiste qu'est la Ville à vélo. Il va savoir parler à tout les lyonnais contrairement à EELV et leur dogmatisme.Signaler Répondre
Il faut supprimer les trottoirs et si le conseil constitutionnel l'autorise, couper les pieds des Lyonnais, car les piétons (de la racaille qui refuse de se déplacer en voiture) les utilisent.Signaler Répondre
Tout cela dans le respect de la loi et de la constitution.
Il faut une flotte de canadairs pour créer des pluies artificielles en cas de forte chaleurSignaler Répondre
Aulas c'est le Textor de la politique !Signaler Répondre
Il faut en finir une bonne fois pour toute avec les trotinettes et les vélos. Il faut interdire ces objets de racaille avant tout.Signaler Répondre
Le Aulas, un vrai milliardaire à la mentalité d'escroc. Il s'inscrit dans la continuité de l'escrologie des Khmers verts de Lyon , avec son plan d'escroc Pour Lyon. Je n'ai aucune confiance en cet individu, qui changera d'avis aussi vite qu'un tir de penalty.Signaler Répondre
Il ne récupérera pas les voix des dingos de la secte bolchevo-climatique..Signaler Répondre
Des ilots de fraicheur? et pourquoi pas des bacs a compost?Signaler Répondre
Je suis déçu, en votant pour un Aulas candidat de la droite, je pensais qu'il allait enfin raser le Vieux Lyon pour y faire passer l'autoroute. (promesse non tenue par Louis Pradel, un autre qui s'est fait élire sous l'étiquette de droite mais qui n'a rien fait pour en finir avec les piétons et les vélos)
Après 5 ans d'idèes bêtes et minables et d'un totalitarisme insupportable, sans parler des "oeuvres d'arts" .... on a enfin un plan concret pour notre ville.Signaler Répondre
L'écologie passe obligatoirement par la végétalisation et non par la bétonisation de pistes cyclables et la création de bouchons.
Merci JMA
C'est tellement petit bras, même les écolos auraient pas osé faire un projet aussi misérable. Comme si les gens pendant la canicule n'arrivaient pas à acheter une bouteille d'eau. C'est ridicule sur toute la ligneSignaler Répondre
niveau projet : c est un bon début ,comme quoi il n y a pas que les ecolos qui ont de bonnes idées . On continue…..Signaler Répondre
Heureux propriétaires de logements le long des quais du Rhône et de Saône.Signaler Répondre
Pour les autres ce sera au mieux une fontaine.