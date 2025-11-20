"La vie de tous les habitants a changé" : un appel de 100 citoyens pour soutenir la candidature de Bruno Bernard à la Métropole de Lyon

Un collectif réunissant selon leurs termes des habitants de l'agglomération lyonnaise "de cœur, d’adoption ou de toujours", issus du monde associatif, culturel, sportif, économique ou encore du soin, a publié un texte appelant à un "sursaut citoyen et progressiste" pour 2026.
Dans ce manifeste, les signataires disent vouloir répondre aux "divisions", aux "attaques incessantes" et à la "montée des droites réactionnaires". Ils affirment soutenir le bilan de la majorité écologiste de Bruno Bernard à la Métropole, arrivée aux commandes en 2020.
Selon eux, en cinq ans, la collectivité aurait engagé "des transformations concrètes" : protection des plus fragiles, accompagnement des familles face au coût du logement et de l’énergie, actions en faveur du pouvoir d’achat, dynamisme économique renforcé, adaptation de la ville au changement climatique ou encore sécurisation de l’espace public.
"Il faut aller plus loin"
"Beaucoup a été fait, souvent dans un contexte difficile. Tout n’est pas parfait mais nombre d’engagements ont été tenus", affirment-ils, estimant que "la vie de tous les habitants a changé".
Mais l’objectif du collectif est clairement de pousser l’exécutif métropolitain à amplifier son action. "Il faut aller plus loin", peut-on lire, évoquant des tensions sociales accrues, le coût de la vie, la vulnérabilité face aux fortes chaleurs ou encore la pollution qui "nuit à notre santé".
Les signataires mettent en avant la "méthode lyonnaise", selon eux fondée sur "le dialogue et le pragmatisme", qui aurait permis à la majorité actuelle de "poursuivre ce qui fonctionnait, améliorer ce qui devait l’être et innover lorsque c’était nécessaire".
Ils appellent donc Bruno Bernard et sa majorité à "poursuivre leur action" tout en renforçant "transparence, écoute et proximité". L’objectif affiché est rassembler au-delà du camp écologiste et ouvrir une nouvelle étape pour "une métropole toujours plus progressiste, solidaire et ouverte".
Parmi les signataires de premier plan, au milieu des conducteurs de bus, des infirmières et des militants politiques, on notera la présence de l'ancien proche de Gérard Collomb Roland Bernard, du DG d'Arty Farty Vincent Carry, de Jacques de Chilly, ancien patron de l'ADERLY, de l'ancien coach de l'ASVEL Nordine Ghrib… Mais aussi de l'ex-président de la Métropole David Kimelfeld, des anciens maires du 3e Catherine Panassier et Thierry Philip ou encore du pédagogue Philippe Meirieu.
Comment peut on preter attention à une tribune signée par cet ex-président de la Métropole David Kimelfeld qui n'a aucune parole donc aucune morale Mr Bernard n'est vraiment pas regardant sur ses souiensSignaler Répondre
Moi je les soutiens !!!!!Signaler Répondre
Bravo à eux !!!
Présidente d’association j’ai besoin de leur financement !
On nous promets des aides si ils repassent. Sinon on aura plus rien !
100 habitants ????Signaler Répondre
Ça ne bouscule pas pour défendre le bilan
Des millions les haïssent !!!!
La ville souterraine, qui existe depuis longtemps, est une solution qui a fait ses preuves, en enterrant les voies rapides et métros, et laisser de la place en surface pour les trajets courts, les piétons, les vélos, les espaces verts.Signaler Répondre
Le tram est une aberration d'un point de vue de l’utilisation de l'espace. La plateforme consomme beaucoup de surface, là où elle est la plus précieuse, et n'est pas mutualisable. La plateforme est exclusivement réservée au tram.
Le réseau de métro de Lyon est assez riquiqui. De nombreuses métropoles européennes ont des réseaux souterrains (Métro/RER) bien plus denses, y compris sur des quartiers périphériques.
Les transports de surface (bus, tram, vélo) ne sont pas adaptés aux grandes distances, et restent souvent peu pratiques et peu confortables.
Avant de vouloir supprimer les voitures en centre ville, il faut des alternatives puissantes, à commencer par le bouclage du périphériques, certainement le contournement ouest, et construire massivement des métros et RER.
En parlant de Pradel, heureusement qu'i la fait le métro, dont on mesure aujourd'hui toute l'efficacité. On ne peut pas dire que le "TB11" de Bruno Bernard soit à la hauteur... Petit bras et pas d'ambition, ni de vision.
