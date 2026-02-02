Municipales à Lyon : Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) s’engage à fermer le zoo de la Tête d’Or

La députée LFI et candidate aux municipales Anaïs Belouassa-Cherifi annonce s’engager formellement en faveur de la fermeture du zoo municipal, à l’issue de la signature de la charte proposée par l’association Projet Animaux Zoopolis (PAZ).

Selon l’association, il s’agit de la première candidate lyonnaise à prendre publiquement cet engagement dans le cadre de la campagne. La signature de la charte engage Anaïs Belouassa-Cherifi à mettre en œuvre un calendrier de transition durant la mandature, prévoyant l’arrêt immédiat de la reproduction et des nouvelles acquisitions d’animaux, leur placement progressif dans des sanctuaires, ainsi qu’une date de fermeture définitive du zoo.

Outre la fermeture du zoo du parc de la Tête d’Or, la charte signée par la candidate comprend plusieurs engagements supplémentaires : la fin de la pêche au vif sur le lac du parc, l’abandon des méthodes létales contre les pigeons et l’expérimentation de solutions non létales pour la gestion des rats, l’arrêt des feux d’artifice classiques, ainsi que l’interdiction de spectacles impliquant des animaux sauvages ou domestiques sur le domaine municipal.

PAZ interpelle les autres candidats

Dans son communiqué, l’association souligne l’absence de position publique d’autres figures de la campagne lyonnaise. PAZ indique n’avoir obtenu aucune réponse du candidat Jean-Michel Aulas malgré plusieurs sollicitations. Concernant le maire sortant Grégory Doucet, l’association affirme attendre un engagement clair sur l’avenir du zoo, estimant que le maintien de l’équipement est incompatible avec une politique ambitieuse en faveur de la condition animale.

PAZ dresse également un bilan critique de l’action municipale sur la période 2020-2026. Si l’association reconnaît certaines avancées, comme l’arrêt du gazage des pigeons et la création d’une délégation à la condition animale, elle estime que ces mesures restent insuffisantes tant que le zoo du parc de la Tête d’Or est maintenu.