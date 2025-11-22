Politique

François Hollande, Raphaël Glucksmann, Carole Delga... pourquoi des figures de la gauche sont à Lyon ce week-end ? - LyonMag

Samedi et dimanche, Lyon accueille la 3e édition des Rencontres d'Automne.

Organisé par Debout les socialistes et la maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy, l'évènement prévoit des débats, conférences et ateliers auxquels participeront les grandes figures de la gauche PS-friendly.

L'ancien Président de la République François Hollande sera ainsi présent à l'hôtel Mercure Saxe-Lafayette, tout comme son ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve. Le patron du PS Olivier Faure sera évidemment de la partie, ainsi que le député européen Raphaël Glucksmann (Place Publique) et la présidente de la Région Occitanie Carole Delga.

L'objectif est clairement de plancher sur la stratégie à adopter en vue de la présidentielle de 2027. Face à la France insoumise, l'idée de proposer une candidature de gauche modérée fait son chemin chez les socialistes et leurs alliés. Reste à savoir qui l'incarnera, et avec quel programme. Les Rencontres d'Automne de Lyon permettront-elles d'avancer sur ces points ?

46 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
A la gamelle le 22/11/2025 à 14:44

Une équipe de pieds nikelés chez guignol avec de moins en moins d’electeurs ...

avatar
A mon avis le 22/11/2025 à 14:44

A mon avis ,julie gayet,elle devrait arrêter les UV et les autobronzants..

avatar
Ex Précisions le 22/11/2025 à 13:58
basta a écrit le 22/11/2025 à 11h40

surtout pour le beaujolais nouveau !

Ils ne sont pas suicidaires non plus -)

avatar
oh le pôvre le 22/11/2025 à 13:48
FREE FRANCE a écrit le 22/11/2025 à 13h32

Une belle équipe de va-t-en-guerre ! Avec eux, on saura où sont nos enfants ! En Ukraine !

ah bon? et micron et les déclarations de son va en guerre tu en pense quoi?????
Micron n'est plus rien en France! C'est lui qui mets de l'huile sur le feu!!!!!

avatar
ah bon le 22/11/2025 à 13:46
LFI 69 a écrit le 22/11/2025 à 09h37

Un rassemblement pour trahir la gauche vu les invités.

Mais quelle gauche exactement ?

avatar
FREE FRANCE le 22/11/2025 à 13:32

Une belle équipe de va-t-en-guerre ! Avec eux, on saura où sont nos enfants ! En Ukraine !

avatar
Variétè le 22/11/2025 à 13:20

un nouveau spectacle de guignol à Lyon.

avatar
ah la mémoire le 22/11/2025 à 12:09

Le "toutmou" va voir les sans dents! Le pire c'est que s'il se représentait, il y a encore des Français qui voteraient pour lui !!!!!!

avatar
Les esprits malades. le 22/11/2025 à 12:08

Gauche droite droite gauche 😂 des comédiens 🎭 qui prennent les français pour se qu’ils sont des ´´ CONS’´ …

avatar
basta le 22/11/2025 à 11:40
peut etre a écrit le 22/11/2025 à 11h25

pour faire le plein de clopes et de farine a la Guille ...

surtout pour le beaujolais nouveau !

avatar
Surtout... le 22/11/2025 à 11:40
comme y fait froid ,c est julie a écrit le 22/11/2025 à 11h26

"caillait"

au Pin-Bouchain ! :-p

avatar
comme y fait froid ,c est julie le 22/11/2025 à 11:26
42 a écrit le 22/11/2025 à 11h20

Depuis Roanne avec Julie...

"caillait"

avatar
peut etre le 22/11/2025 à 11:25
Fantomas69 a écrit le 22/11/2025 à 10h59

Il vient en scooter ?

pour faire le plein de clopes et de farine a la Guille ...

avatar
LFIsting le 22/11/2025 à 11:23
6 millions quand même a écrit le 22/11/2025 à 08h34

Tu parles bien de ta copine Marine Le Pen et de ses sbires ?

Non il parlait des LFIstes et de leurs copains d'extrême droite Palestinien et ceux qui tiennent actuellement les camps de concentration de Chine, de Russie et de Corée du Nord....

avatar
et sans oublier le 22/11/2025 à 11:22
beboop a écrit le 22/11/2025 à 07h31

je verrai bien Hollande pour la présidentielle 2027 avec Hidalgo comme future première ministre : rien ne vaut l expérience acquise !

la Sego ...

avatar
42 le 22/11/2025 à 11:20
Fantomas69 a écrit le 22/11/2025 à 10h59

Il vient en scooter ?

Depuis Roanne avec Julie...

avatar
on a entrevu y a encore pas si longtemps le 22/11/2025 à 11:20
mais c'est quoi ça a écrit le 22/11/2025 à 11h10

Ils sont à la cave depuis des années et c'est une certaine presse qui essaie de nous les vendre par peur du RN !

segolene!!..et y a l autre canari ,avec nadjat,anciens de la clique ,qui ramene sa science contrefaite façon vertu etant censé faire des avis eclaire sur les finances qui derapent ,alors qu il etait y a 30 piges le roi de la depense

avatar
la plus nulle le 22/11/2025 à 11:17

Et Taubira, elle va a la marche blanche?

avatar
mais c'est quoi ça le 22/11/2025 à 11:10

Ils sont à la cave depuis des années et c'est une certaine presse qui essaie de nous les vendre par peur du RN !

avatar
Fantomas69 le 22/11/2025 à 10:59

Il vient en scooter ?

avatar
les artisans studieux le 22/11/2025 à 10:51

du naufrage....

avatar
C’est simple le 22/11/2025 à 10:27

Pourquoi sont-ils là ?

