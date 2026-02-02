Nouvelle panne sur la ligne B du métro ce lundi

Attention si vous devez prendre le métro B ce lundi. La ligne circule partiellement depuis la mi-journée en raison d’une panne de signalisation.
Le métro B fonctionne uniquement entre les arrêts Stade de Gerland Le LOU et Charpennes Charles Hernu. Les stations de Gare d’Oullins à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud ne sont plus desservies.
Des bus relais ont été mis en place entre les arrêts Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud et Gerland.
La reprise de la circulation est estimée à 16h, selon le site des TCL.