Quel cynisme de parler de méthode lyonnaise pour BB. Il l'a justement détruite cette méthode lyonnaise.Signaler Répondre
100 personnes pour une Métropole d' 1,5 millions d'habitants, c'est un bon début.Signaler Répondre
Tout est dit.Signaler Répondre
Aulas ne m'a jamais fait rêver mais les Ecolos encore moins.Signaler Répondre
Pour l’instant même si les Lyonnais souffrent pas mal le phénomène a ralenti et si on continue à avoir des élus qui mènent une politique de logement utile on peut espérer que ça se ralentisse encore plus voire s’inverse.Signaler Répondre
Maintenant la recette pour faire exploser les prix du logement et gentrifier on l’a eu sous Collomb, c’est la darse et la concentration d’équipements publics autour, ce sont les tours de la Part Dieu, ce sont des bâtiments de prestige surdimensionnés par rapport aux capacités financières des habitants mais qui tirent vers le haut le prix du m² de tout le quartier alentour (parce que les proprios du quartier, qui voient le prix s’envoler en face, veulent eux aussi toucher le jackpot). On voit aujourd’hui que de nombreux locataires de ces bâtiments de prestige, dont Collomb a fortement incité l’installation, ne peuvent plus se les permettre, mais ce n’est pas grave le foncier du secteur a explosé et mettra beaucoup de temps à redescendre.
Et on voit d’autre part que les zacs de Gerland, et la Saulaie aujourd’hui, n’ont aucun mal à se remplir, que le besoin de logement à Lyon est tel que construire un quartier avec des transports en commun, des parcs, des écoles, suffit à attirer des habitants (y compris en appliquant la loi SRU). Que les marqueurs immobiliers de Collomb n’avaient qu’une seule finalité c’est faire tourner la pompe à spéculer. Et j’ajouterai que les habitants de Confluence échangeraient avec enthousiasme la darse qui ne leur sert pas à grand chose sauf à augmenter le prix de leur logement contre des transports en commun dont le quartier est fort dépourvu.
Tout ceci n’était pas un accident, c’étaient des politiques publiques délibérées, qui ont mis plusieurs mandats à produire leurs effets, comme les politiques inverses (éviter de créer des foyers de spéculation en répartissant équitablement les équipements publics sur le territoire) nécessitent plusieurs mandats pour inverser la donne.
Que toute la profession, qui a vécu des années fastes sous Collomb, sans se soucier des conséquences sur le prix du logement pour le reste de la population, se range d’un seul homme derrière Aulas, avec les gazettes que leur publicité fait vivre, devrait vous faire réfléchir. Aulas dénonce la gentrification, sans dire comment il veut lutter contre, en se faisant applaudir par les professionnels premiers bénéficiaires de cette gentrification.
me terme est lâché citoyen pfogressiste et droites réactionnaires. pour sûr on a progressé, vers le bordel certes mais on progressé. ces gens là sont hors sol, imbus de leur personnes . ils collent parfaitement à la tirade de Coluche " dites nous de quoi vous avez besoin et on vous expliquera comment vous en passer," ces gens arcboutés sur la décroissance deviennent un vrai problème pour notre croissance. tout sauf cette gauche islamogauchiste.Signaler Répondre
Ils ont oublié également le mot "apaisé"....Signaler Répondre
C'est la panique chez les écolos...
Alors j'ai la liste sius les yeux.Signaler Répondre
Il ya un certain Gregory D.
Un prénommé Bruno B.
Une certaine Sandrine R.
Et une Marine T.
Apparemment ils auraient ecrit chacun 25 lettres, pour atteindre le chiffre de 100...
pour avoir changé elle a changé la vie à Lyon.. circulation devenu un vrai bordel par choix politique. refoulement des extra murs. insécurité. haine de l aitomobiliste. et des extra murs qui doivent rentrer en ville.Signaler Répondre
les petites mains verdâtres se mettent en branle pour essayer de remonter la cote des verts. pour moi c est tout sauf les verts islamogauchistes.
