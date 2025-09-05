Environnement

Une nouvelle distribution gratuite d’arbres organisée par la Métropole de Lyon

Une nouvelle distribution gratuite d’arbres organisée par la Métropole de Lyon - DR

Vous avez un jardin ?

Bonne nouvelle si c’est le cas puisque la Métropole de Lyon renouvelle son opération de distribution gratuite d’arbres aux particuliers. Ce sont en tout plus de 2000 arbres qui seront remis à des habitants de la collectivité dans le but "d’accélérer la végétalisation des espaces privés afin de participer au rafraîchissement de l’espace urbain et au développement de la biodiversité".

Il n’y en aura cependant pas pour tout le monde. Les inscriptions ouvriront le jeudi 11 septembre. Plusieurs conditions sont nécessaires pour demander son arbre : habiter l’une des 58 communes de la Métropole de Lyon, être propriétaire ou locataire d’une maison individuelle avec jardin et avoir un accès à la pleine terre. A noter que les habitants n’ayant pas bénéficié d’un don d’arbres l’année dernière seront propriétaires. Les arbres seront ensuite distribués le 22 novembre au parc de Parilly ou au Domaine Lacroix-Laval, entre 9h30 et 16h30. 

Le budget de cette opération s’élève à 80 000 euros.

juste une petite question le 05/09/2025 à 18:51

Et ils en ont arraché combien d'arbres pour faire passer le tramway ??????

Ok go le 05/09/2025 à 17:54

Encore des cadeaux.
Mais a quel moment chacun d'entre nous va se prendre en main et arrêter d'attendre tout de cet état providence ?
Cadeau fait avec mes impôts au passage... 40€ le Plançon c'est pas donné quand même mais bon avec l'argent des autres c'est toujours plus facile de faire des cadeaux

Renaud for ever le 05/09/2025 à 17:52

J'ai voulu planter un oranger
Là où la chanson n'en verra jamais
Là où les arbres n'ont jamais donné
Que des grenades dégoupillées...

Ex Précisions le 05/09/2025 à 16:38

Les élections approchent, vite faire de l'ombre aux dealers pour qu'il puissent travailler, heuuu squatter, sans subir les effets du réchauffement climatique ;-)

si cela le 05/09/2025 à 16:26
Républix a écrit le 05/09/2025 à 15h48

des chênes ? avec des glands ça c’est sûr..

pouvait attirer des sangliers dans certains quartiers , plus besoin de crs ni de caméras ...

Bruno grosfaillots. le 05/09/2025 à 16:04

Ils sont trop gentils ses délinquants écolo gitans , Mais je les attends au Tournant !!

Signaler Répondre
Républix le 05/09/2025 à 15:48

des chênes ? avec des glands ça c’est sûr..

johnny le 05/09/2025 à 15:28

Si c'est les mêmes arbustes qui plante et qu'il laisse pourrir tu m'étonnes qu'ils donne au propriétaire lol

Des arbres ? le 05/09/2025 à 15:18

Où des brindilles comme ils plantent au parc de Parilly en annonçant des milliers d'arbres, des escrocs

et allons donc le 05/09/2025 à 15:02

grande braderie avant fermeture définitive pour cause de faillite ....

roco le 05/09/2025 à 14:52

même en distribuant des pains ils n y arriveront pas !

Sérigraphe le 05/09/2025 à 14:51
Chat GPT a écrit le 05/09/2025 à 14h40

A noter que les habitants n’ayant pas bénéficié d’un don d’arbres l’année dernière seront "propriétaires".
? Vraiment ?
allez on va dire "prioritaires "et tout ira bien

Sur le site de la Métropole il y a 4 jours il n y avait pas cette co(q)uille dans la phrase.

Et encore 80 000 Euros envolés du budget municipal le 05/09/2025 à 14:46

Car ce n'est pas le prix d'un plant d'arbre qui empêche qui veut planter un arbre de le faire...

Chat GPT le 05/09/2025 à 14:40

A noter que les habitants n’ayant pas bénéficié d’un don d’arbres l’année dernière seront "propriétaires".
? Vraiment ?
allez on va dire "prioritaires "et tout ira bien

