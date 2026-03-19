Gabriel Amard (LFI) : "Si Bruno Bernard veut retirer ses listes, qu'il le fasse !"

Si les écologistes et les insoumis ont fait alliance à Lyon, ce n'est pas le cas pour les élections métropolitaines. Et cela obère les chances de victoire de Bruno Bernard face à Véronique Sarselli.
Du côté de LFI, on se projette donc sur le second tour dans les circonscriptions où ses listes se sont maintenues : "Il faut absolument mobiliser les abstentionnistes pour ce deuxième tour. Dans les quartiers et les villes populaires, il y a eu 70% d'abstention. Il est temps que tout le monde se réveille et qu'un vote de gauche au travers du vote insoumis puisse se concrétiser dimanche", annonce le député Gabriel Amard, candidat sur la circonscription de Villeurbanne.
Le gendre de Jean-Luc Mélenchon revient aussi sur les contours de l'accord lyonnais : "Nous représentons les électeurs du premier tour, nous ne participons pas aux exécutifs, nous ne sommes pas solidaires des politiques qui se mettront en place. Nous défendrons notre programme dans les assemblées délibérantes et donc dans les conseils d'arrondissement et au conseil municipal de Lyon".
Pourquoi l'accord a capoté avec Bruno Bernard ? "Nous étions prêts à faire des concessions et nous l'avons fait. Nous avons accepté de mettre telle circonscription à part, nous avons accepté d'avoir 40% de sièges en moins que ce que nous aurions mérité. Et pour autant, Monsieur Bruno Bernard s'est démontré comme incapable de conduire à la victoire ces listes dans leur diversité, parce qu'il est prisonnier du vieux monde politique du Parti socialiste qui l'a bloqué. (...) Croyez-vous que j'ai perdu 25 heuros durant de discussions avec les écologistes pour finalement avoir été bête et méchant et n'avoir rien accepté de leur proposition ?", narre Gabriel Amard.
Quelle solution possible maintenant que les listes insoumises et celles de l'union de la gauche ont été déposées en préfecture ? Pour Gabriel Amard, elle doit venir du président sortant de la Métropole : "Si M. Bernard pense ou regrette de ne pas avoir tendu la main ou répondu à notre main tendue au premier tour et veut retirer ses listes dans 2 circonscriptions de son choix, qu'il le fasse ! Parce que dans ces circonscriptions, la gauche sera représentée".
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LFI, la ,5eme colonne.....Signaler Répondre
Aulas n'a pas besoin de la métropole puisque Sarseli va gagner!Signaler Répondre
C'est trop long ton argument on dirait chatgpt synthetise c mieux, on dirait dousset qui parleSignaler Répondre
Aymard c'est Mélanchon, j'ai pas confiance vraiment...Signaler Répondre
Je pensais que mr Doucet n'avait rien à voir avec ce Lfi ..Mais helas si ! c'est une dinguerie cette alliance comment un socialiste ecolo peut s'allier avec ces gens là ?? Mr doucet vous etes tombé bien bas dans mon estime
Pas sur que les électeurs souhaitent Doucet à la Mairie et pour 7 ans.. car depuis le rapprochement avec le LFI les avis divergent et le programme de Aulas pas trop connu fait désormais surface avec des arguments sympas comme la végétalisation de la place Bellecour, Aulas ne vas pas prendre de salaire, + de 500 caméras installées ( doucet - de 100), et cantine gratuite entre autre ..Signaler Répondre
Monsieur gendre obéit au doigt et à l'oeil de beau-papa qu'il ne faut surtout pas contredire au risque d'être remercié, même s'il lui a accordé la main de sa fille. Ne pas croire que derrière ces bisbilles il n'est question que de savoir si on va ouvrir une ligne de métro ou de tram, ou rendre les transports gratuits, ou débaptiser une rue. La vision de JL Mélenchon se porte uniquement sur 2027; il est le seul à avoir en tête, depuis 20 ans quand-même, cet objectif de l'Élysée. Et il connait par coeur la question. Il est piquant de découvrir que la politique de LFI est calquée sur celle du maire de New-York, Zohhran Mamdami, élu en 2025, en étant musulman et d'extrême-gauche (livre: La victoire de Zohran Mandami à New-York. Textuel). Deux axes pour sa campagne: socialisme et Palestine. Socialisme: gel des loyers (ses conséquences sont catastrophiques pour le parc de logements disponibles sont prouvées), la gratuité des transports en commun, un système de crèches universel, définancement de la police. Le