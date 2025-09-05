Une nouvelle distribution gratuite d’arbres organisée par la Métropole de Lyon

Bonne nouvelle si c’est le cas puisque la Métropole de Lyon renouvelle son opération de distribution gratuite d’arbres aux particuliers. Ce sont en tout plus de 2000 arbres qui seront remis à des habitants de la collectivité dans le but "d’accélérer la végétalisation des espaces privés afin de participer au rafraîchissement de l’espace urbain et au développement de la biodiversité".

Il n’y en aura cependant pas pour tout le monde. Les inscriptions ouvriront le jeudi 11 septembre. Plusieurs conditions sont nécessaires pour demander son arbre : habiter l’une des 58 communes de la Métropole de Lyon, être propriétaire ou locataire d’une maison individuelle avec jardin et avoir un accès à la pleine terre. A noter que les habitants n’ayant pas bénéficié d’un don d’arbres l’année dernière seront propriétaires. Les arbres seront ensuite distribués le 22 novembre au parc de Parilly ou au Domaine Lacroix-Laval, entre 9h30 et 16h30.

Le budget de cette opération s’élève à 80 000 euros.