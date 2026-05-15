Jonathan Bocquet : "On n'aura pas peur de continuer à investir à Villeurbanne"

Les finances villeurbannaises vont-elles souffrir après un premier mandat de Cédric Van Styvendael consacré aux projets et investissements, après des années de gestion mesurée de Jean-Paul Bret ? "Pendant longtemps, Villeurbanne a sous-investi", critique Jonathan Bocquet.

"On n'a pas eu peur et on n'aura pas peur de continuer à augmenter, d'utiliser le levier de la dette parce que Villeurbanne est une ville qui a très peu d'emprunts donc on est en capacité d'assumer de l'emprunt supplémentaire. (…) Prévoir l'avenir, c'est aussi bien gérer une ville", poursuit l'élu Place Publique.

Egalement en charge de la Petite enfance, Jonathan Bocquet a débuté le mandat en fermant une crèche dans le quartier Bel-Air de Villeurbanne. "C'est évidemment un crève-cœur. Mais arrêter temporairement un service public dans un quartier, ce n'est pas un renoncement parce que l'idée est de le rouvrir dès que possible. (…) On voit à quel point ce quartier est gangréné par le narcotrafic. (…) On ne pouvait pas non plus laisser des agents et des enfants dans une situation d'insécurité", regrette l'élu.

Jonathan Bocquet évoque aussi la présidentielle 2027 qui approche. Il n'est pas favorable à une primaire à gauche : "Ce serait vraiment juste perdre du temps pendant six mois alors qu'on est déjà dans la séquence présidentielle. Il faut que les gens qui sont sur la même ligne travaillent ensemble. J'espère qu'il n'y aura qu'une seule candidature de la gauche républicaine. Je milite pour que ce soit celle de Raphaël Glucksmann et je pense qu'il y a des arguments assez convaincants".

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