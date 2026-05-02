Politique

Fusillade et corps calciné à Villeurbanne : le maire réclame une brigade spécialisée après une "escalade préoccupante"

Fusillade et corps calciné à Villeurbanne : le maire réclame une brigade spécialisée après une "escalade préoccupante"
Fusillade et corps calciné à Villeurbanne : le maire réclame une brigade spécialisée après une "escalade préoccupante" - LyonMag

Après les tirs survenus dans le quartier de Bel-Air et la découverte d'un corps dans une voiture en flammes à Villeurbanne, le maire Cédric Van Styvendael appelle l’État à renforcer les moyens de sécurité.

La réaction politique ne s’est pas fait attendre. À Villeurbanne, le maire Cédric Van Styvendael a pris la parole après la fusillade survenue dans la nuit du 1er au 2 mai sur un parking du quartier de Bel-Air, et la découverte d'un corps calciné dans une voiture en flammes.

Dans un communiqué, l’édile socialiste condamne "avec la plus grande fermeté" des faits qu’il qualifie "d’une extrême gravité", tout en saluant l’intervention des forces de l’ordre et des sapeurs-pompiers.

Mais au-delà de cette réaction immédiate, le maire insiste sur un phénomène plus large en évoquant une "escalade préoccupante" des violences armées dans l’agglomération lyonnaise, et notamment dans sa commune.

Une demande renouvelée à l’État

Face à cette situation, Cédric Van Styvendael relance une demande déjà formulée ces derniers mois : la création d’une nouvelle Brigade spécialisée de terrain (BST) à Villeurbanne, à l'instar de celle qui patrouille au Tonkin.

Selon lui, ce dispositif permettrait de lutter plus efficacement contre les réseaux criminels et de prévenir de nouveaux drames, notamment après plusieurs épisodes récents dans différents quartiers. "La sécurité […] exige une mobilisation déterminée et coordonnée de l’ensemble des acteurs publics", insiste-t-il.

Le maire adresse également un message aux habitants, assurant que la Ville reste "pleinement mobilisée" et que leur sécurité demeure "une priorité absolue".

Tags :

villeurbanne

Cédric Van Styvendael

0-50 sur 66 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
laissez moi rire le 03/05/2026 à 15:54

Notre sécurité reste une priorité absolue ? mais on nous prend pour des imbéciles non ?

Signaler Répondre
avatar
effectivement le 03/05/2026 à 13:55
il commence à voir a écrit le 03/05/2026 à 07h21

depuis qu il porte de belles lunettes?enfin...

Il porte des lunettes mais avec des oeillères et ça ne change rien !

Signaler Répondre
avatar
Aurab le 03/05/2026 à 11:41

Quand on vote pour en redemander, il ne faut pas venir se plaindre ensuite

Signaler Répondre
avatar
Ortix le 03/05/2026 à 11:21

"le maire réclame une brigade spécialisée après une "escalade préoccupante" " : les Villeurbannais réclament un vrai maire, dont les amis n'appellent pas à subventionner des associations qui sabordent l'État de droit, multiplient les soutiens actifs idéologiques à l'irrespect de nos lois et de nos frontières.

Signaler Répondre
avatar
ou là là là là le 03/05/2026 à 10:17
Salut Styvendael a écrit le 03/05/2026 à 01h11

Je me permets de te tutoyer, je suis beaucoup plus âgé que toi ......

Au lieu de t'octroyer une augmentation de ta rémunération, et aussi à ton équipe, est ce qu'il ne valait pas mieux consacrer cet argent à autre chose ??

par exemple aux forces de police municipale pour mieux les motiver ?? au lieu de tout attendre de l'Etat ??

C'est plutôt ça la priorité, non ????

Villeurbannais qui avez voté pour styvendael, vous êtes une bande d'ânes, et même les ânes sont plus intelligents que vous !!!

Il va falloir que vous sortiez les chéquiers, bon courage

Vous ne le ménagez pas celui qui représente un peu plus de 47 % des votants qui l'ont encore réélu ! On peut dire qu'ils aiment ça !
Alors ceux là il faut qu'ils se taisent !

