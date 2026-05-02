Fusillade et corps calciné à Villeurbanne : le maire réclame une brigade spécialisée après une "escalade préoccupante"

La réaction politique ne s’est pas fait attendre. À Villeurbanne, le maire Cédric Van Styvendael a pris la parole après la fusillade survenue dans la nuit du 1er au 2 mai sur un parking du quartier de Bel-Air, et la découverte d'un corps calciné dans une voiture en flammes.
Dans un communiqué, l’édile socialiste condamne "avec la plus grande fermeté" des faits qu’il qualifie "d’une extrême gravité", tout en saluant l’intervention des forces de l’ordre et des sapeurs-pompiers.
Mais au-delà de cette réaction immédiate, le maire insiste sur un phénomène plus large en évoquant une "escalade préoccupante" des violences armées dans l’agglomération lyonnaise, et notamment dans sa commune.
Une demande renouvelée à l’État
Face à cette situation, Cédric Van Styvendael relance une demande déjà formulée ces derniers mois : la création d’une nouvelle Brigade spécialisée de terrain (BST) à Villeurbanne, à l'instar de celle qui patrouille au Tonkin.
Selon lui, ce dispositif permettrait de lutter plus efficacement contre les réseaux criminels et de prévenir de nouveaux drames, notamment après plusieurs épisodes récents dans différents quartiers. "La sécurité […] exige une mobilisation déterminée et coordonnée de l’ensemble des acteurs publics", insiste-t-il.
Le maire adresse également un message aux habitants, assurant que la Ville reste "pleinement mobilisée" et que leur sécurité demeure "une priorité absolue".
Notre sécurité reste une priorité absolue ? mais on nous prend pour des imbéciles non ?Signaler Répondre
Il porte des lunettes mais avec des oeillères et ça ne change rien !Signaler Répondre
Quand on vote pour en redemander, il ne faut pas venir se plaindre ensuiteSignaler Répondre
"le maire réclame une brigade spécialisée après une "escalade préoccupante" " : les Villeurbannais réclament un vrai maire, dont les amis n'appellent pas à subventionner des associations qui sabordent l'État de droit, multiplient les soutiens actifs idéologiques à l'irrespect de nos lois et de nos frontières.Signaler Répondre
Vous ne le ménagez pas celui qui représente un peu plus de 47 % des votants qui l'ont encore réélu ! On peut dire qu'ils aiment ça !Signaler Répondre
Alors ceux là il faut qu'ils se taisent !
Il est bien gentil monsieur le maire mais ses lamentations ne servent à rien et en attendant les primes d'assurances augmentent et la taxe foncière !Signaler Répondre
Alors s'il vous plait les discours creux , les coups de batons dans l'eau ça suffit AGISSEZ ! ! ! et ouvrez les yeux !
Une ribambelle d’adjoints, des inaugurations, des commémorations à souhait.Signaler Répondre
Connaissez vous le territoire et ses quartiers ?
Il est temps de vous mettre au travail et de mettre votre condescendance de côté !
il avançait jusqu à present avec une canne blancheSignaler Répondre
Adjoint "Sécurité, Prévention de la délinquanceSignaler Répondre
Mais ...c est qui a Villeurbanne ????????
Beeennn c est un certain " Yann Crombecque "
L OPPORTUNISTE PS
Jamais la , sauf pour une photo avec une Préfète, bien sur .
Toujours a coté du Maire CVS mais lui SEUL que fait il , a part prendre les indemnités d adjoint .
Vivre sur la délinquance de quartier QUEL HONTE A CETTE PERSONNE / PERSONNAGE !!!!!!!!!
La soupe est bonne pour certain
Maire socialiste rééluSignaler Répondre
Que Villeurbanne se demerde seul !
Quand un maire refuse de combattre la drogue en émettant le possibilité de la légalisation on peut être sur qu'il ne ferra rien de sérieux à par pleurnicher .Signaler Répondre
Du jamais vu a Villeurbanne !Signaler Répondre
Vous voyez la sécurité sociale en haut du cours Émile Zola et bien en face sur le trottoir vous avez en pleine journée un homme allongé seringue à la main qui se pique aux vues de tout le monde .
Alors monsieur le maire, si vous voulez commencer à faire quelque chose . AGISSEZ !!
Vous avez été réélu pour cela .
Arrêté le social aujourd'hui se n'est plus la priorité ! Et arrêté de tout attendre de l'état.