financement???Ce maire est un adepte de l'intersectionnalité. Gaza comme argument électoral; des révélations récentes ont montré que la femme du maire avait liké sur Instagram des contenus faisant l'apologie de pogrom du 7 octobre. Le nouveau maire de Saint Denis, à la manœuvre depuis des année, a fêté sa victoire avec ses soutiens en chantant à tue-tête:" Nous sommes tous enfants de Gaza". Si l'on fait la transposition de cette élection à notre pays, on retrouve des éléments du programme de la Métropole plus le programme de JL Mélenchon qui fait discrètement la courte échelle aux Frères musulmans au plan national. Mais Bruno Bernard est moins dogmatique que Grégory le rouge; sans doute s'est-il rendu compte du danger de faire rentrer en force des élus LFI qui lui pourriraient la vie. Il a refusé la fusion avec le diable. C'est courageux. Preuve accablante: A Chalon sur Saône, deux élus LFI écrivent que Mme Lamia Sabrina Sari nouvellement élue porte le foulard islamique par convictions religieuses. Elle souhaite siéger au conseil municipal voilée; Mme Sari appartient à l'organisation Libawat affiliée à l'Alliance citoyenne qui a porté la campagne dans les piscines de Grenoble (Monsieur Éric Piolle maire d'extrême-gauche). Pour le moment, le tribunal administratif a débouté madame Sari; qu'en serait-il si l'affaire monte au Conseil d'État? En résumé le payasage politique pourrait être le suivant: le PS de monsieur Faure est laminé et en voie de disparition, tué par LFI. Derrière ce parti les Frères musulmans avancent tout doucement mais inexorablement (clubs sportifs, associations culturelles, conseils municipaux) pour faire aboutir leur emprise. Ces derniers seront -ils en mesure de prendre la main sur LFI d'ici quelques mois, quelques années? Un question qui mérite une profonde réflexion. Bien évidemment, je m'attends à des ricanements en tout genre. Je vais garder ce texte pour le ressortir au moment voulu quand les ricanements se seront tus.Signaler Répondre
Vous verrez qu'il se retirera au dernier moment c'est tout un cirque orchestré entre eux ils sont alliés de fait depuis le début ils se foutent de vous EELV & co (LFI) ...Signaler Répondre
Il a mangé un clown?Signaler Répondre
Si Aulas n'a pas la mairie, il voudra la métropole.Signaler Répondre
Vous l'aurez lu ici.
Si Lyon ne veut pas d'Aulas, ça semble être un avis moins tranché dans le reste de la Métropole.Signaler Répondre
Et comme c'est un regroupement de communes et ne concerne pas uniquement Lyon, il faudra faire avec, ne vous en déplaise.
Exact et c est pourquoi nous voterons AULAS SARSELLI🥰🥰Signaler Répondre
Nanard voulait l'alliance, malheureusement pour lui plusieurs socialistes Mme Geoffroy en tête ont eu le courage de lui résister .Signaler Répondre
Aulas n'est pas du tout intéressé par la présidence de la MetropoleSignaler Répondre
Avis complètement partagé :Signaler Répondre
- ce serait insupportable d'aider Aulas à arriver à la Métropole alors qu'on ne le veut pas à la ville.
C'est faire le jeu de la droite Wauquiez cachée derrière sa candidature, en permettant que la liste Cucherat GCL passe. Et double peine : on aurait de nouveau Bouzerda et Giordano à la Métropole. Vous parlez d'un casting pitoyable !!!
Que Bernard ne soit pas le choix du coeur, avec sa gouvernance psychorigide, c'est un fait. Mais ce sera pire avec les amateurs intéressés de la liste Aulas-Sarselli. On sait que c'est la métropole qui intéresse JMA pour faire aboutir son projet de métro OL-Arena. Soyons sérieux.
"Si Amard et beau-papa veulent se retirer de la politiques, qu'ils le fassent !"Signaler Répondre
Doucet ils ont réussi à l'absorber mais pas le nanard qui a, même s'il est mauvais, les pieds un peu plus sur terre...
En fait, JMA est dans les listes pour les élections métropolitaines. Et comme il y a un troisième tour avec les "grands électeurs", la liste pourrait changer entre Sarcelli & Aulas... Bref un sale coup à venir possiblement.Signaler Répondre
Ce Gabriel Amar rajoute une chance de faire perdre Bruno Bernard entrainant la gauche dans sa deroute.Signaler Répondre
Empressons nous de le flatter !
nous le remercierons Lundi
ni lui ni Bernard ni leurs partis sont pas capable de diriger la métropoleSignaler Répondre
Non non non, la liste LFI doit se maintenir !!!Signaler Répondre
La voix de jean lucSignaler Répondre
Amard alias Beau papa a dit .....
