L’école Louis-Pasteur, située rue du Docteur Frappaz dans le quartier Grandclément, a été victime d’un nouveau cambriolage en ce début de semaine, peu après la fermeture de l’établissement pour les vacances de printemps.
Selon le Progrès, ce fait survient moins de deux semaines après un premier vol, survenu entre le 27 et le 29 mars. À cette occasion, plusieurs équipements avaient été dérobés, dont trois rétroprojecteurs avec leurs télécommandes, une caméra visualiseur ainsi qu’une enceinte portable.
Ce second cambriolage aurait permis aux auteurs de repartir avec d’autres rétroprojecteurs. Une vitre de l’établissement aurait également été brisée lors de l’intrusion.
les racailles veulent s'instruire peut être, ils sont tellement idiot qu'ils détruisent les outils pour les enfants de demain.Signaler Répondre
Alors vos petits protégés vous poignardent dans le dos...bien faitSignaler Répondre
Question.Signaler Répondre
Vu les dégradations les vols les aggressions etc etc faut il encore maintenir des établissements publics dans ses quartiers ?
Récurrent et complètement degeux !Signaler Répondre
Ils connaissent les lieux, suppression des allocations aux parents pour rembourser les vols et dégâts causés . On les retrouvera.Signaler Répondre