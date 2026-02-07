Proposition de nouveau stade à la Duchère : Jean-Michel Aulas simplement rappelé à l'ordre par le Conseil national de l'éthique de la FFF

La FFF, dont Jean-Michel Aulas est vice-président, avait conseillé au candidat aux élections municipales lyonnaises, de ne pas faire de propositions publiques liées au football. Or, l'ex-président de l'OL avait, mercredi, lors de son déplacement à la Duchère, évoqué l'idée de construire un stade dans le quartier du 9e arrondissement, en plus d'y faire venir un tramway.
Immédiatement, le Conseil national de l'éthique de la FFF s'était auto-saisi de l'affaire. Mais aucune sanction, allant de la suspension à la radiation, n'a été prise. Selon L'Equipe, le Conseil a "décidé de rappeler par courrier de ce jour à M. Aulas la nécessité de respecter les règles tenant à éviter que le football soit utilisé à des fins électorales".
Jean-Michel Aulas voit donc la polémique s'éteindre aussitôt.
S'il reste à la FFF en cas d'élection comme maire de Lyon, cette dernière l'a toutefois déjà prévenu qu'il devrait se montrer tout aussi prudent dans ses futures relations avec le ballon rond. Si JMA devenait premier magistrat de Lyon, il serait obligé de se déporter lors de toute discussion ou décision concernant l'OL ou tout autre club de l’agglomération lyonnaise. Mais aussi s'abstenir "d’utiliser les ressources de la collectivité lyonnaise dans le cadre de ses fonctions à la FFF", et vice-versa.