Signaler Répondre
avatar
oui mais le 03/05/2026 à 10:10

Il est bien gentil monsieur le maire mais ses lamentations ne servent à rien et en attendant les primes d'assurances augmentent et la taxe foncière !
Alors s'il vous plait les discours creux , les coups de batons dans l'eau ça suffit AGISSEZ ! ! ! et ouvrez les yeux !

Signaler Répondre
avatar
Cindy le 03/05/2026 à 09:58

Une ribambelle d’adjoints, des inaugurations, des commémorations à souhait.
Connaissez vous le territoire et ses quartiers ?
Il est temps de vous mettre au travail et de mettre votre condescendance de côté !

Signaler Répondre
avatar
rue louis braille le 03/05/2026 à 09:40
il commence à voir a écrit le 03/05/2026 à 07h21

depuis qu il porte de belles lunettes?enfin...

il avançait jusqu à present avec une canne blanche

Signaler Répondre
avatar
NoAULAS le 03/05/2026 à 09:28

Adjoint "Sécurité, Prévention de la délinquance
Mais ...c est qui a Villeurbanne ????????
Beeennn c est un certain " Yann Crombecque "
L OPPORTUNISTE PS
Jamais la , sauf pour une photo avec une Préfète, bien sur .
Toujours a coté du Maire CVS mais lui SEUL que fait il , a part prendre les indemnités d adjoint .
Vivre sur la délinquance de quartier QUEL HONTE A CETTE PERSONNE / PERSONNAGE !!!!!!!!!
La soupe est bonne pour certain

Signaler Répondre
avatar
Glouosy le 03/05/2026 à 09:28

Maire socialiste réélu
Que Villeurbanne se demerde seul !

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 03/05/2026 à 09:19

Quand un maire refuse de combattre la drogue en émettant le possibilité de la légalisation on peut être sur qu'il ne ferra rien de sérieux à par pleurnicher .

Signaler Répondre
avatar
Jolie Môme le 03/05/2026 à 09:10

Du jamais vu a Villeurbanne !
Vous voyez la sécurité sociale en haut du cours Émile Zola et bien en face sur le trottoir vous avez en pleine journée un homme allongé seringue à la main qui se pique aux vues de tout le monde .
Alors monsieur le maire, si vous voulez commencer à faire quelque chose . AGISSEZ !!
Vous avez été réélu pour cela .
Arrêté le social aujourd'hui se n'est plus la priorité ! Et arrêté de tout attendre de l'état.
Prennez vos responsabilités !! J.M

Signaler Répondre
avatar
En toute franchise le 03/05/2026 à 09:07

Et si les maires de gauche concentraient une partie de leur budget dans la police municipale plutôt que le gaspiller dans des subventions allouées à des associations qui soutiennent les futurs OQTF.
110 millions d'euros à Lyon, ça en fait de l'argent pour augmenter les effectifs.
Sauf que les lyonnais qui sont de cet avis ainsi que les pm ne font pas partie de leurs électeurs donc on laisse pourrir la situation et on se décharge sur l'état

Signaler Répondre
avatar
maarrianne le 03/05/2026 à 08:47

Ho tiens une ville de gauche pourrie par le narcotraffic et la violence... mais pourtant les habitants ont voté pour ça....

Signaler Répondre
avatar
Autocat le 03/05/2026 à 08:20

Je comprends pas. Et la mixité sociale alors ?

Signaler Répondre
avatar
French connection le 03/05/2026 à 08:07

Plus on va vers de la violence de plus en plus inadmissible, moins on entend le gouvernement réagir

Signaler Répondre
avatar
La Meute le 03/05/2026 à 07:46

Une autruche qui par hasard vient de sortir la tête du trou.
Elle voit un désastre, une anarchie et n'en croit pas ses yeux.
Rapidement, elle va replonger sa tête dans son trou et pouvoir rêver à nouveau.

Signaler Répondre
avatar
il commence à voir le 03/05/2026 à 07:21

depuis qu il porte de belles lunettes?enfin...

