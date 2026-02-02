Municipales à Lyon : Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) s’engage à fermer le zoo de la Tête d’Or

La députée LFI et candidate aux municipales Anaïs Belouassa-Cherifi annonce s’engager formellement en faveur de la fermeture du zoo municipal, à l’issue de la signature de la charte proposée par l’association Projet Animaux Zoopolis (PAZ).
Selon l’association, il s’agit de la première candidate lyonnaise à prendre publiquement cet engagement dans le cadre de la campagne. La signature de la charte engage Anaïs Belouassa-Cherifi à mettre en œuvre un calendrier de transition durant la mandature, prévoyant l’arrêt immédiat de la reproduction et des nouvelles acquisitions d’animaux, leur placement progressif dans des sanctuaires, ainsi qu’une date de fermeture définitive du zoo.
Outre la fermeture du zoo du parc de la Tête d’Or, la charte signée par la candidate comprend plusieurs engagements supplémentaires : la fin de la pêche au vif sur le lac du parc, l’abandon des méthodes létales contre les pigeons et l’expérimentation de solutions non létales pour la gestion des rats, l’arrêt des feux d’artifice classiques, ainsi que l’interdiction de spectacles impliquant des animaux sauvages ou domestiques sur le domaine municipal.
PAZ interpelle les autres candidats
Dans son communiqué, l’association souligne l’absence de position publique d’autres figures de la campagne lyonnaise. PAZ indique n’avoir obtenu aucune réponse du candidat Jean-Michel Aulas malgré plusieurs sollicitations. Concernant le maire sortant Grégory Doucet, l’association affirme attendre un engagement clair sur l’avenir du zoo, estimant que le maintien de l’équipement est incompatible avec une politique ambitieuse en faveur de la condition animale.
PAZ dresse également un bilan critique de l’action municipale sur la période 2020-2026. Si l’association reconnaît certaines avancées, comme l’arrêt du gazage des pigeons et la création d’une délégation à la condition animale, elle estime que ces mesures restent insuffisantes tant que le zoo du parc de la Tête d’Or est maintenu.
Annonce totalement stérile, elle n'a aucune chance d'être élue.Signaler Répondre
Tous les Lyonnais sont allés voir les animaux du parc de la tête d'or durant leur enfance et souhaitent que leurs enfants connaissent les mêmes joies.
Toujours interdire, brimer, imposer ....
Vraiment marre de cette politique de gauche.
Ok, ont ferme le zoo et les animaux ont a fait quoi, regarder le Maryland à ANTIBES, mais peut-être que cette dame peut les garder en pension dans sa permanence.Signaler Répondre
Les enfants apprécient ce zoo me semble-t-il .Signaler Répondre
interdire, fermer , brider, empêcher, bloquer (notamment l'assemblée en déposant systématiquement des motions de censure) sont les maitres mots de la mélenchonie.Signaler Répondre
Mélenchon a une stratégie : tout conflictualiser, pour créer le désordre, qui engendre l'insurrection, qui engendre la révolution, qui permet de casser la république et de prendre le pouvoir de manière totalitaire.
C'est la stratégie déterminée par Trotski, le maitre à penser de l'idéologie centrale de Mélenchon (qui n'a rien inventé)
C'est pourquoi la mélenchonie LFI hurle nuit et jour à l'assemblée nationale, littéralement.
Créer le désordre est sa stratégie.
Alors, si on réfléchit , comment voter pour une idéologie centralisée qui ne vise qu'à détruire interdire et créer la révolution ??
Allez regarder les couillons derrière les grilles, leur jeter de graines et leur faire ramasser la merde qu'il jeter par les fen^tresSignaler Répondre
Une raison de plus de ne pas voter pour LFISignaler Répondre
+ 1Signaler Répondre
Sont ils vraiment lyonnais ces gens là?Signaler Répondre
Je me souviens plus jeune quand on allait voir les animaux au parc de la tête d’or et faire une balade en famille.
