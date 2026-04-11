Faits Divers

Villeurbanne : l’école Louis-Pasteur cambriolée deux fois en moins de deux semaines

Villeurbanne : l’école Louis-Pasteur cambriolée deux fois en moins de deux semaines

Les intrusions se répètent à Villeurbanne.

L’école Louis-Pasteur, située rue du Docteur Frappaz dans le quartier Grandclément, a été victime d’un nouveau cambriolage en ce début de semaine, peu après la fermeture de l’établissement pour les vacances de printemps.

Selon le Progrès, ce fait survient moins de deux semaines après un premier vol, survenu entre le 27 et le 29 mars. À cette occasion, plusieurs équipements avaient été dérobés, dont trois rétroprojecteurs avec leurs télécommandes, une caméra visualiseur ainsi qu’une enceinte portable.

Ce second cambriolage aurait permis aux auteurs de repartir avec d’autres rétroprojecteurs. Une vitre de l’établissement aurait également été brisée lors de l’intrusion.

Tags :

villeurbanne

ecole

cambriolage

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
mulet le 11/04/2026 à 19:18

les racailles veulent s'instruire peut être, ils sont tellement idiot qu'ils détruisent les outils pour les enfants de demain.

Signaler Répondre
avatar
J6 le 11/04/2026 à 18:31

Alors vos petits protégés vous poignardent dans le dos...bien fait

Signaler Répondre
avatar
Cartésien le 11/04/2026 à 18:24

Question.
Vu les dégradations les vols les aggressions etc etc faut il encore maintenir des établissements publics dans ses quartiers ?

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 11/04/2026 à 17:23

Récurrent et complètement degeux !

Signaler Répondre
avatar
P38 le 11/04/2026 à 17:11

Ils connaissent les lieux, suppression des allocations aux parents pour rembourser les vols et dégâts causés . On les retrouvera.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.