qui connait réellement ces signataires ?Signaler Répondre
Effectivement, la vie des lyonnais a changé. En pire.Signaler Répondre
Ni 100, ni 300 ne peuvent pas changer le destin des pauvres écolos lyonnais. Et, pas que lyonnais. Vous allez voir comment ils seront balayés partout au niveau national. C’est fini leur reine catastrophique, utopique et dogmatique. Ils sont arrivés grâce à un virus et disparaissent comme un virus nuisible et destructeur. Aucun force, plutôt, groupuscule politique n’a dégoûté les gens dans aussi peu de temps que ces malades mentaux. Même leur propre électorat ne les supporte plus. À bas les écolos, les bolcheviques verts !!!Signaler Répondre
100 punks à chiens ou 100 lfistes voilà le soutient pour bernard!Signaler Répondre
ah c est sur qu en un mandat ils sont changé la vie des Metroplolitains...pat exemple je pars un demie heure plutot le matin pour aller au travail face a la circulation completement bloquée. Merci les écolosSignaler Répondre
100 tocards .Signaler Répondre
Je salue votre effort d’argumenter poliment et en détail les reproches que vous faites aux écologistes.Signaler Répondre
Je vais quand même les defendre parce qu’il y a beaucoup d’erreurs ou de biais et il est vrai des visions de société auquel je n’adhère pas. C’est la démocratie...
Déjà sur votre classement tomtom : vous dites que lyon est une des villes les plus embouteillées. C’est vrai ! Mais c’etait déjà le cas en 2016, 2013 etc... donc l’imputer au choix de mobilités ne prouve pas que conserver des voies aurait permis de faire mieux (sachant que la part de la vpiture dans le mix ayant diminué même si le nombre d’heures moyenne est plutôt constant on a moins de geands lyonnais bloqué dans les embouteillages puisque moins de monde y participe...
Sur le "déséquilibre" alors oui faire des pistes cyclables est plus rapide et pour cause. On rajoute une bordure, des feux un enrobé et hop... c’est donc plus rapide que faire un tram ou autre. Par contre vous dites que les TC sont notoirement insuffisant. D’une part toute la France sauf nous trouvons qu’on est en retard. Lyon est largement la seconde agglo de france . D’autre part les chiffres sont têtus...le vélo a explosé... les pistes cyclables marchent fort. La ville accompagne ce changement il aurait fallu laisser les cyclistes au milieu de la circulation où ils sont en danger ?
Sur l’équite territoriale. Vous dites que les gens dependent de la voiture et des TC pour les longs trajets il y a quand même 3 projets de transport lourd je compte pas les bhns qui vont vers lyon t9 t10 et teol c’est oas rien pour un mandat...
Sur les villes vous dites à la fois qu’elles sont densifiées gentrifiées et que les classes moyennes sont chassées par la chasse de la voiture. Vous utilisez ici des termes qui ne sont pas compatibles entre eux. C’est impossible de dire qu’on cjasse les gens mais qu’il y en a plus. Sans compter qu’au prux de la voiture en ville... dire que l’exclure est anti pauvre pojr les residents..c’est faux...
Vos arguments confinent à un choix de société les écologistes essayent de faire dans chaque ville un centre agréable ils n’ont pas vocation à conserver des rues deplacoirs puisque le but est que chacun puisse se deplacer et avoir le plus de chose a disposition...on peut repondre l’inverse l’economie des personne en periphérie n’a pas forcément à primer sur le cadre de vie des urbains...tout ca c’est un equilibre un equilibre qui c’est un consensus dans les pays riches d’europe a trop longtemps tourné pour le periurbain...
... de gros beauf.Signaler Répondre
Les pleureuses ? Et les pleureurs, t'en fait quoi, mon gros macho ridicule ? Tu penses qu'en employant le féminin ça donne plus de poids à tes c... ? Perdu !
La vie de tous les habitants a changé en mal malheureusement des actions sans concertations et au dépend des vrais Lyonnais de souche.Signaler Répondre
Toi t'es tombé très bas avec tes faux écolos alors ne la ramène pasSignaler Répondre
rassurez vous, votre Aulas vous fera rêver!! vous allez tomber de haut et cela sera bien faitSignaler Répondre
Il a ou trouvé 100 potes,c’est bien un minimum…!Signaler Répondre
En matière de stratégie de manipulation, chaque clan fait en fonction de ses moyens financiers !Signaler Répondre
D'un côté, vous avez les moyens financiers considérables de la macronie et ses réseaux médiatiques et cabinets de conseils.
De l'autre, vous avez les pastèques qui en sont réduit, à solliciter 100 de leurs militants, pour faire croire a...
Je ne peux que vous recommander, d'être lucides envers ces manipulateurs.
D'autant plus, que ces deux clans ont le même programme !!
Seul l'emballage change !!
Mais si vous votez pour l'un ou l'autre, vous rejoindrez les "pleureuses" !!
