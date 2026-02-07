Politique

Proposition de nouveau stade à la Duchère : Jean-Michel Aulas simplement rappelé à l'ordre par le Conseil national de l'éthique de la FFF

Aucune sanction ne sera prononcée contre Jean-Michel Aulas. Le Conseil national de l'éthique de la FFF a décidé de classer le dossier après avoir rappelé à l'ordre le candidat aux municipales de Lyon pour sa proposition de stade à la Duchère.

La FFF, dont Jean-Michel Aulas est vice-président, avait conseillé au candidat aux élections municipales lyonnaises, de ne pas faire de propositions publiques liées au football. Or, l'ex-président de l'OL avait, mercredi, lors de son déplacement à la Duchère, évoqué l'idée de construire un stade dans le quartier du 9e arrondissement, en plus d'y faire venir un tramway.

Immédiatement, le Conseil national de l'éthique de la FFF s'était auto-saisi de l'affaire. Mais aucune sanction, allant de la suspension à la radiation, n'a été prise. Selon L'Equipe, le Conseil a "décidé de rappeler par courrier de ce jour à M. Aulas la nécessité de respecter les règles tenant à éviter que le football soit utilisé à des fins électorales".

Jean-Michel Aulas voit donc la polémique s'éteindre aussitôt.

S'il reste à la FFF en cas d'élection comme maire de Lyon, cette dernière l'a toutefois déjà prévenu qu'il devrait se montrer tout aussi prudent dans ses futures relations avec le ballon rond. Si JMA devenait premier magistrat de Lyon, il serait obligé de se déporter lors de toute discussion ou décision concernant l'OL ou tout autre club de l’agglomération lyonnaise. Mais aussi s'abstenir "d’utiliser les ressources de la collectivité lyonnaise dans le cadre de ses fonctions à la FFF", et vice-versa.

Jean-Michel Aulas

municipales 2026 à Lyon

fff

et ben le 07/02/2026 à 12:27
LFI 69 a écrit le 07/02/2026 à 09h13

L'argent public déjà dépensé et déjà budgéter pour financer les biens privés d'Aulas, quelle sanction déjà ?

vous allez nous le dire ; non ?

Hi han, je vote LFI le 07/02/2026 à 12:05
Entomologie humaine a écrit le 07/02/2026 à 09h24

Le Trump lyonnais dans toute sa splendeur. Au-dessus les lois comme son idole.

Au-dessus des LOIS ??? Quelles lois ? Votée par quels députés cette loi ?
À moins qu'en bon 2-neurones, tu ne considères qu'un "conseil" de la FFF a valeur de loi ?
Je te fais donc un copier-coller de l’article que tu n'as, à l'évidence, pas lu ; "La FFF ... avait conseillé au candidat...". CONSEILLÉ. Et moi je te conseille un dico pour comprendre le sens des mots.

Mdr ! le 07/02/2026 à 10:43
Lyon avec Zemmour vite! a écrit le 07/02/2026 à 10h15

Le Donald J Trump lyonnais c'est Doucet. Aulas c'est le Biden avec sa Kamala Harris Sarcelli .
Pour en revenir au sujet, c'est pas d'un stade de foot qu'à besoin la Duchère mais d'un décloisonnement en prolongeant la ligne D la bas

Autant Aulas est comme un Biden, vieux déjà, mais surtout libéral en diable et champion des riches.. autant Doucet n'a rien à voir avec un Trump, mais alors vraiment rien, ni dans les qualités ni dans les défauts.
Les comparaisons ont des limites.

Quant à la Duch'.. comme tous les quartiers, ce dont elle a besoin c'est d'être rasée et de voir sa population dispersée aux quatres coins de la campagne.

mirou69 le 07/02/2026 à 10:41
1789 a écrit le 07/02/2026 à 09h15

Ne pas confondre l'éthique de la FFF, et le vote ethnique.

Oui le vote ethnique des LFI

mirou69 le 07/02/2026 à 10:37
Entomologie humaine a écrit le 07/02/2026 à 09h24

Le Trump lyonnais dans toute sa splendeur. Au-dessus les lois comme son idole.

Ça emmerde bien les escrolos

Lyon avec Zemmour vite! le 07/02/2026 à 10:15
Entomologie humaine a écrit le 07/02/2026 à 09h24

Le Trump lyonnais dans toute sa splendeur. Au-dessus les lois comme son idole.

Le Donald J Trump lyonnais c'est Doucet. Aulas c'est le Biden avec sa Kamala Harris Sarcelli .
Pour en revenir au sujet, c'est pas d'un stade de foot qu'à besoin la Duchère mais d'un décloisonnement en prolongeant la ligne D la bas

Entomologie humaine le 07/02/2026 à 09:24

Le Trump lyonnais dans toute sa splendeur. Au-dessus les lois comme son idole.

1789 le 07/02/2026 à 09:15

Ne pas confondre l'éthique de la FFF, et le vote ethnique.

LFI 69 le 07/02/2026 à 09:13

L'argent public déjà dépensé et déjà budgéter pour financer les biens privés d'Aulas, quelle sanction déjà ?

