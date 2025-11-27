Métropolitaines : le tour de passe-passe du PS pour sauver la face de son 1er fédéral

Et à cette occasion, la logique a été plutôt respectée, avec la victoire des grandes figures locales, parfois en l’absence de challenger. Sauf dans la circonscription Plateau Nord-Caluire où Marc Cachard raflait la mise face à Fabrice Matteucci, avec 12 voix à 8.
Un camouflet terrible pour ce dernier, premier opposant caluirard, candidat de l’union de la gauche lors des deux dernières élections législatives et surtout premier secrétaire fédéral du Parti socialiste du Rhône depuis 2023, réélu l'été dernier...
Sauf qu'au royaume merveilleux des bureaux nationaux des grands partis français et ce qu'il en reste, les tours de passe-passe permettent parfois d'échanger les rôles entre vainqueur et perdant.
Selon nos informations, le dernier bureau national du PS a permis de valider l'investiture d'une flopée de candidats à travers la France. Et notamment celle de Plateau Nord-Caluire. Mais plutôt que de se conformer au vote des militants du 6 novembre dernier et de donner la place à Marc Cachard, les décideurs ont préféré investir Fabrice Matteucci.
L'animosité entre Marc Cachard et Cédric Van Styvendael - tout comme d'autres militants se plaignant d'être pris pour cibles par le maire de Villeurbanne-, de son côté confirmé le même jour comme candidat PS à la mairie de Villeurbanne et dans la circonscription métropolitaine villeurbannaise, n'est peut-être pas étrangère à ce revirement de situation qui arrangeait visiblement tout le monde, surtout si l'information restait secrète. Oups !
D'ailleurs, le ton est monté ce mercredi soir lors d'une réunion fédérale, au cours de laquelle Cédric Van Styvendael aurait rejeté la faute sur l'accord passé avec les écologistes. Aux dernières nouvelles, Marc Cachard chercherait encore le lien avec sa mise à l'écart.
c est comme le référendum sur l europe en 2005 ou les français ont voté non a 54 pour cent .Chirac nous a expliqué que l on avait pas compris la question et miraculeusement le non s est transformé en oui par un tour de passe passe en 2007 .Signaler Répondre
Anne Hidalgo a obtenu 1,7 % des voix exprimées lors du premier tour de l’élection présidentielle 2022.Signaler Répondre
Les tours de passe passe ne marchent pas toujours !!!
La métropole est donc prisonnière de la tambouille interne de partis décadents au niveau national. Ils se rangeront tous derrière Jean-Luc en 2027.Signaler Répondre
Nous, habitants de la Métropole, n'avons vraiment pas de bol.
Vite l'alternance !
Pourvu que cette chienlit gangrène les pastèques !Signaler Répondre
Que ce soit au niveau local ou national c'est vraiment un parti d'arsouilles....Signaler Répondre
Y'a du rififi chez les socialistes... Ce n'est pas pour me déplaire.Signaler Répondre