Transports

Pont de Condrieu : fermeture totale après un signal d’alerte sur un câble

Pont de Condrieu : fermeture totale après un signal d’alerte sur un câble
DR Département du Rhône CTR de Condrieu

Le pont reliant Condrieu aux Roches-de-Condrieu a été fermé à toute circulation ce jeudi 28 mai. Les départements du Rhône et de l’Isère évoquent un indicateur d’affaiblissement détecté sur un câble de l’ouvrage et annoncent des expertises techniques en urgence.

Coup d’arrêt brutal pour l’un des principaux axes entre le Rhône et l’Isère.

Le pont de Condrieu – Les Roches-de-Condrieu a été fermé à toute circulation ce jeudi 28 mai dans la matinée, ont annoncé les Départements du Rhône et de l’Isère, copropriétaires de l’ouvrage. La mesure concerne l’ensemble des usagers, y compris les piétons et les cyclistes.

Selon les collectivités, cette décision a été prise "sur la base du principe de précaution", après la détection dans la matinée d’un indicateur d’affaiblissement d’un câble du pont, à la suite d’une surveillance renforcée et quotidienne de l’ouvrage.

Face à cette alerte, des vérifications techniques approfondies ont été immédiatement engagées.

À ce stade, aucune date de réouverture n’est avancée.

Des expertises en cours

Les autorités indiquent que les expertises techniques sont toujours en cours, afin de déterminer les suites à donner et les éventuelles mesures à engager sur la structure.

Dans l’attente, le pont reste fermé à toute circulation, une situation qui risque de compliquer fortement les déplacements quotidiens entre Condrieu et Les Roches-de-Condrieu.

Les Départements assurent qu’une nouvelle communication sera diffusée dès que les éléments techniques seront stabilisés, afin d’informer les habitants et les usagers de l’évolution de la situation.

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pont de condrieu

2 commentaires
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Comptoir de PMU le 28/05/2026 à 18:44
Condrieu sans drieu a écrit le 28/05/2026 à 17h46

Faudra m'expliquer comment des ponts romains qui ont 2000/3000 ans et qui ont connu moultes intempéries sont toujours praticables mais un pont de CONdrieu ? corruption malfaçon scandale ?

Impossible, tu n’es pas équipé pour comprendre.

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Condrieu sans drieu le 28/05/2026 à 17:46

Faudra m'expliquer comment des ponts romains qui ont 2000/3000 ans et qui ont connu moultes intempéries sont toujours praticables mais un pont de CONdrieu ? corruption malfaçon scandale ?

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