Aulas ou Sarcelli ? Pas très clair votre argumentaire...Signaler Répondre
Si Gabriel Amard du cirque Mélenchon veut se retirer de la vie politique lyonnaise, qu'il le fasse !!!Signaler Répondre
Dans la circonscription Ouest, Jean-Michel Aulas est candidat. Si LFI se maintient, c'est la droite qui emporte la circonscription. C'est prendre le risque de perdre la métropole et donner une chance à Aulas de devenir président de la métropole.Signaler Répondre
Sur cette circonscription où LFI n'a aucune chance de gagner, LFI doit retirer sa liste.
Merci, ah le bonheur des classiques toujours d actualité....Signaler Répondre
Relire La Fontaine : Le loup déguisé en Berger...Signaler Répondre
Espérons que les brebis se réveilleront !
Un Loup, qui commençait d'avoir petite part
Aux brebis de son voisinage,
Crut qu'il fallait s'aider de la peau du renard ,
Et faire un nouveau personnage.
Il s'habille en berger, endosse un hoqueton,
Fait sa houlette d'un bâton,
Sans oublier la cornemuse.
Pour pousser jusqu'au bout la ruse,
Il aurait volontiers écrit sur son chapeau :
" C'est moi qui suis Guillot, Berger de ce troupeau. "
Sa personne étant ainsi faite,
Et ses pieds de devant posés sur sa houlette,
Guillot le sycophante approche doucement.
Guillot, le vrai Guillot, étendu sur l'herbette,
Dormait alors profondément.
Son chien dormait aussi, comme aussi sa musette .
La plupart des brebis dormaient pareillement.
L'hypocrite les laissa faire ;
Et pour pouvoir mener vers son fort les brebis,
Il voulut ajouter la parole aux habits,
Chose qu'il croyait nécessaire.
Mais cela gâta son affaire :
Il ne put du pasteur contrefaire la voix.
Le ton dont il parla fit retentir les bois,
Et découvrit tout le mystère.
Chacun se réveille à ce son,
Les brebis, le chien, le garçon.
Le pauvre Loup, dans cet esclandre ,
Empêché par son hoqueton,
Ne put ni fuir ni se défendre.
Toujours par quelque endroit fourbes se laissent prendre.
Quiconque est Loup agisse en Loup :
C'est le plus certain de beaucoup.
quelle mauvaise foi. Il ment , il retourne les arguments, hausse la voix et empêche son interlocuteur de parler quand il est gêné, il va gagner dimanche grâce aux abstentionistes alors qu'il n'a fait que 10% au premier tour, et tout à l'avenant. Et toujours des mots magiques mais sans contenu qui lui permettent de tromper des électeurs candides. A ce propos, j'aurais aimé que la question lui soit posée de savoir en cas de victoire de Dousset, si la LFI serait dans la majorité ou l'opposition. Dommage, car cela pourrait faire réfléchir dès électeurs. En fait l''accord technique n'est qu'un cheval de Troie qui devait la démocratie. Comme disait Bedos: " C'est dur d'être de gauche quand tu n'est pas de droite".Signaler Répondre
Il n'a jamais été autant présent sur sa circo le gendre !!!!Signaler Répondre
Oui encore un qui veut jouer au prolo ? ?Signaler Répondre
Il est déjà trop tard! Les politiques sont responsables d'une immigration a volonté! Regardez Roubaix!!!! La vraie France est foutue!!!!!!Signaler Répondre
Retire vite TES listes ! On veut pas de toi, de LFI. On veut juste Bruno Bernard.Signaler Répondre
Stop l'orgueil là t'as fini un peu tes gamineries ?
Florestan Groult du LFI est déjà l'adjoint de Bernard à la Métropole depuis 5 ans, donc Aymard fait l'hypocrite comme tous le LFI !Signaler Répondre
""""Si M. Bernard pense ou regrette de ne pas avoir tendu la main ou répondu à notre main tendue au premier tour et veut retirer ses listes dans 2 circonscriptions de son choix, qu'il le fasse ! Parce que dans ces circonscriptions, la gauche sera représentée".Signaler Répondre
Ca fouette aussi du côté des antisémites ??
Il faut créer un Front Anti LFI c'est urgent...Signaler Répondre
C'est vraiment d'ignoble personnage chez lfiSignaler Répondre