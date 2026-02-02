Transports

Nouvelle panne sur la ligne B du métro ce lundi

Un début de semaine compliqué pour les utilisateurs des TCL.

Attention si vous devez prendre le métro B ce lundi. La ligne circule partiellement depuis la mi-journée en raison d’une panne de signalisation.

Le métro B fonctionne uniquement entre les arrêts Stade de Gerland Le LOU et Charpennes Charles Hernu. Les stations de Gare d’Oullins à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud ne sont plus desservies.

Des bus relais ont été mis en place entre les arrêts Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud et Gerland.

La reprise de la circulation est estimée à 16h, selon le site des TCL.

4 commentaires
Ex Précisions le 02/02/2026 à 16:04

Le Bernard il nous fera le coup de la panne jusqu'au bout, encore 1 mois 1/2...

Évidemment le 02/02/2026 à 15:57

Une nouvelle réussite de Nono Nullard.....et de Kokakolasse...

meme la nuit le 02/02/2026 à 15:56

vivement qu'il soit en panne 24h/24

Hildegonde le 02/02/2026 à 15:45

Une fois de plus....

