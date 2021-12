"On a besoin de nature partout" : la Métropole de Lyon veut planter des arbres dans les copropriétés

Et si on créait des écrins de verdure au sein même de copropriétés de Lyon et ses alentours ? C’est en tout cas le but de cette nouvelle action enclenchée par l’exécutif écologiste métropolitain.

Concrètement, la collectivité dirigée par les écologistes propose de financer à hauteur de 30 à 65% (en fonction du taux de végétalisation d’une commune) tous les nouveaux projets de plantation d’arbres au sein même des copropriétés privées. Cela comprend un bonus de 10% en cas de plantation d’arbres dits locaux et 5% en cas de plantation d’arbres fruitiers.

Pour les bailleurs sociaux, cette aide varie de 35 à 50%, toujours selon les mêmes critères. Une convention avec GrandLyon Habitat a d'ailleurs été signée la semaine dernière permettant la plantation de plus de 200 arbres et arbustes.

A terme, une centaine de copropriétés pourrait être accompagnée par la collectivité d'ici la fin du mandat. Les renseignements se prennent au 04 78 63 40 40 du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Répondre aux enjeux climatiques

Pour le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, "c’est une politique importante qui regroupe amélioration de l’habitat et le développement du plan nature". Une politique importante puisqu’on estime que 70% des espaces verts disponibles se trouvent dans les copropriétés. "Tant qu’on reste sur le domaine public, on ne touche qu’une petite partie du territoire", précise Pierre Athanaze, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de l’Environnement.

Les deux élus se rendaient ce jeudi matin dans une copropriété du cours Gambetta où 25 arbres seront plantés dont 10 cet hiver. Il s'agit de tilleuls, pins, liquidambars et érables.

"On a besoin de nature partout et en plus c’est moins cher que sur la voie publique", ajoute son président. Opération moins chère mais tout de même coûteuse : la Métropole a débloqué une enveloppe de 5 millions d’euros comprise dans le budget de 44 millions d’euros du plan nature.

Mais selon l’exécutif, les bénéfices sont trop importants pour laisser passer l’occasion : "Il y a des enjeux climatiques, de création d’îlots de fraîcheur, de maintien de la biodiversité, de débitumisation et social, pour le bien-être des habitants", assure Bruno Bernard.

L.M.