Signaler Répondre
avatar
Comique le 03/05/2026 à 06:31

Je rigole tout seul chez moi...

Villeurbanne, Vénissieux, Vaulx ..... délinquance monte en flèche. Ses villes devenues LFI... et on réclame des renforts "policiers"...
En même temps on entend sur toutes les ondes les même LFI tapés comme des sourds sur les flics en parlant de violence policière "la police tue" apparemment.

pouvez vous me dire à quel moment on a 2 hémisphères cérébraux totalement déconnectés l'un de l'autre? un pour faire du clientélisme auprès de certaines sphères électorales et l'autre pour voir une partie de la réalité du monde actuel.
Dans leurs villes... si j'en crois les articles les dealers ont bien aimé leurs élections, on verra donc sur le long terme.

Cette politique et ses politiciens sans aucune logique et conviction me tuent.

Signaler Répondre
avatar
ezName le 03/05/2026 à 01:11

+ de gauche = + d’impunité = + de délinquance = + de logements sociaux = + de gauche etc… le cercle vicieux auto destructeur

Signaler Répondre
avatar
Salut Styvendael le 03/05/2026 à 01:11

Je me permets de te tutoyer, je suis beaucoup plus âgé que toi ......

Au lieu de t'octroyer une augmentation de ta rémunération, et aussi à ton équipe, est ce qu'il ne valait pas mieux consacrer cet argent à autre chose ??

par exemple aux forces de police municipale pour mieux les motiver ?? au lieu de tout attendre de l'Etat ??

C'est plutôt ça la priorité, non ????

Villeurbannais qui avez voté pour styvendael, vous êtes une bande d'ânes, et même les ânes sont plus intelligents que vous !!!

Il va falloir que vous sortiez les chéquiers, bon courage

Signaler Répondre
avatar
Irresponsables le 02/05/2026 à 23:41

Prévenir plutôt que guérir ? Connaissent pas…
Nier, relativiser, faire de la démagogie, accuser les honnêtes gens d’être fachos… Jusqu’à ce qu’il soit trop tard, ça oui, ils savent faire !!

Signaler Répondre
avatar
mdr 69 le 02/05/2026 à 21:58

je ne connaissais pas vraiment ce monsieur. Mais... le voyant arborer un ruban rouge à la boutonnière, je suis allé consulter sa page wikipédia ( pas forcément créée ni abondée par lui, mais en tout cas pas contredite ) . Pour faire simple: Légion d'honneur attribuée en 2025 pour ses 10 ans à la tête d'un office HLM. Le code de la Légion prévoit 20 ans... L'ordre du mérite, ok. Une carrière longue au service du public qui peut "justifier" ça. Rien à redire. MAIS, la médaille de la sécurité intérieure ? Échelon argent ? Pas d'infos nulle part à ce sujet. Je n'ai pas d'avis sur ce Monsieur, mais j'accorde de l'importance aux décorations ( oui c'est réac gna gna gna ). Est ce que quelqu'un ici saurait me dire pourquoi la médaille de la sécurité intérieure Argent, et la Légion d'honneur après 10 ans de services (cf sa page wiki) au lieu de 20 ??? juste pour savoir.

Signaler Répondre
avatar
bolkian le 02/05/2026 à 21:07

Il est temps de gesticuler

Signaler Répondre
avatar
Très étonné le 02/05/2026 à 21:02
qu'est ce que c'est a écrit le 02/05/2026 à 15h18

Mais tu es d'ou toi exactement pour sortir de telles conneries ? ? ?

Et pourtant, depuis que Eric Coquerel a renvoyé la problématique de la sécurité sur la police Nationale, tous les maires en difficulté su ce point reprennent ses éléments de langage.

Double interêt.
Sur le plan politique ils ont déja reculé sur l'armement de la police municipale et ne tiennent absolument pas à se voir reprocher l'insécurité. De plus, en cas d'incidents ils pourront se retourner contre la police nationale.
Sur le plan économique, cela leur permet de ne pas trop investir sur le sujet, ce en respect de leur absolu principe : c'est l'autre qui paye.

