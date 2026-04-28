Laurence Boffet : "Véronique Sarselli veut faire attention à tout le monde ? J'attends qu'elle l'applique"

Passée de vice-présidente de Bruno Bernard à conseillère métropolitaine d'opposition, Laurence Boffet dit porter "un regard de vigilance" sur le nouvel exécutif : "Est-ce que Véronique Sarselli imprimera bien sa patte par rapport à ce que lui imposeront les Républicains, et notamment avec les méthodes de la Région ? C'est un peu ça qu'on essaie de jauger".

"Je vais soutenir en tout cas le côté qu'elle avait défendu dans la campagne, qui est de vraiment s'occuper des Lyonnais et de faire attention à tout le monde. Ça, je l'ai entendu et j'attends qu'elle l'applique", poursuit-elle.

L'élue du parti L'Après se dit "démocrate, au sens premier. On n'a pas gagné les élections, donc c'est à nos suivants de montrer ce qu'ils veulent faire et de montrer leur feuille de route. Donc on jugera sur les actes".

Egalement élue à la Ville de Lyon, cette fois dans la majorité de Grégory Doucet, elle espère que la cohabitation avec la Métropole pourra "se passer de manière intelligente. Si elle ne se passe pas de manière intelligente, eh bien on rentrera dans une bagarre d'opposition, que je sais faire aussi. Il n'y a pas de problème".

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