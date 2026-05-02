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Villeurbanne : un corps calciné retrouvé dans une voiture, un "barbecue" lié au trafic de drogue ?

Villeurbanne : un corps calciné retrouvé dans une voiture, un "barbecue" lié au trafic de drogue ?
Villeurbanne : un corps calciné retrouvé dans une voiture, un "barbecue" lié au trafic de drogue ? - LyonMag

Ce vendredi 1er mai, les forces de l'ordre ont découvert le corps d'un homme dans une voiture en feu à Villeurbanne. La présence d'impacts de balles laisse à penser à un règlement de comptes.

Nouveau règlement de comptes dans l'agglomération lyonnaise. Après plusieurs fusillades ou des jambisations, c'est désormais un "barbecue" qui a été commis à Villeurbanne, sur fond probable de trafic de drogue.

Selon le Progrès, un véhicule en proie aux flammes a été signalé aux pompiers dans le quartier de Bel-Air ce vendredi soir peu avant minuit.

Les policiers ont rejoint rapidement les soldats du feu, puisque les riverains avaient également évoqué des tirs d'arme à feu.

Sur place, une fois le sinistre éteint alors qu'il se propageait aux véhicules voisins, un corps calciné a été découvert dans l'habitacle.

Des impacts de balles, ainsi que de nombreuses douilles ont été repérés par les enquêteurs sur le parking.

Une enquête a été ouverte pour identifier la victime ainsi que les auteurs de la fusillade. La piste du règlement de comptes est privilégiée.

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villeurbanne

42 commentaires
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Myrelingues le 03/05/2026 à 13:52

J'habite dans le bâtiment. D'ailleurs les enquêteurs sont passés ce matin avec l'équipe de relevés des indices.

J'entendu quelques bruits étouffés, j'ai pensé à ce genre d'armes qu'on utilise dans le airsoft.

Un peu moins de 10 minutes plus tard, j'ai entendu "ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta". Tout de suite après, j'ai entendu crier : "J'te nique ta grand-mère !" Et juste après une femme (?) a crié de terreur plusieurs fois, puis plus rien.

Quand j'ai décidé d'aller voir à la fenêtre ce qui se passait à cause de nouveaux bruits d'explosion, j'ai vu que la voiture commençait à brûler (les pneus qui explosaient), puis la voiture à commencer à rouler toute seule vers d'autres voitures : c'est comme ça que le feu s'est propagé.

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C'est moi le 03/05/2026 à 13:17
Dz69 a écrit le 03/05/2026 à 03h30

C'est exactement ça 👍
Il y a une 10aines d'années on était tous choqué de ce virement à Marseille, avc ces meurtres à la pelle et les façons de tué, et surtout c'est les âges des concernés qui nous avaient tous interpeller. On était vraiment pas habitué qu'en France des gamins -20a voir -16a etaient des assassins ou victime, pour tout le monde c'était inédit et choquant en France voir en Europe.
Aujourd'hui c'est partout, plus aucun endroit et plus personne n'est épargné, la Métropole Lyon. était encore épargné de ça, tout était bien cadré, et surtout il y avait encore un grand respect de la population ds les quartiers concernées. Malheureusement plus aujourdhui, pire encore, Lyon, au 1er Mai2026, passe n.1 des villes les plus dangereuses en nbre d"homicide et tentative d'homicide, Paris 4eme, Marseille....8eme!!!

Vous avez raison, parce qu'a Marseille la dz mafia contrôle tout les points de deal, mais pour ca ils ont tuer beaucoup.

Aujourd'hui ils s'étend sur l'ensemble du territoire..
C'est ma théorie.

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1789 le 03/05/2026 à 12:37
SuperTonton a écrit le 02/05/2026 à 12h24

Ce titre de presse est abject. Lyon Mag n'a donc aucun respect pour les victimes ?

Titre qui banalise l'horreur. Un monde sauvage parallèle s'impose, où s'adresser à la justice pour régler les différents n'est pas une option.

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RAFde leurs faces le 03/05/2026 à 12:07
SuperTonton a écrit le 02/05/2026 à 12h24

Ce titre de presse est abject. Lyon Mag n'a donc aucun respect pour les victimes ?

C’est vrai que ce sont des victimes qui de leur vivant ont beaucoup de respect pour tout le monde

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Politique de gauche le 03/05/2026 à 10:22

Tout l’argent a été englouti dans le social ! il n’y a plus un euro pour assurer la sécurité...

