Fusillade et corps calciné à Villeurbanne : le maire réclame une brigade spécialisée après une "escalade préoccupante"

La réaction politique ne s’est pas fait attendre. À Villeurbanne, le maire Cédric Van Styvendael a pris la parole après la fusillade survenue dans la nuit du 1er au 2 mai sur un parking du quartier de Bel-Air, et la découverte d'un corps calciné dans une voiture en flammes.

Dans un communiqué, l’édile socialiste condamne "avec la plus grande fermeté" des faits qu’il qualifie "d’une extrême gravité", tout en saluant l’intervention des forces de l’ordre et des sapeurs-pompiers.

Mais au-delà de cette réaction immédiate, le maire insiste sur un phénomène plus large en évoquant une "escalade préoccupante" des violences armées dans l’agglomération lyonnaise, et notamment dans sa commune.

Une demande renouvelée à l’État

Face à cette situation, Cédric Van Styvendael relance une demande déjà formulée ces derniers mois : la création d’une nouvelle Brigade spécialisée de terrain (BST) à Villeurbanne, à l'instar de celle qui patrouille au Tonkin.

Selon lui, ce dispositif permettrait de lutter plus efficacement contre les réseaux criminels et de prévenir de nouveaux drames, notamment après plusieurs épisodes récents dans différents quartiers. "La sécurité […] exige une mobilisation déterminée et coordonnée de l’ensemble des acteurs publics", insiste-t-il.

Le maire adresse également un message aux habitants, assurant que la Ville reste "pleinement mobilisée" et que leur sécurité demeure "une priorité absolue".