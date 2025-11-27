Métropolitaines : le tour de passe-passe du PS pour sauver la face de son 1er fédéral

Et à cette occasion, la logique a été plutôt respectée, avec la victoire des grandes figures locales, parfois en l’absence de challenger. Sauf dans la circonscription Plateau Nord-Caluire où Marc Cachard raflait la mise face à Fabrice Matteucci, avec 12 voix à 8.

Un camouflet terrible pour ce dernier, premier opposant caluirard, candidat de l’union de la gauche lors des deux dernières élections législatives et surtout premier secrétaire fédéral du Parti socialiste du Rhône depuis 2023, réélu l'été dernier...

Sauf qu'au royaume merveilleux des bureaux nationaux des grands partis français et ce qu'il en reste, les tours de passe-passe permettent parfois d'échanger les rôles entre vainqueur et perdant.

Selon nos informations, le dernier bureau national du PS a permis de valider l'investiture d'une flopée de candidats à travers la France. Et notamment celle de Plateau Nord-Caluire. Mais plutôt que de se conformer au vote des militants du 6 novembre dernier et de donner la place à Marc Cachard, les décideurs ont préféré investir Fabrice Matteucci.

L'animosité entre Marc Cachard et Cédric Van Styvendael - tout comme d'autres militants se plaignant d'être pris pour cibles par le maire de Villeurbanne-, de son côté confirmé le même jour comme candidat PS à la mairie de Villeurbanne et dans la circonscription métropolitaine villeurbannaise, n'est peut-être pas étrangère à ce revirement de situation qui arrangeait visiblement tout le monde, surtout si l'information restait secrète. Oups !

D'ailleurs, le ton est monté ce mercredi soir lors d'une réunion fédérale, au cours de laquelle Cédric Van Styvendael aurait rejeté la faute sur l'accord passé avec les écologistes. Aux dernières nouvelles, Marc Cachard chercherait encore le lien avec sa mise à l'écart.