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hors sujet le 03/05/2026 à 09:56
Solidarité 69 a écrit le 03/05/2026 à 09h12

Faut dire que quand on a été dirigé aussi longtemps par Collomb et son adjoint à la sécurité Touraine fallait pas s'attendre à une autre issue.
Luttons contre la corruption.

presentez nous d autres arguments :merci

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Solidarité 69 le 03/05/2026 à 09:12

Faut dire que quand on a été dirigé aussi longtemps par Collomb et son adjoint à la sécurité Touraine fallait pas s'attendre à une autre issue.
Luttons contre la corruption.

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Dz69 le 03/05/2026 à 03:30
Vaisois 69009 a écrit le 02/05/2026 à 22h09

“La métropole de Lyon se dégrade clairement, c’est de pire en pire. Ce qu’on reprochait à Marseille hier, on le retrouve aujourd’hui ici.”

C'est exactement ça 👍
Il y a une 10aines d'années on était tous choqué de ce virement à Marseille, avc ces meurtres à la pelle et les façons de tué, et surtout c'est les âges des concernés qui nous avaient tous interpeller. On était vraiment pas habitué qu'en France des gamins -20a voir -16a etaient des assassins ou victime, pour tout le monde c'était inédit et choquant en France voir en Europe.
Aujourd'hui c'est partout, plus aucun endroit et plus personne n'est épargné, la Métropole Lyon. était encore épargné de ça, tout était bien cadré, et surtout il y avait encore un grand respect de la population ds les quartiers concernées. Malheureusement plus aujourdhui, pire encore, Lyon, au 1er Mai2026, passe n.1 des villes les plus dangereuses en nbre d"homicide et tentative d'homicide, Paris 4eme, Marseille....8eme!!!

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ezName le 03/05/2026 à 01:12
SuperTonton a écrit le 02/05/2026 à 12h24

Ce titre de presse est abject. Lyon Mag n'a donc aucun respect pour les victimes ?

Et oui mais c’est ça la réalité mec. On est plus chez les bisounours

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Ils n'ont plus de limite . le 02/05/2026 à 23:37

Pour n'importe quoi et surtout pour l'argent ils sont prêts à commettre l'irréparable . On est en France c'est pas normal .

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Vaisois 69009 le 02/05/2026 à 22:09

“La métropole de Lyon se dégrade clairement, c’est de pire en pire. Ce qu’on reprochait à Marseille hier, on le retrouve aujourd’hui ici.”

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ah bon le 02/05/2026 à 21:06
SuperTonton a écrit le 02/05/2026 à 12h24

Ce titre de presse est abject. Lyon Mag n'a donc aucun respect pour les victimes ?

Tu es trop sensible super tonton !

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Bon le 02/05/2026 à 20:10

Moi je dis qu’ils peuvent faire encore mieux, un gars evisceré et pendu à un pont !
Comme en Colombie ou au Mexique.

La au moins on atteindra le summum !
Une bonne publicité pour les villes LFI…

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Chris6958699 le 02/05/2026 à 17:39
petiteprécision a écrit le 02/05/2026 à 15h27

Pour lire très souvent toute la presse sur le sujet de la délinquance et criminalité, je me permets de souligner que le procureur de Lyon a bien indiqué en interview plusieurs fois que le narcotrafic local était lié à des cartels colombiens qui se sont installés à Lyon et dans les environs. Ils importent leurs méthodes et leurs "bras armés". Le procureur a bien indiqué par exemple que dans la région il n'y a pas ou peu de "dz mafia" alors qu'elle est omniprésente dans les Bouches-du-Rhône.

Sans vouloir remplir le rôle d'oiseau de mauvaise augure, il semble bien dans ce cas que ces crimes soient la conséquence d'une immigration non régulée de narcotrafiquants Colombiens....

Un petit clin d'oeil aux adeptes de la stigmatisation de celles et ceux qui dénoncent ce phénomène...

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Ex Précisions le 02/05/2026 à 16:38

C'est l'été qui arrive, ces tueurs préfèrent le barbeuc à la kalash...

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Solidarité 69 le 02/05/2026 à 15:51

La nueva Francia por LFI.

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petiteprécision le 02/05/2026 à 15:27
Chris6969699 a écrit le 02/05/2026 à 14h26

Cette méthode est directement importée des cartels Colombiens.

L'objectif est de faire raisonner les hurlements du supplicié pour convaincre les habitants du quartier à garder le silence...

