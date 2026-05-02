Villeurbanne : un corps calciné retrouvé dans une voiture, un "barbecue" lié au trafic de drogue ?

Nouveau règlement de comptes dans l'agglomération lyonnaise. Après plusieurs fusillades ou des jambisations, c'est désormais un "barbecue" qui a été commis à Villeurbanne, sur fond probable de trafic de drogue.

Selon le Progrès, un véhicule en proie aux flammes a été signalé aux pompiers dans le quartier de Bel-Air ce vendredi soir peu avant minuit.

Les policiers ont rejoint rapidement les soldats du feu, puisque les riverains avaient également évoqué des tirs d'arme à feu.

Sur place, une fois le sinistre éteint alors qu'il se propageait aux véhicules voisins, un corps calciné a été découvert dans l'habitacle.

Des impacts de balles, ainsi que de nombreuses douilles ont été repérés par les enquêteurs sur le parking.

Une enquête a été ouverte pour identifier la victime ainsi que les auteurs de la fusillade. La piste du règlement de comptes est privilégiée.