Oui, vous savez les pleureuses, qui quelque temps après une élection, chouinent d'avoir été cocufiés, en constatant que leur quotidien, est pire et qu'on leur fait encore plus les poches !!
Cette liste , c'est une blague !!!!Signaler Répondre
Que des has been !!
Roland Bernard, David Kimelfeld, Catherine Panassier.....
Et oui la vie des Lyonnaises et des Lyonnais a changé, mais.......... en pire
On n'a pas attendu leur communiqué pour se rendre compte qu'ils ont détruit la ville et le climat social.Signaler Répondre
Merci, mais ca fait un peu court, je ne pretend pas détenir la vérité vous savez, j'aime debattre et j'argumente contrairement à vous.Signaler Répondre
Ca sera un plaisir pour moi de lire vos contradictions si vous en avez.
Cordialement.
Que des cadors les 100...ouarffSignaler Répondre
Vous êtes une caricature !Signaler Répondre
Pauvre JMA j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait de L'OL (meme si la situation qu'on connaît aujourd'hui est en parti de sa faute) ou mes meilleurs souvenirs de supporters ont été grâce à lui et je lui en serais éternellement reconnaissant !Signaler Répondre
Mais vu ce que vous pensez de ce qu'il devra faire de Lyon dans les 6 prochaines années, je me dit qu'il se lance dans une mission impossible et desastreuse pour son image, j'espere que le peu qu'il pourra faire, (changer la couleur des VeloV, éviter de mettre le drapeau palestiniens sur l'Hôtel de Ville, participer au Vœu des Échevins, éviter des costards verts, ne pas etre payer par le contribuable) suffiront a vous satisfaire.
Parce que l'imaginer virer les migrants, chasser les velos, et régler le problème du narco trafic, le pauvre c'est pas Iron Man hein ?
Et vous aller pas le louper, il n'a rien à y gagner.
Le > indique une citationSignaler Répondre
100 leche culs ....virons les escrolos aux prochaines élections municipales la municipalité du déclinSignaler Répondre
Je vous lis :Signaler Répondre
"En rendant le cœur de la ville plus difficile d'accès en voiture" ... "les politiques actuelles accélèrent la gentrification." ... "L’accès en voiture ou non n’a pas grand chose à voir avec ce phénomène."
Pensez à clarifier vos idées et à vous relire...
Excusez moi mais vous êtes à côté de la plaque sur beaucoup de choses.Signaler Répondre
Le velo ne sert pas que pour le dernier km, c'est complètement ubuesque ce que vous dites la et ca se voit que vous n'en faites jamais surtout.
Lyon c'est 40mn pour traverser la ville d'ouest en est à velo en heure de pointe (ex Duchere, la Soie), alors qu'il faut 1h en TCL (si les bus sont pas en retard) et sans compter le trajet à pied qu'on a à faire jusqu'à l'arrêt de bus (on a pas tous un arrêt de bus devant notre travail ou devant chez nous, moi c'est 10 mn à pied par exemple)
Et ceux qui font du velo traverse la ville tout les jours, ils ont fait un choix, ils ne font pas velo + transport en commun, vous avez vu ca ou?
Pour ceux qui ont fait le choix de la voiture (je suis un ancien automobiliste, je sais de quoi je parle) si chacun faisait l'effort de ne pas la prendre tout seul pour faire maxi 5km pour aller au boulot, faire 1km pour emmener les enfants à l'école, voir 500metres pour aller acheter son pain, deja ca coincerai beaucoup moins pour les artisans, les livreurs, les infirmières, les handicapés et personnes âgées.
A quoi ca sert un 4×4 en ville quand on est seul au volant?
Vous pouvez m'expliquer?
Le 4×4 c'est dans le desert, à la montagne ou à la rigueur à la campagne.
Sinon bien évidemment que ce n'est pas parfait d'ailleurs je ne suis aucunement politisé et je suis bien placé pour le savoir, vu la quantité astronomique d'embouteillage, je constate que tout est bouché de partout et que toute cette politique a ete faite pour que les gens emprunte le moins possible leur voitures, sachez juste que grâce aux dizaine de milliers de gens qui ont choisit le velo, les embouteillages sont moins pire que ce qu'ils pourraient être.
Et les travaux n'arrange rien, quand ils seront finis ca roulera peut etre légèrement mieux pour les autos.
Le dernier carré de la Garde !Signaler Répondre
Waterloo n'est pas loin .......
c’est plutôt des entités sous perfusion des subventions de la métropole.Signaler Répondre
Bravo, BB a bien démontré sa méthode pleine de pragmatisme: mettre le couteau sous la gorge des associations qu’il finance!
