Villeurbanne : un corps calciné retrouvé dans une voiture, un "barbecue" lié au trafic de drogue ?

Nouveau règlement de comptes dans l'agglomération lyonnaise. Après plusieurs fusillades ou des jambisations, c'est désormais un "barbecue" qui a été commis à Villeurbanne, sur fond probable de trafic de drogue.
Selon le Progrès, un véhicule en proie aux flammes a été signalé aux pompiers dans le quartier de Bel-Air ce vendredi soir peu avant minuit.
Les policiers ont rejoint rapidement les soldats du feu, puisque les riverains avaient également évoqué des tirs d'arme à feu.
Sur place, une fois le sinistre éteint alors qu'il se propageait aux véhicules voisins, un corps calciné a été découvert dans l'habitacle.
Des impacts de balles, ainsi que de nombreuses douilles ont été repérés par les enquêteurs sur le parking.
Une enquête a été ouverte pour identifier la victime ainsi que les auteurs de la fusillade. La piste du règlement de comptes est privilégiée.
J'habite dans le bâtiment. D'ailleurs les enquêteurs sont passés ce matin avec l'équipe de relevés des indices.Signaler Répondre
J'entendu quelques bruits étouffés, j'ai pensé à ce genre d'armes qu'on utilise dans le airsoft.
Un peu moins de 10 minutes plus tard, j'ai entendu "ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta". Tout de suite après, j'ai entendu crier : "J'te nique ta grand-mère !" Et juste après une femme (?) a crié de terreur plusieurs fois, puis plus rien.
Quand j'ai décidé d'aller voir à la fenêtre ce qui se passait à cause de nouveaux bruits d'explosion, j'ai vu que la voiture commençait à brûler (les pneus qui explosaient), puis la voiture à commencer à rouler toute seule vers d'autres voitures : c'est comme ça que le feu s'est propagé.
Vous avez raison, parce qu'a Marseille la dz mafia contrôle tout les points de deal, mais pour ca ils ont tuer beaucoup.Signaler Répondre
Aujourd'hui ils s'étend sur l'ensemble du territoire..
C'est ma théorie.
Titre qui banalise l'horreur. Un monde sauvage parallèle s'impose, où s'adresser à la justice pour régler les différents n'est pas une option.Signaler Répondre
C’est vrai que ce sont des victimes qui de leur vivant ont beaucoup de respect pour tout le mondeSignaler Répondre
Tout l’argent a été englouti dans le social ! il n’y a plus un euro pour assurer la sécurité...Signaler Répondre
presentez nous d autres arguments :merciSignaler Répondre
Faut dire que quand on a été dirigé aussi longtemps par Collomb et son adjoint à la sécurité Touraine fallait pas s'attendre à une autre issue.Signaler Répondre
Luttons contre la corruption.
C'est exactement ça 👍Signaler Répondre
Il y a une 10aines d'années on était tous choqué de ce virement à Marseille, avc ces meurtres à la pelle et les façons de tué, et surtout c'est les âges des concernés qui nous avaient tous interpeller. On était vraiment pas habitué qu'en France des gamins -20a voir -16a etaient des assassins ou victime, pour tout le monde c'était inédit et choquant en France voir en Europe.
Aujourd'hui c'est partout, plus aucun endroit et plus personne n'est épargné, la Métropole Lyon. était encore épargné de ça, tout était bien cadré, et surtout il y avait encore un grand respect de la population ds les quartiers concernées. Malheureusement plus aujourdhui, pire encore, Lyon, au 1er Mai2026, passe n.1 des villes les plus dangereuses en nbre d"homicide et tentative d'homicide, Paris 4eme, Marseille....8eme!!!
Et oui mais c’est ça la réalité mec. On est plus chez les bisounoursSignaler Répondre
Pour n'importe quoi et surtout pour l'argent ils sont prêts à commettre l'irréparable . On est en France c'est pas normal .Signaler Répondre
“La métropole de Lyon se dégrade clairement, c’est de pire en pire. Ce qu’on reprochait à Marseille hier, on le retrouve aujourd’hui ici.”Signaler Répondre
Tu es trop sensible super tonton !Signaler Répondre
Moi je dis qu’ils peuvent faire encore mieux, un gars evisceré et pendu à un pont !Signaler Répondre
Comme en Colombie ou au Mexique.
La au moins on atteindra le summum !
Une bonne publicité pour les villes LFI…
Sans vouloir remplir le rôle d'oiseau de mauvaise augure, il semble bien dans ce cas que ces crimes soient la conséquence d'une immigration non régulée de narcotrafiquants Colombiens....Signaler Répondre
Un petit clin d'oeil aux adeptes de la stigmatisation de celles et ceux qui dénoncent ce phénomène...
