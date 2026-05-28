Pont de Condrieu : fermeture totale après un signal d’alerte sur un câble

Coup d’arrêt brutal pour l’un des principaux axes entre le Rhône et l’Isère.

Le pont de Condrieu – Les Roches-de-Condrieu a été fermé à toute circulation ce jeudi 28 mai dans la matinée, ont annoncé les Départements du Rhône et de l’Isère, copropriétaires de l’ouvrage. La mesure concerne l’ensemble des usagers, y compris les piétons et les cyclistes.

Selon les collectivités, cette décision a été prise "sur la base du principe de précaution", après la détection dans la matinée d’un indicateur d’affaiblissement d’un câble du pont, à la suite d’une surveillance renforcée et quotidienne de l’ouvrage.

Face à cette alerte, des vérifications techniques approfondies ont été immédiatement engagées.

À ce stade, aucune date de réouverture n’est avancée.

Des expertises en cours

Les autorités indiquent que les expertises techniques sont toujours en cours, afin de déterminer les suites à donner et les éventuelles mesures à engager sur la structure.

Dans l’attente, le pont reste fermé à toute circulation, une situation qui risque de compliquer fortement les déplacements quotidiens entre Condrieu et Les Roches-de-Condrieu.

Les Départements assurent qu’une nouvelle communication sera diffusée dès que les éléments techniques seront stabilisés, afin d’informer les habitants et les usagers de l’évolution de la situation.