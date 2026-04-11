L’école Louis-Pasteur, située rue du Docteur Frappaz dans le quartier Grandclément, a été victime d’un nouveau cambriolage en ce début de semaine, peu après la fermeture de l’établissement pour les vacances de printemps.

Selon le Progrès, ce fait survient moins de deux semaines après un premier vol, survenu entre le 27 et le 29 mars. À cette occasion, plusieurs équipements avaient été dérobés, dont trois rétroprojecteurs avec leurs télécommandes, une caméra visualiseur ainsi qu’une enceinte portable.

Ce second cambriolage aurait permis aux auteurs de repartir avec d’autres rétroprojecteurs. Une vitre de l’établissement aurait également été brisée lors de l’intrusion.