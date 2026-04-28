Les Coulisses du Grand Lyon

Laurence Boffet : "Véronique Sarselli veut faire attention à tout le monde ? J'attends qu'elle l'applique"

Laurence Boffet, conseillère métropolitaine d'opposition, est l’invitée ce mardi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Laurence Boffet : "Véronique Sarselli veut faire attention à tout le monde ? J'attends qu'elle l'applique"
Laurence Boffet : "Véronique Sarselli veut faire attention à tout le monde ? J'attends qu'elle l'applique" - LyonMag

Passée de vice-présidente de Bruno Bernard à conseillère métropolitaine d'opposition, Laurence Boffet dit porter "un regard de vigilance" sur le nouvel exécutif : "Est-ce que Véronique Sarselli imprimera bien sa patte par rapport à ce que lui imposeront les Républicains, et notamment avec les méthodes de la Région ? C'est un peu ça qu'on essaie de jauger".

"Je vais soutenir en tout cas le côté qu'elle avait défendu dans la campagne, qui est de vraiment s'occuper des Lyonnais et de faire attention à tout le monde. Ça, je l'ai entendu et j'attends qu'elle l'applique", poursuit-elle.

L'élue du parti L'Après se dit "démocrate, au sens premier. On n'a pas gagné les élections, donc c'est à nos suivants de montrer ce qu'ils veulent faire et de montrer leur feuille de route. Donc on jugera sur les actes".

Egalement élue à la Ville de Lyon, cette fois dans la majorité de Grégory Doucet, elle espère que la cohabitation avec la Métropole pourra "se passer de manière intelligente. Si elle ne se passe pas de manière intelligente, eh bien on rentrera dans une bagarre d'opposition, que je sais faire aussi. Il n'y a pas de problème".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

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5 commentaires
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saco697 le 28/04/2026 à 12:58

enfin la métropole s occupe des lyonnais on en avait perdu l habitude les écolos étaient plus habitué à s occuper de leur clans et de leurs familles .. c était pour ça qu ils ont été convoqués et condamnés par la justice …Bernard rappelé à la loi ( comme un petit dealer) et Doucet en garde à vue et condamné pour ses subventions magouilleuses

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roco le 28/04/2026 à 12:43

Question : mais vous chère Madame durant votre vice présidence , avez vous fait attention à tout le monde ? permettez moi d en douter au vu de vos derniers résultats électoraux . En fait il est toujours bon de balayer devant sa porte avant de donner des conseils !

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Indicateur idéologique le 28/04/2026 à 12:20

Cette militante de la gauche sectaire attend de l'équipe Sarselli de faire ce qu'eux n'ont jamais fait pendant leur mandat où ils étaient enfermés dans leur mépris et sectarisme, quelle blague cette gauche sectaire...

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Jacques20 le 28/04/2026 à 12:06

Elle ferait mieux de porter attention à ses collègues conseillères municipales du 8ème de Lyon qui fichent le bazar lors des conseils municipaux. Faire paraître un article juste pour se faire voir.

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Bag a reuse ? le 28/04/2026 à 12:04

""", elle espère que la cohabitation avec la Métropole pourra "se passer de manière intelligente. Si elle ne se passe pas de manière intelligente, eh bien on rentrera dans une bagarre d'opposition, que je sais faire aussi. Il n'y a pas de problème"."""

Pour nous pourrir la vie avec ses copains écolo bobo vélo apaisés dégenrés lors du précédent mandat, ça elle a su faire !!!!

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