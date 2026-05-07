Laurent Bosetti : "La Presqu'île piétonne, tout le monde y gagne"

Chargé des Mobilités à la Ville de Lyon, l'adjoint Laurent Bosetti est chargé de négocier avec la Métropole pour éviter que tout ce que les écologistes ont fait depuis 2020 ne soit défait.

"J'espère que la nouvelle majorité métropolitaine ne sera pas dans l'idéologie sur les voitures et qu'elle fera preuve d'un petit peu de bon sens, qu'on pourra prendre le temps ensemble d'objectiver les choses, d'évaluer, de concerter, c'est ce qu'on fait sur la rue Grenette avec le lancement d'une consultation", indique-t-il.

Laurent Bosetti se félicite d'ailleurs des 13 000 avis récoltés "en seulement une semaine". "J'invite tout le monde à donner un avis sur ce projet Presqu'île, parce qu'en général, la Presqu'île, même si on n'y vit pas, on y passe régulièrement. Et je pense qu'il faudra qu'on entende les avis, y compris les divergents qui ne vont pas dans notre sens", poursuit l'élu L'Après.

Pour Laurent Bosetti, le retour des voitures en centre-ville serait une catastrophe : "On se rend compte que dans les principales métropoles européennes, quand on a des secteurs centraux piétons, eh bien tout le monde y gagne. Bien sûr les riverains en termes de qualité de vie. Tous ceux qui se promènent dans le centre-ville piéton, mais également les commerçants qui sont confortés par une offre qui devient plus attractive et plus qualitative".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.