"La vie de tous les habitants a changé" : un appel de 100 citoyens pour soutenir la candidature de Bruno Bernard à la Métropole de Lyon

Un collectif réunissant selon leurs termes des habitants de l'agglomération lyonnaise "de cœur, d’adoption ou de toujours", issus du monde associatif, culturel, sportif, économique ou encore du soin, a publié un texte appelant à un "sursaut citoyen et progressiste" pour 2026.

Dans ce manifeste, les signataires disent vouloir répondre aux "divisions", aux "attaques incessantes" et à la "montée des droites réactionnaires". Ils affirment soutenir le bilan de la majorité écologiste de Bruno Bernard à la Métropole, arrivée aux commandes en 2020.

Selon eux, en cinq ans, la collectivité aurait engagé "des transformations concrètes" : protection des plus fragiles, accompagnement des familles face au coût du logement et de l’énergie, actions en faveur du pouvoir d’achat, dynamisme économique renforcé, adaptation de la ville au changement climatique ou encore sécurisation de l’espace public.

"Il faut aller plus loin"

"Beaucoup a été fait, souvent dans un contexte difficile. Tout n’est pas parfait mais nombre d’engagements ont été tenus", affirment-ils, estimant que "la vie de tous les habitants a changé".

Mais l’objectif du collectif est clairement de pousser l’exécutif métropolitain à amplifier son action. "Il faut aller plus loin", peut-on lire, évoquant des tensions sociales accrues, le coût de la vie, la vulnérabilité face aux fortes chaleurs ou encore la pollution qui "nuit à notre santé".

Les signataires mettent en avant la "méthode lyonnaise", selon eux fondée sur "le dialogue et le pragmatisme", qui aurait permis à la majorité actuelle de "poursuivre ce qui fonctionnait, améliorer ce qui devait l’être et innover lorsque c’était nécessaire".

Ils appellent donc Bruno Bernard et sa majorité à "poursuivre leur action" tout en renforçant "transparence, écoute et proximité". L’objectif affiché est rassembler au-delà du camp écologiste et ouvrir une nouvelle étape pour "une métropole toujours plus progressiste, solidaire et ouverte".

Parmi les signataires de premier plan, au milieu des conducteurs de bus, des infirmières et des militants politiques, on notera la présence de l'ancien proche de Gérard Collomb Roland Bernard, du DG d'Arty Farty Vincent Carry, de Jacques de Chilly, ancien patron de l'ADERLY, de l'ancien coach de l'ASVEL Nordine Ghrib… Mais aussi de l'ex-président de la Métropole David Kimelfeld, des anciens maires du 3e Catherine Panassier et Thierry Philip ou encore du pédagogue Philippe Meirieu.