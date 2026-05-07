Laurent Bosetti : "La Presqu'île piétonne, tout le monde y gagne"

Chargé des Mobilités à la Ville de Lyon, l'adjoint Laurent Bosetti est chargé de négocier avec la Métropole pour éviter que tout ce que les écologistes ont fait depuis 2020 ne soit défait.
"J'espère que la nouvelle majorité métropolitaine ne sera pas dans l'idéologie sur les voitures et qu'elle fera preuve d'un petit peu de bon sens, qu'on pourra prendre le temps ensemble d'objectiver les choses, d'évaluer, de concerter, c'est ce qu'on fait sur la rue Grenette avec le lancement d'une consultation", indique-t-il.
Laurent Bosetti se félicite d'ailleurs des 13 000 avis récoltés "en seulement une semaine". "J'invite tout le monde à donner un avis sur ce projet Presqu'île, parce qu'en général, la Presqu'île, même si on n'y vit pas, on y passe régulièrement. Et je pense qu'il faudra qu'on entende les avis, y compris les divergents qui ne vont pas dans notre sens", poursuit l'élu L'Après.
Pour Laurent Bosetti, le retour des voitures en centre-ville serait une catastrophe : "On se rend compte que dans les principales métropoles européennes, quand on a des secteurs centraux piétons, eh bien tout le monde y gagne. Bien sûr les riverains en termes de qualité de vie. Tous ceux qui se promènent dans le centre-ville piéton, mais également les commerçants qui sont confortés par une offre qui devient plus attractive et plus qualitative".
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La famille playmobil a la joie de vous annoncer la venue de Trottinette Bosetti, le remplaçant de Valentin nouveau playmobil de la finance -😂😂Signaler Répondre
Elles sont bonnes tes nouvelles croquettes ?Signaler Répondre
Des élus prêts à se vendre au plus offrant, tout le monde y perd.
Surtout les commerçants gros baltringueSignaler Répondre
Je n'y met plus les pieds depuis un moment, on trouve tout en périphérie avec de grands parkings gratuit !Signaler Répondre
J'y retournerai si un jour je gagne à l'euromillion et que je veux aller dans des boutiques de luxe, mais je prendrai le taxi pas ma voiture. Autant dire pas avant très longtemps ;-)
J'ai le souvenir que les Ecolos furent bien ouvert au dialogue à Oullins-Pierre Bénite ?Signaler Répondre
Où ils sont passés en force contre l'avis des maires et des citoyens !
Le meilleur sondage ou consultation , cela reste le résultat du scrutin électoral...
Le "tout le monde y gagne....les commerçants" qu'affirme ce militant écolo, c'est pour indiquer que le clan écolo reste dans le même mépris et aveuglement que sous le précédent mandat ? C'est toujours la même chose...? Dans ces conditions le dialogue va être compliqué avec la Métropole qui ne fait plus partie de leur clan de militants...Signaler Répondre
perso je laisse ma place. il y a au moins deux ans que je n ai plus mis les pieds en presqu'île quand on voit le prix des parkings. avec Amazon que je n aimais pas au début, la politique de la ville m a fait changer d avis. maintenant je commande ils livrent même les jours fériés.Signaler Répondre
C'est quand même assez comique tous ces responsables qui appellent la nouvelle majorité de la métropole à ne pas être dans l'idéologie et de faire preuve de bon sens, alors qu'ils se sont torchés avec durant le mandat précédent...Signaler Répondre