Prennez vos responsabilités !! J.M
Et si les maires de gauche concentraient une partie de leur budget dans la police municipale plutôt que le gaspiller dans des subventions allouées à des associations qui soutiennent les futurs OQTF.Signaler Répondre
110 millions d'euros à Lyon, ça en fait de l'argent pour augmenter les effectifs.
Sauf que les lyonnais qui sont de cet avis ainsi que les pm ne font pas partie de leurs électeurs donc on laisse pourrir la situation et on se décharge sur l'état
Ho tiens une ville de gauche pourrie par le narcotraffic et la violence... mais pourtant les habitants ont voté pour ça....Signaler Répondre
Je comprends pas. Et la mixité sociale alors ?Signaler Répondre
Plus on va vers de la violence de plus en plus inadmissible, moins on entend le gouvernement réagirSignaler Répondre
Une autruche qui par hasard vient de sortir la tête du trou.Signaler Répondre
Elle voit un désastre, une anarchie et n'en croit pas ses yeux.
Rapidement, elle va replonger sa tête dans son trou et pouvoir rêver à nouveau.
depuis qu il porte de belles lunettes?enfin...Signaler Répondre
Je rigole tout seul chez moi...Signaler Répondre
Villeurbanne, Vénissieux, Vaulx ..... délinquance monte en flèche. Ses villes devenues LFI... et on réclame des renforts "policiers"...
En même temps on entend sur toutes les ondes les même LFI tapés comme des sourds sur les flics en parlant de violence policière "la police tue" apparemment.
pouvez vous me dire à quel moment on a 2 hémisphères cérébraux totalement déconnectés l'un de l'autre? un pour faire du clientélisme auprès de certaines sphères électorales et l'autre pour voir une partie de la réalité du monde actuel.
Dans leurs villes... si j'en crois les articles les dealers ont bien aimé leurs élections, on verra donc sur le long terme.
Cette politique et ses politiciens sans aucune logique et conviction me tuent.
+ de gauche = + d’impunité = + de délinquance = + de logements sociaux = + de gauche etc… le cercle vicieux auto destructeurSignaler Répondre
Je me permets de te tutoyer, je suis beaucoup plus âgé que toi ......Signaler Répondre
Au lieu de t'octroyer une augmentation de ta rémunération, et aussi à ton équipe, est ce qu'il ne valait pas mieux consacrer cet argent à autre chose ??
par exemple aux forces de police municipale pour mieux les motiver ?? au lieu de tout attendre de l'Etat ??
C'est plutôt ça la priorité, non ????
Villeurbannais qui avez voté pour styvendael, vous êtes une bande d'ânes, et même les ânes sont plus intelligents que vous !!!
Il va falloir que vous sortiez les chéquiers, bon courage
Prévenir plutôt que guérir ? Connaissent pas…Signaler Répondre
Nier, relativiser, faire de la démagogie, accuser les honnêtes gens d’être fachos… Jusqu’à ce qu’il soit trop tard, ça oui, ils savent faire !!
je ne connaissais pas vraiment ce monsieur. Mais... le voyant arborer un ruban rouge à la boutonnière, je suis allé consulter sa page wikipédia ( pas forcément créée ni abondée par lui, mais en tout cas pas contredite ) . Pour faire simple: Légion d'honneur attribuée en 2025 pour ses 10 ans à la tête d'un office HLM. Le code de la Légion prévoit 20 ans... L'ordre du mérite, ok. Une carrière longue au service du public qui peut "justifier" ça. Rien à redire. MAIS, la médaille de la sécurité intérieure ? Échelon argent ? Pas d'infos nulle part à ce sujet. Je n'ai pas d'avis sur ce Monsieur, mais j'accorde de l'importance aux décorations ( oui c'est réac gna gna gna ). Est ce que quelqu'un ici saurait me dire pourquoi la médaille de la sécurité intérieure Argent, et la Légion d'honneur après 10 ans de services (cf sa page wiki) au lieu de 20 ??? juste pour savoir.Signaler Répondre
Il est temps de gesticulerSignaler Répondre
Et pourtant, depuis que Eric Coquerel a renvoyé la problématique de la sécurité sur la police Nationale, tous les maires en difficulté su ce point reprennent ses éléments de langage.Signaler Répondre
Double interêt.
Sur le plan politique ils ont déja reculé sur l'armement de la police municipale et ne tiennent absolument pas à se voir reprocher l'insécurité. De plus, en cas d'incidents ils pourront se retourner contre la police nationale.
