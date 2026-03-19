Gabriel Amard (LFI) : "Si Bruno Bernard veut retirer ses listes, qu'il le fasse !"

Si les écologistes et les insoumis ont fait alliance à Lyon, ce n'est pas le cas pour les élections métropolitaines. Et cela obère les chances de victoire de Bruno Bernard face à Véronique Sarselli.

Du côté de LFI, on se projette donc sur le second tour dans les circonscriptions où ses listes se sont maintenues : "Il faut absolument mobiliser les abstentionnistes pour ce deuxième tour. Dans les quartiers et les villes populaires, il y a eu 70% d'abstention. Il est temps que tout le monde se réveille et qu'un vote de gauche au travers du vote insoumis puisse se concrétiser dimanche", annonce le député Gabriel Amard, candidat sur la circonscription de Villeurbanne.

Le gendre de Jean-Luc Mélenchon revient aussi sur les contours de l'accord lyonnais : "Nous représentons les électeurs du premier tour, nous ne participons pas aux exécutifs, nous ne sommes pas solidaires des politiques qui se mettront en place. Nous défendrons notre programme dans les assemblées délibérantes et donc dans les conseils d'arrondissement et au conseil municipal de Lyon".

Pourquoi l'accord a capoté avec Bruno Bernard ? "Nous étions prêts à faire des concessions et nous l'avons fait. Nous avons accepté de mettre telle circonscription à part, nous avons accepté d'avoir 40% de sièges en moins que ce que nous aurions mérité. Et pour autant, Monsieur Bruno Bernard s'est démontré comme incapable de conduire à la victoire ces listes dans leur diversité, parce qu'il est prisonnier du vieux monde politique du Parti socialiste qui l'a bloqué. (...) Croyez-vous que j'ai perdu 25 heuros durant de discussions avec les écologistes pour finalement avoir été bête et méchant et n'avoir rien accepté de leur proposition ?", narre Gabriel Amard.

Quelle solution possible maintenant que les listes insoumises et celles de l'union de la gauche ont été déposées en préfecture ? Pour Gabriel Amard, elle doit venir du président sortant de la Métropole : "Si M. Bernard pense ou regrette de ne pas avoir tendu la main ou répondu à notre main tendue au premier tour et veut retirer ses listes dans 2 circonscriptions de son choix, qu'il le fasse ! Parce que dans ces circonscriptions, la gauche sera représentée".

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