Voila, tout est vérifiable par des recherches simples sur des sites d'actualité fiables (non, par Cnews ni le Média)

Signaler Répondre
avatar
Zeir le 02/05/2026 à 20:40
Ex Précisions a écrit le 02/05/2026 à 16h39

Ce sont ceux du Tonkin qui ont migré plus loin ?

Pas sûr, Belair ça fait quand même poudrière à la base. Un des pires endroits de Villeurbanne.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 02/05/2026 à 20:36
Corsica3333 a écrit le 02/05/2026 à 17h56

Pas de honte ...c’est la france qu’il a fait....responsable et coupable
Etre de gauche n’est pas une idéologie mais une pathologie...

Reste à savoir si ça se soigne ;-)

Signaler Répondre
avatar
Levincs le 02/05/2026 à 20:17

Il condamne, ça ne rigole plus là!!!

Signaler Répondre
avatar
simplementcitoyen le 02/05/2026 à 19:42

Darmanin s'en fou comme depuis 7 ans au gouvernement, vraiment les élus ne voient pas les comportements qui changent dans le mauvais sens dans notre pays et ils ne font rien. !!!

Signaler Répondre
avatar
y mangent leur chapeau le 02/05/2026 à 19:41
Chris6969699 a écrit le 02/05/2026 à 14h15

"et que leur sécurité demeure "une priorité absolue"

Ah bon, ce n'est plus un sentiment d'extrême droite ?

çà leur fait mal au cul de reconnaitre que le pen avait raison...

Signaler Répondre
avatar
pour être convaicant le 02/05/2026 à 19:19
briller a droite a écrit le 02/05/2026 à 19h10

oui les années de Sarkozy et de Chirac reste une performance de la droite des promesses non tenues mensonges

vous devriez remonter à Pinay, Deschanel et Poincaré

Signaler Répondre
avatar
viandddooorrrr le 02/05/2026 à 19:14

il faut appliquer la méthode bukele et n'y aura plus de problème.... c'est trop tard pour les méthodes douce maintenant...

Signaler Répondre
avatar
Joubs69 le 02/05/2026 à 19:12

Villeurbanne une belle ville de gauche,
Maire reelu. Les gens aiment finir en barbecue
Pauvre villeurbannais, on les plaint pas.

Signaler Répondre
avatar
briller a droite le 02/05/2026 à 19:10
Rappelez vous a écrit le 02/05/2026 à 17h36

Et qui nous a précipité dans ce tunnel dont vous nous parlez?
Vous ne vous rappelez donc plus de ce président socialiste qui a brille par son incompétence ?
Si cela peut vous rassurer, lui même ne s en rappele pas...
Comme cela vous êtes au moins deux.

oui les années de Sarkozy et de Chirac reste une performance de la droite des promesses non tenues mensonges

Signaler Répondre
avatar
Lepapet le 02/05/2026 à 19:09

Avec la plus grande fermeté qu'il dit l'édile villeurbannais, surpris du résultat calamiteux de de sa gestion communautaire. Les vieux villeurbannais (de cœur) lui répondent : . Dieu se rit et pata et couffin...

Signaler Répondre
avatar
Henry Golant le 02/05/2026 à 18:46
la france de Macron a écrit le 02/05/2026 à 17h03

après 10 ans de Macron avec ses allies de droite wauguiez et Darmain et Retallieu et l’expert en économie Bruno Lemaire avec un soutien de l’extrême droite la France à genoux vivement le retour de la gauche une vrai alternance pour sortir la France de se tunnel sans lumière

Que vous racontiez des âneries passe encore, mais faites un effort pour écrire correctement le nom des personnes que vous évoquez.

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 02/05/2026 à 18:39
la france de Macron a écrit le 02/05/2026 à 17h03

après 10 ans de Macron avec ses allies de droite wauguiez et Darmain et Retallieu et l’expert en économie Bruno Lemaire avec un soutien de l’extrême droite la France à genoux vivement le retour de la gauche une vrai alternance pour sortir la France de se tunnel sans lumière

Vous oubliez que le principal responsable de la sécurité est le maire et le maire est bien de gauche à Villeurbanne que je sache. Ne refilez donc pas le dossier à la droite. Ensuite, les magistrats qui rendent la justice sont majoritairement à gauche. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.