Elle est au courant qu'ont touche pas tous 5000 euro de salaire comme elle ? Donc si nos enfants veulent voir des animaux autre que des chien et chat on n'a pas le choix dallez au parc. Madame elle peut se permettre d'aller en Tanzanie mais pas nous.Signaler Répondre
Il est bien connu que les animaux qui ont été habitués au zoo ne peuvent pas survivre dans la nature . L'autre problème reste de trouver des sanctuaires. Marineland a fermé mais personne n'a voulu des orques jusqu'à présent.... donc ils restent sur place : coût énorme sans rentrées financières . Comme toujours avec les écolos : dogmes sans réflexion ni en amont , ni en aval . Bien fumeux tout cela !Signaler Répondre
Super programmeSignaler Répondre
C'est con comme décision... pour elle et ses comparses, les cages des singes sont tout à fait adaptées.Signaler Répondre
Tu roules pour Aulas !!!Signaler Répondre
Bravo
Gregory Doucet, au soir du premier tour des élections municipales :Signaler Répondre
« sur la base de convergences programmatiques avec nos partenaires LFI, qui font partie de notre majorité municipale depuis 6 ans, j'annonce la fusion des listes écologistes et insoumises... bla bla bla »
Comme s'il n'y avait pas déjà suffisamment de raison pour ne pas voter pour la candidate d'un parti sectaire, raciste... Avec les pèlerins de la PAZ elle ne va pas gagner beaucoup de voix.Signaler Répondre
Madame cherifi, où l'art de se tirer une balle dans le pied !!!😁😁😁😁Signaler Répondre
Interdire, fermer, remplacer, supprimer, imposer et surtout endoctriner!! quelle belle vie avec ces gauchos!Signaler Répondre
comme elle n a aucune chance, il ne lui reste plus qu a faire des déclarations.Signaler Répondre
les animaux du zoo ne sont pas malheureux,ils sont nourris,soignés et n'ont plus l'habitude de se retrouver dehors.Cette "m'as tu vu" ne sait plus quoi dire pour se faire remarquer.Dehors!Signaler Répondre
les elus LFI cherchent un logement alors le ZOO SUPERSignaler Répondre
Le zoo de Lyon est une sortie familiale et permettent aux familles des quartiers populaires de faire une sortie gratuite et de permettre aux enfants de voir autre chose que des chats, des chiens, des pigeons et des corbeaux…LFI EST TOUJOURS DANS LA POLÉMIQUE STÉRILE POUR PARLER D’EUX. Ils se foutent royalement des classes populaires qu’ils sont censés défendre.Signaler Répondre
Si elle n'a que ça comme programme ...........................Signaler Répondre
Il faut absolument conserver le parc pour y expédier tous ces écolos bobos vélos apaisés dégenrés Lfistes et ne le fermer que lorsqu'il sera bien rempliSignaler Répondre
le zoo est bien tenu les animaux bien soignés .. gardons le .. lieu pédagogique et culturel pour les enfantsSignaler Répondre
Bonne idée, à la place des animaux, on pourrait y enfermer les lfistSignaler Répondre
on se fera un plaisir de venir leur jeter des cacahuètes et pelures de légumes
super si elle ferme le zoo LFI va quitter LyonSignaler Répondre
Foutez nous la PAZ !Signaler Répondre
Elle va fermer la ville complète si le LFI est élu les habitants (et moi le premier ) quitterons la ville en masseSignaler Répondre
A ce moment là il faut qu'elle s'engage à fermer les Minguettes, le Mas du Taureau, la place du pont, le Tonkin, la Velette ;-)Signaler Répondre
Nous on voudrait au parc des pandas, des éléphants, des crocodiles, des singes, des lions, des girafes, et que l'on puisse faire le tour du zoo en voiture diesel.
Qu'elle s'occupe des iraniens on n'entend pas du tout LFI sur le sujet, mais les autres partis non plus.
pareilSignaler Répondre
Du moment que les zozos sectaires de LFI disparaissent du zoo politique lyonnais.Signaler Répondre
je voterai pour un candidat qui s’engage à maintenir et entretenir le zoo du parc de la Tête d’OrSignaler Répondre