C'est l'été qui arrive, ces tueurs préfèrent le barbeuc à la kalash...Signaler Répondre
La nueva Francia por LFI.Signaler Répondre
Pour lire très souvent toute la presse sur le sujet de la délinquance et criminalité, je me permets de souligner que le procureur de Lyon a bien indiqué en interview plusieurs fois que le narcotrafic local était lié à des cartels colombiens qui se sont installés à Lyon et dans les environs. Ils importent leurs méthodes et leurs "bras armés". Le procureur a bien indiqué par exemple que dans la région il n'y a pas ou peu de "dz mafia" alors qu'elle est omniprésente dans les Bouches-du-Rhône.Signaler Répondre
Elle fait quoi l'état ? a part pompé le peuple avec les impôts en tout genre.Signaler Répondre
On va où comme ça ptin de merde
Cette méthode est directement importée des cartels Colombiens.Signaler Répondre
L'objectif est de faire raisonner les hurlements du supplicié pour convaincre les habitants du quartier à garder le silence...
Oui je fais LE LIEN et je l'assume totalement...
Eux qui denoncent le barbecue......Signaler Répondre
Un barbecue c'est d'extrême droite d'après RousseauSignaler Répondre
Okok... c'est la faute de la presse.Signaler Répondre
Bon sinon, on s'attaque réellement au problème ou on continue de discuter du vocabulaire journalistique ?
Il faut arrêter de vouloir déterrer Mitterrand quand Sarko a eu 10 ans pour résoudre le problème et qu'il n'a fait qu'empirer les chosesSignaler Répondre
Remercier Sarko aussi avec son karcher sans eau...Signaler Répondre
... car c'est juste une impression de feu.Signaler Répondre
Quand c est une mamie qui se fait agresser vous n ergotez pas sur le titreSignaler Répondre
Vous confondez deux choses : les prérogatives d’une mairie ou d’une métropole et celle de l’Etat. Avant de râler sur un truc qui dépend de l’Etat (le fait de ne pas pénaliser assez les consommateurs, le potentiel manque d’effectifs), évitez de profiter de râler pour un sujet qui n’a rien à voir... ça dessert l’intérêt de notre ville et de notre pays.Signaler Répondre
Ce titre de presse est abject. Lyon Mag n'a donc aucun respect pour les victimes ?Signaler Répondre
Un homme est mort. Quel que soit le contexte de ce drame, reprendre dans un titre le jargon de ses bourreaux pour qualifier sa mort, c’est lui refuser une dernière fois sa dignité. Reprendre le jargon criminel, c’est le normaliser et, au fond, servir le récit de ceux qui ont commis le crime.Signaler Répondre
Cette ville devient du grand n'importe quoi !Signaler Répondre
Tellement plus facile de verbaliser les voitures en stationnement ..Signaler Répondre
Ils pensent que la police tue et qu’il faut désarmer la police municipale.Signaler Répondre
Villeurbanne ou un avant goût de la France de demain....Signaler Répondre
La barbarie à son paroxysme.Signaler Répondre
C'est triste pour ses proches, mais vu que la justice et les instances de l'Etat ne s'attaquent pas au cœur du problème, on ne peut que se satisfaire de voir une vermine de plus éliminée.
C'est sûr que c'est de mettre des pistes cyclables partout la priorité de nos vies...Signaler Répondre
Le week end prolongé du 1er mai est une belle occasion pour un barbecue entre amis !Signaler Répondre
il y a quelques années Villeurbanne était connue pour son équipe de basket 🏀, aujourd'hui l'équipe étant au fond du trou, Villeurbanne est connue nationalement pour ces morts et règlements de comptes quotidiens... merci la Gauche et surtout les socialistes pour ce résultat magnifique.. Encore quelques années et va va être le Mexique voire le Salvador.. Merci Mitterand et les autres pour ce résultat sensationnel...!Signaler Répondre
voilà le danger des voitures, personne ne viendrait calciner un corps sur un vélo, fût-il électrique!Signaler Répondre
plus sérieusement nous voilà rendu au niveau de Marseille avec au minimum 1 règlement de compte par jour. Vite un doublement des effectifs de police + sanction très forte des consommateurs !
et les bobos de la Mairie qui verdissent les cours d'école !!!!!!Signaler Répondre
mais qu'est ce qu'est devenue Villeurbanne !
Faîtes revenir Bret et devinaz !
Un barboc entre ex amis,Signaler Répondre
au suivant, faut pas rester sur une défaite
Mais que fait la Police, elle compte les points simplement ?
Il y a des points de deal , tous les 500 mètres dans cette agglo, donc des consommateurs , mais frapper bordel
C'est ignoble ! Ils en pensent quoi les gauchos humanistes ?Signaler Répondre
Lorsqu'il n'y en aura plus un debout ? ? ? ? ? ?Signaler Répondre