Sur le plan économique, cela leur permet de ne pas trop investir sur le sujet, ce en respect de leur absolu principe : c'est l'autre qui paye.
Voila, tout est vérifiable par des recherches simples sur des sites d'actualité fiables (non, par Cnews ni le Média)
Pas sûr, Belair ça fait quand même poudrière à la base. Un des pires endroits de Villeurbanne.Signaler Répondre
Reste à savoir si ça se soigne ;-)Signaler Répondre
Il condamne, ça ne rigole plus là!!!Signaler Répondre
Darmanin s'en fou comme depuis 7 ans au gouvernement, vraiment les élus ne voient pas les comportements qui changent dans le mauvais sens dans notre pays et ils ne font rien. !!!Signaler Répondre
çà leur fait mal au cul de reconnaitre que le pen avait raison...Signaler Répondre
vous devriez remonter à Pinay, Deschanel et PoincaréSignaler Répondre
il faut appliquer la méthode bukele et n'y aura plus de problème.... c'est trop tard pour les méthodes douce maintenant...Signaler Répondre
Villeurbanne une belle ville de gauche,Signaler Répondre
Maire reelu. Les gens aiment finir en barbecue
Pauvre villeurbannais, on les plaint pas.
oui les années de Sarkozy et de Chirac reste une performance de la droite des promesses non tenues mensongesSignaler Répondre
Avec la plus grande fermeté qu'il dit l'édile villeurbannais, surpris du résultat calamiteux de de sa gestion communautaire. Les vieux villeurbannais (de cœur) lui répondent : . Dieu se rit et pata et couffin...Signaler Répondre
Que vous racontiez des âneries passe encore, mais faites un effort pour écrire correctement le nom des personnes que vous évoquez.Signaler Répondre
Vous oubliez que le principal responsable de la sécurité est le maire et le maire est bien de gauche à Villeurbanne que je sache. Ne refilez donc pas le dossier à la droite. Ensuite, les magistrats qui rendent la justice sont majoritairement à gauche. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.Signaler Répondre
les peines doivent être fortes et immédiates .le juge des libertés doit confirmer le verdict prononcé au nom du peuple .Signaler Répondre
Qu'est ce que vous leur mettez à tout ces incompétents ! ! !Signaler Répondre
Comme à chaque fois ;Signaler Répondre
Je condamne
Tu condamnes
Il condamne
Etc...
Et malheureusement, on peut utiliser le futur simple sans trop se tromper !!!
Pas de honte ...c’est la france qu’il a fait....responsable et coupableSignaler Répondre
Etre de gauche n’est pas une idéologie mais une pathologie...
Et qui nous a précipité dans ce tunnel dont vous nous parlez?Signaler Répondre
Vous ne vous rappelez donc plus de ce président socialiste qui a brille par son incompétence ?
Si cela peut vous rassurer, lui même ne s en rappele pas...
Comme cela vous êtes au moins deux.
Mais non, c'est la police qui tue !!!!!Signaler Répondre
résultat de la politique de gauche laxiste.Signaler Répondre
Il et au courant le maire que même avec les flics crs et autres le traffic ceux fait toujours parfois même devant leurs gueulesSignaler Répondre
Ce Maire, c'est Monsieur Déplorant !! Il déplore, il déploreSignaler Répondre
Mais il faut faire quelque chose aussi avec la Police Municipale !!!
Villeurbanne devient célèbre pour la violence et plus pour l'asvel
après 10 ans de Macron avec ses allies de droite wauguiez et Darmain et Retallieu et l’expert en économie Bruno Lemaire avec un soutien de l’extrême droite la France à genoux vivement le retour de la gauche une vrai alternance pour sortir la France de se tunnel sans lumièreSignaler Répondre
Maintenant ça joue les policiers alors que le PS et LFI ont largement laissé gangrener le trafic et les crimes en tout genre! Maintenant que ça part à vau-l'eau, ils paniquent ? Ces maires adeptes du désarmement de la police et du "laisser faire" devraient être condamnés pour complicité de crimes et mis au rebuts de la société!Signaler Répondre
les condamnations avec la plus grande fermeté sont inutiles ! Il faut des actes. Au lieu de se défausser sur l’état : caméra et police municipale !Signaler Répondre
Arrêtez les subventions et le déni entretenus depuis des années et ouvrir les yeux : villeurbanne est une ville aux mains des narcos
Ce sont ceux du Tonkin qui ont migré plus loin ?Signaler Répondre