Pareil avec les commerçants qui bénéficient des concessions dans les musées/biennales qui sont en fait militants EELV.
Oui notre vie a changé, la ville est gérée par une mafia désormais.
Lyon est devenu un coupe gorge. Impossible de circuler, de stationner. Des pistes cyclables à gogo voilà le bilan. Ces gens là sont tout simplement incompétents. Je prie pour un changement en 2026 c'est urgent.Signaler Répondre
Quellessont les 100 , les pistonés et ceux qui profitent de cette escroquerie verte ? Parce que le reste des Lyonnais on en marreSignaler Répondre
baisser la dette de 250 m (16 %) en 3 ansSignaler Répondre
la j'ai bon
Bah mise a part quelques quartier en court de gentrification, j'ai du mal a voir comment c'est possible de gentrifie Lyon 2- lyon6 Lyon 4 et la moitié des 3, 5 et 8Signaler Répondre
Si tu parle de la gentrification de la guill, et des pentes le phénomène est en cours depuis des années
Pour "une métropole toujours plus progressiste, solidaire et ouverte" ... ils ont oublié "inclusive" :-)Signaler Répondre
Des mots répétés ad nauseam ...
Cycliste et Lyonnais intra muraux ... je pense comme vous !Signaler Répondre
> Pression Immobilière : En rendant le cœur de la ville plus difficile d'accès en voiture et en privilégiant une densification, les politiques actuelles accélèrent la gentrification.Signaler Répondre
Oh, Collomb était très bien arrivé à gentrifier sans construire de transports, l'euphémisme employé par un professionnel de l’immobilier pour décrire l’envolée des prix c’est attractivité (spéculation immobilière c’est tout de suite péjoratif). Collomb n’avait que ça à la bouche parce que le prérequis pour planter une tour, c’est un foncier hors de prix. Or on sait tous que Gégé aimait ses tours.
C’est beaucoup plus facile de lancer la machine à spéculer que de l’arrêter, ça demande en gros de construire des logements pendant des années pour que la demande baisse à un point tel, que les vendeurs renoncent à des prix élevés. Juste construire quelques années ça ne suffit pas, les vendeurs restent assis sur leurs biens en attendant que l’envolée des prix redémarre.
L’accès en voiture ou non n’a pas grand chose à voir avec ce phénomène.
> Les "autoroutes" cyclables ont été livrées immédiatement, tandis que le réseau de transports en commun pour la périphérie (le vrai levier d'une transition écologique réussie) reste notoirement insuffisant ou en projet pour de nombreuses années.Signaler Répondre
Vous vouliez encore plus de travaux ? Les pistes cyclables ont été livrées d’abord parce que ce sont elles qui étaient les plus faciles les plus rapides et les moins chères à mettre en place.
Construire un corridor bus (et il y en a quelques uns en chantier) c’est plus long plus cher et plus perturbant, et ça commence à demander des expropriations. Construire une ligne de tram (et il y en a plusieurs en chantier) c'est encore plus long plus cher et plus perturbant. Les TER c'est la région LR qui est aux abonnées absentes, a refusé de se dessaisir du sujet, et a préféré dépenser son budget en caméras et gadgets à hydrogène. Le métro c’est encore plus cher plus long (vous remarquerez qu’on n’a toujours pas fini d’automatiser la B alors que le chantier a été lancé sous Kimelfeld et les tunnels existaient déjà).
Dans tous les cas quel que soit le mode choisi le souterrain est hors de prix (Pradel n’a jamais obtenu les financements pour finir le tunnel de Fourvière), donc le réseau de transports pour la périphérie passera majoritairement en surface, ce qui suppose de réallouer la voirie existante et donc de retirer de l’espace de voirie existant avant de livrer autre chose. La seule exception c'est le téléphérique parce qu’il passe au dessus mais Sarselli l’a enterré pour longtemps à Lyon.
Lyon est devenu un cauchemar routes insécurité et explosion des cours de stationnements ..Signaler Répondre
Je n'ai aucun doute que les autoroutes à vélos fassent la joie de certains lyonnais.Signaler Répondre
Tout comme je n'ai aucun doute qu'elles fassent le malheur d'autres lyonnais (et de métropolitains)
y zont confondu etandage et EPANDAGE...Signaler Répondre
Aucun argument, vous êtes totalement hors sujet, bien trop pris dans votre dogme de khmer vert.Signaler Répondre