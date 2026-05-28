Etienne Blanc : "Le 29 septembre, je terminerai ma vie publique"

Pas candidat aux dernières municipales, Etienne Blanc ne se représentera pas aux sénatoriales. "Le 29 septembre, je crois, je terminerai ma vie publique après pratiquement un demi-siècle d'engagement en tant que maire, président d'une communauté de communes, en tant que conseiller régional, député, sénateur. Je pense qu'à 72 ans, il est temps de faire autre chose de sa vie", indique-t-il.

Son travail récent le plus marquant restera son rapport parlementaire sur le narcotrafic. Mais visiblement, tout le monde ne s'en est pas saisi : "Les ministres, que ce soit Nunez, Retailleau ou Darmanin, nous ont dit que notre texte a vraiment beaucoup de sens. La seule qui ne s'en est pas aperçue, c'était madame Buccio, l'ancienne préfète de la région. On aurait pensé que mon préfet de région, sur un sujet aussi grave, un jour me convoquerait. Jamais, elle ne m'en a jamais parlé, je trouvais ça très surprenant", regrette le sénateur.

Qui des opérations XXL, comme celle réalisée par le nouveau préfet lors de son arrivée ? "Les enquêtes sur le narcotrafic sont très longues, parfois elles prennent cinq, six ans. Donc quand vous faites un coup comme ça, c'est vrai, vous ne faites pas tomber le réseau, mais vous créez de l'instabilité, et puis vous dites aux Français que c'est un sujet grave".

Etienne Blanc aimerait aller plus loin : "Je suis partisan d'un système tout simple. Vous êtes un gosse, vous avez 14 ans, vous surveillez un point de deal, la police vous appréhende. On va dans l'appartement de vos parents, et là on constate qu'il y a une voiture qui coûte 60 000 euros, qu'on a les téléphones, les écrans à des prix très élevés, qui ne correspondent pas à la déclaration de revenus, et un train de vie disproportionné : on bloque tout le patrimoine. Vous verrez à ce moment-là, le système changera".

Soutien de David Lisnard pour 2027, Etienne Blanc alerte sur la nécessité de faire une primaire transpartisane : "La France crève aujourd'hui, et très clairement, il faut peut-être en revenir à l'origine de la 5ème République. Charles de Gaulle, quand il quitte le gouvernement en janvier 1946, il dit que les partis politiques vont prendre la main sur la vie publique, et que ça sera un naufrage pour la France. Eh bien son discours, il est d'actualité".

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