Signaler Répondre
avatar
darius le 02/05/2026 à 18:39

les peines doivent être fortes et immédiates .le juge des libertés doit confirmer le verdict prononcé au nom du peuple .

Signaler Répondre
avatar
ou là là le 02/05/2026 à 18:14
Candle a écrit le 02/05/2026 à 16h59

Maintenant ça joue les policiers alors que le PS et LFI ont largement laissé gangrener le trafic et les crimes en tout genre! Maintenant que ça part à vau-l'eau, ils paniquent ? Ces maires adeptes du désarmement de la police et du "laisser faire" devraient être condamnés pour complicité de crimes et mis au rebuts de la société!

Qu'est ce que vous leur mettez à tout ces incompétents ! ! !

Signaler Répondre
avatar
Alouf1959 le 02/05/2026 à 18:06

Comme à chaque fois ;
Je condamne
Tu condamnes
Il condamne
Etc...
Et malheureusement, on peut utiliser le futur simple sans trop se tromper !!!

Signaler Répondre
avatar
Corsica3333 le 02/05/2026 à 17:56

Pas de honte ...c’est la france qu’il a fait....responsable et coupable
Etre de gauche n’est pas une idéologie mais une pathologie...

Signaler Répondre
avatar
Rappelez vous le 02/05/2026 à 17:36
la france de Macron a écrit le 02/05/2026 à 17h03

après 10 ans de Macron avec ses allies de droite wauguiez et Darmain et Retallieu et l’expert en économie Bruno Lemaire avec un soutien de l’extrême droite la France à genoux vivement le retour de la gauche une vrai alternance pour sortir la France de se tunnel sans lumière

Et qui nous a précipité dans ce tunnel dont vous nous parlez?
Vous ne vous rappelez donc plus de ce président socialiste qui a brille par son incompétence ?
Si cela peut vous rassurer, lui même ne s en rappele pas...
Comme cela vous êtes au moins deux.

Signaler Répondre
avatar
Lolotooooooooo le 02/05/2026 à 17:34

Mais non, c'est la police qui tue !!!!!

Signaler Répondre
avatar
Claude maurice le 02/05/2026 à 17:13

résultat de la politique de gauche laxiste.

Signaler Répondre
avatar
johnny le 02/05/2026 à 17:09

Il et au courant le maire que même avec les flics crs et autres le traffic ceux fait toujours parfois même devant leurs gueules

Signaler Répondre
avatar
boboland le 02/05/2026 à 17:09

Ce Maire, c'est Monsieur Déplorant !! Il déplore, il déplore
Mais il faut faire quelque chose aussi avec la Police Municipale !!!
Villeurbanne devient célèbre pour la violence et plus pour l'asvel

Signaler Répondre
avatar
la france de Macron le 02/05/2026 à 17:03

après 10 ans de Macron avec ses allies de droite wauguiez et Darmain et Retallieu et l’expert en économie Bruno Lemaire avec un soutien de l’extrême droite la France à genoux vivement le retour de la gauche une vrai alternance pour sortir la France de se tunnel sans lumière

Signaler Répondre
avatar
Candle le 02/05/2026 à 16:59

Maintenant ça joue les policiers alors que le PS et LFI ont largement laissé gangrener le trafic et les crimes en tout genre! Maintenant que ça part à vau-l'eau, ils paniquent ? Ces maires adeptes du désarmement de la police et du "laisser faire" devraient être condamnés pour complicité de crimes et mis au rebuts de la société!

Signaler Répondre
avatar
Morientes69 le 02/05/2026 à 16:53

les condamnations avec la plus grande fermeté sont inutiles ! Il faut des actes. Au lieu de se défausser sur l’état : caméra et police municipale !
Arrêtez les subventions et le déni entretenus depuis des années et ouvrir les yeux : villeurbanne est une ville aux mains des narcos

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 02/05/2026 à 16:39

Ce sont ceux du Tonkin qui ont migré plus loin ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.