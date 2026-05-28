GrandLyon Habitat : Dany-Claude Zartarian élue présidente du bailleur social

Nouvelle nomination dans le logement social lyonnais.

Réuni ce jeudi 28 mai, le conseil d’administration de GrandLyon Habitat a élu Dany-Claude Zartarian à la présidence de l’organisme, a annoncé le bailleur social dans un communiqué. Elle succède à l'écologiste Bernard Thevenieau, qui était par ailleurs l'oncle de Bruno Bernard;

Adjointe à Décines-Charpieu, déléguée aux centres sociaux, à la politique de la ville, à la cohésion des quartiers, au logement et à l’emploi, Dany-Claude Zartarian est également conseillère métropolitaine de la circonscription Rhône Amont. Elle prend ses nouvelles fonctions dans le contexte du renouvellement des instances métropolitaines.

Une priorité donnée à la qualité de vie

Dans sa première déclaration comme présidente, Dany-Claude Zartarian dit vouloir faire du cadre de vie des habitants un axe fort de son mandat.

"Le logement joue un rôle essentiel dans la vie des habitants et dans l’équilibre des territoires. Je ferai une priorité forte de la qualité de vie dans le logement et son environnement proche", affirme-t-elle.

L’élue évoque également plusieurs chantiers prioritaires, parmi lesquels la réhabilitation du patrimoine ancien, le renouvellement urbain et le développement d’une offre nouvelle adaptée aux besoins des habitants de la métropole lyonnaise.

GrandLyon Habitat gère aujourd’hui près de 27 000 logements dans la Métropole de Lyon, dont 75% situés à Lyon intra-muros, et revendique le statut de premier bailleur social de Lyon. L’organisme compte également 580 collaborateurs et cinq agences de proximité sur le territoire.

Cette nomination intervient quelques jours après l’élection de nouvelles présidences au sein d’autres grands bailleurs du territoire, dans un contexte de recomposition de la gouvernance métropolitaine du logement social.