Oui je fais LE LIEN et je l'assume totalement...

Pour lire très souvent toute la presse sur le sujet de la délinquance et criminalité, je me permets de souligner que le procureur de Lyon a bien indiqué en interview plusieurs fois que le narcotrafic local était lié à des cartels colombiens qui se sont installés à Lyon et dans les environs. Ils importent leurs méthodes et leurs "bras armés". Le procureur a bien indiqué par exemple que dans la région il n'y a pas ou peu de "dz mafia" alors qu'elle est omniprésente dans les Bouches-du-Rhône.

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macron tu joue à quoi le 02/05/2026 à 14:27

Elle fait quoi l'état ? a part pompé le peuple avec les impôts en tout genre.
On va où comme ça ptin de merde

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Chris6969699 le 02/05/2026 à 14:26

Cette méthode est directement importée des cartels Colombiens.

L'objectif est de faire raisonner les hurlements du supplicié pour convaincre les habitants du quartier à garder le silence...

Oui je fais LE LIEN et je l'assume totalement...

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Corsica77788 le 02/05/2026 à 14:03
CQQFD69! a écrit le 02/05/2026 à 11h18

C'est ignoble ! Ils en pensent quoi les gauchos humanistes ?

Eux qui denoncent le barbecue......

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Aymeric Grocon le 02/05/2026 à 14:02

Un barbecue c'est d'extrême droite d'après Rousseau

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AntiLFI le 02/05/2026 à 13:46
Jargon a écrit le 02/05/2026 à 12h14

Un homme est mort. Quel que soit le contexte de ce drame, reprendre dans un titre le jargon de ses bourreaux pour qualifier sa mort, c’est lui refuser une dernière fois sa dignité. Reprendre le jargon criminel, c’est le normaliser et, au fond, servir le récit de ceux qui ont commis le crime.

Okok... c'est la faute de la presse.
Bon sinon, on s'attaque réellement au problème ou on continue de discuter du vocabulaire journalistique ?

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lyon avec zemmour sarcellie attale le 02/05/2026 à 13:09
Castel69 a écrit le 02/05/2026 à 11h36

il y a quelques années Villeurbanne était connue pour son équipe de basket 🏀, aujourd'hui l'équipe étant au fond du trou, Villeurbanne est connue nationalement pour ces morts et règlements de comptes quotidiens... merci la Gauche et surtout les socialistes pour ce résultat magnifique.. Encore quelques années et va va être le Mexique voire le Salvador.. Merci Mitterand et les autres pour ce résultat sensationnel...!

Il faut arrêter de vouloir déterrer Mitterrand quand Sarko a eu 10 ans pour résoudre le problème et qu'il n'a fait qu'empirer les choses

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C'est moi le 02/05/2026 à 12:57
Castel69 a écrit le 02/05/2026 à 11h36

il y a quelques années Villeurbanne était connue pour son équipe de basket 🏀, aujourd'hui l'équipe étant au fond du trou, Villeurbanne est connue nationalement pour ces morts et règlements de comptes quotidiens... merci la Gauche et surtout les socialistes pour ce résultat magnifique.. Encore quelques années et va va être le Mexique voire le Salvador.. Merci Mitterand et les autres pour ce résultat sensationnel...!

Remercier Sarko aussi avec son karcher sans eau...

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Ils n'en pensent rien... le 02/05/2026 à 12:43
CQQFD69! a écrit le 02/05/2026 à 11h18

C'est ignoble ! Ils en pensent quoi les gauchos humanistes ?

... car c'est juste une impression de feu.

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Gnagnagna le 02/05/2026 à 12:40
Jargon a écrit le 02/05/2026 à 12h14

Un homme est mort. Quel que soit le contexte de ce drame, reprendre dans un titre le jargon de ses bourreaux pour qualifier sa mort, c’est lui refuser une dernière fois sa dignité. Reprendre le jargon criminel, c’est le normaliser et, au fond, servir le récit de ceux qui ont commis le crime.

Quand c est une mamie qui se fait agresser vous n ergotez pas sur le titre

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Sidéré le 02/05/2026 à 12:35
hall a écrit le 02/05/2026 à 11h25

et les bobos de la Mairie qui verdissent les cours d'école !!!!!!
mais qu'est ce qu'est devenue Villeurbanne !
Faîtes revenir Bret et devinaz !

Vous confondez deux choses : les prérogatives d’une mairie ou d’une métropole et celle de l’Etat. Avant de râler sur un truc qui dépend de l’Etat (le fait de ne pas pénaliser assez les consommateurs, le potentiel manque d’effectifs), évitez de profiter de râler pour un sujet qui n’a rien à voir... ça dessert l’intérêt de notre ville et de notre pays.

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SuperTonton le 02/05/2026 à 12:24

Ce titre de presse est abject. Lyon Mag n'a donc aucun respect pour les victimes ?

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Jargon le 02/05/2026 à 12:14

Un homme est mort. Quel que soit le contexte de ce drame, reprendre dans un titre le jargon de ses bourreaux pour qualifier sa mort, c’est lui refuser une dernière fois sa dignité. Reprendre le jargon criminel, c’est le normaliser et, au fond, servir le récit de ceux qui ont commis le crime.

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Bmx le 02/05/2026 à 12:12
ça c'est la fête a écrit le 02/05/2026 à 11h19

Un barboc entre ex amis,
au suivant, faut pas rester sur une défaite
Mais que fait la Police, elle compte les points simplement ?
Il y a des points de deal , tous les 500 mètres dans cette agglo, donc des consommateurs , mais frapper bordel

Cette ville devient du grand n'importe quoi !

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Bianca le 02/05/2026 à 12:11
ça c'est la fête a écrit le 02/05/2026 à 11h19

Un barboc entre ex amis,
au suivant, faut pas rester sur une défaite
Mais que fait la Police, elle compte les points simplement ?
Il y a des points de deal , tous les 500 mètres dans cette agglo, donc des consommateurs , mais frapper bordel

Tellement plus facile de verbaliser les voitures en stationnement ..

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AntiLFI le 02/05/2026 à 12:05
CQQFD69! a écrit le 02/05/2026 à 11h18

C'est ignoble ! Ils en pensent quoi les gauchos humanistes ?

Ils pensent que la police tue et qu’il faut désarmer la police municipale.

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geg69 le 02/05/2026 à 11:55
hall a écrit le 02/05/2026 à 11h25

et les bobos de la Mairie qui verdissent les cours d'école !!!!!!
mais qu'est ce qu'est devenue Villeurbanne !
Faîtes revenir Bret et devinaz !

Villeurbanne ou un avant goût de la France de demain....

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Petite Ortie le 02/05/2026 à 11:49

La barbarie à son paroxysme.
C'est triste pour ses proches, mais vu que la justice et les instances de l'Etat ne s'attaquent pas au cœur du problème, on ne peut que se satisfaire de voir une vermine de plus éliminée.

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Bravo aux Ecologistes le 02/05/2026 à 11:47

C'est sûr que c'est de mettre des pistes cyclables partout la priorité de nos vies...

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Ritchie le 02/05/2026 à 11:40

Le week end prolongé du 1er mai est une belle occasion pour un barbecue entre amis !

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Castel69 le 02/05/2026 à 11:36

il y a quelques années Villeurbanne était connue pour son équipe de basket 🏀, aujourd'hui l'équipe étant au fond du trou, Villeurbanne est connue nationalement pour ces morts et règlements de comptes quotidiens... merci la Gauche et surtout les socialistes pour ce résultat magnifique.. Encore quelques années et va va être le Mexique voire le Salvador.. Merci Mitterand et les autres pour ce résultat sensationnel...!

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warning le 02/05/2026 à 11:28

voilà le danger des voitures, personne ne viendrait calciner un corps sur un vélo, fût-il électrique!

plus sérieusement nous voilà rendu au niveau de Marseille avec au minimum 1 règlement de compte par jour. Vite un doublement des effectifs de police + sanction très forte des consommateurs !

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hall le 02/05/2026 à 11:25

et les bobos de la Mairie qui verdissent les cours d'école !!!!!!
mais qu'est ce qu'est devenue Villeurbanne !
Faîtes revenir Bret et devinaz !

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ça c'est la fête le 02/05/2026 à 11:19

Un barboc entre ex amis,
au suivant, faut pas rester sur une défaite
Mais que fait la Police, elle compte les points simplement ?
Il y a des points de deal , tous les 500 mètres dans cette agglo, donc des consommateurs , mais frapper bordel

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CQQFD69! le 02/05/2026 à 11:18

C'est ignoble ! Ils en pensent quoi les gauchos humanistes ?

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remarquez le 02/05/2026 à 11:11

Lorsqu'il n'y en aura plus un debout ? ? ? ? ? ?

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