Pour se faire des bonnes gamelles pardi !!!

avatar
Lyon2026revient le 22/11/2025 à 10:09

Il y aura Morad AGGOUN ?....

avatar
@libriste le 22/11/2025 à 10:08
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 22/11/2025 à 10h02

L 'Assemblée Nationale est en vacances ?
Si oui, c'est normal qu'il vienne faire sa publicité à Lyon.
Si non, il devrait faire son boulot de député - pour lequel il est payé par les contribuables - et donc siéger à l' Assemblée Nationale.
Il y a bien des gens pour faire des selfies avec Zemmour, Marion, Marine ou Jordan. Il y a même des gens pour faire dédicacer le bouquin de Jordan, alors...
Je suis sur qu'il y aura des gogols pour ne pas aller à leur rencontre! Jean-Michel Trogneux, le pire président qu'on est jamais eu!
Enfin, j'ai pas encore noté l'actuel, le mégalo, le va en guerre, le roi de la finance
3250 milliards de dettes et encore des milliards offerts a la pleureuse zélinski

Les députés ont bien le droit de quitter Paris le week-end, non ?

avatar
‎ Libriste‎ ‎ le 22/11/2025 à 10:02

L 'Assemblée Nationale est en vacances ?
Si oui, c'est normal qu'il vienne faire sa publicité à Lyon.
Si non, il devrait faire son boulot de député - pour lequel il est payé par les contribuables - et donc siéger à l' Assemblée Nationale.
Il y a bien des gens pour faire des selfies avec Zemmour, Marion, Marine ou Jordan. Il y a même des gens pour faire dédicacer le bouquin de Jordan, alors...
Je suis sur qu'il y aura des gogols pour ne pas aller à leur rencontre! Jean-Michel Trogneux, le pire président qu'on est jamais eu!
Enfin, j'ai pas encore noté l'actuel, le mégalo, le va en guerre, le roi de la finance
3250 milliards de dettes et encore des milliards offerts a la pleureuse zélinski

avatar
stef69999 le 22/11/2025 à 09:58

Quelqu'un peut me dire à qui grand benet va livrer les croissants à lyon ??

avatar
Venividivinci le 22/11/2025 à 09:46

Une réussite parfaite qui entraîne la dz mafia a prendre le pouvoir ...c est pas les mous qui vont se révolter ...
Pas de vague et maintenant tsunami des extrêmes

avatar
LFI 69 le 22/11/2025 à 09:37

Un rassemblement pour trahir la gauche vu les invités.

avatar
phil 60 le 22/11/2025 à 09:36

la seule chose que ces socialistes savent faire c est d augmenter les impôts bien sûr à ceux qui travaillent. ils sont incapables de faire des économies sur le budget, ils faut bien qu ils donnent a leurs électeurs s ils veulent avoir encore quelques députés

avatar
Tiens le 22/11/2025 à 09:24

je croyais que la saison des vide-greniers était terminée !!

avatar
YES end NO le 22/11/2025 à 09:20
beboop a écrit le 22/11/2025 à 07h31

je verrai bien Hollande pour la présidentielle 2027 avec Hidalgo comme future première ministre : rien ne vaut l expérience acquise !

Bonne idée .Et surtout de bons financiers,n'est ce pas hidalgo ????

avatar
kool le 22/11/2025 à 09:19

Les apôtres de la politique de nazes en balade !!!

avatar
Tikkko le 22/11/2025 à 09:16

Organisé avec l’aide de Madame Geoffroy……..mais elle est de gauche ???

avatar
Aveuglement Militant le 22/11/2025 à 09:09
6 millions quand même a écrit le 22/11/2025 à 08h34

Tu parles bien de ta copine Marine Le Pen et de ses sbires ?

C'est eux sur la photo et le sujet de l'article ?

avatar
Free Lyon le 22/11/2025 à 09:00

La liste d Einstein de l avenue foch va être divulgué le PS va perdre du monde , que justice se fasse une pensée pour les victimes

avatar
13 millions quant même le 22/11/2025 à 08:59
6 millions quand même a écrit le 22/11/2025 à 08h34

Tu parles bien de ta copine Marine Le Pen et de ses sbires ?

Non non...

avatar
bim le 22/11/2025 à 08:48

y a plus personne au PS.C'est un parti qui s'éteint doucement

avatar
6 millions quand même le 22/11/2025 à 08:34
bras cassés a écrit le 22/11/2025 à 08h18

l équipe de pieds nickelés en ballades.
tous ces gens n ont vraiment aucun amour propre. aucune capacité à se regarder dans une glace. seul les "indemnités" de fin de mois et de cumul les intéresse. il nous prennent vraiment pour des gueux . mais peut être le sommes nous car ils ont été élus ? Afuera !!

Tu parles bien de ta copine Marine Le Pen et de ses sbires ?

avatar
Jesaistout le 22/11/2025 à 08:24

Pour exister il faut se montrer. Voilà à quoi se résume l'objectif de cette rencontre à l'hôtel mercure financé par les impôts des Français.
Pour blablater et tirer des plans sur la comète il y a toujours de l'argent.
Dans ce genre de rencontres, on refait le monde, on imagine des stratégies entre amis on croit pouvoir peser pour prétendre à quelque chose.
Ils n ont pas compris que s'afficher avec Hollande est déjà une défaite, que Cazeneuve a laisser passer sa chance, que Delga ferait mieux de donner à Médiacite les documents que la justice lui dit de donner. Glukman lui se voit comme le tenant d'une certaine mission. Mais une présidentielle n'est pas une élection européenne et il le comprendra lorsqu'il fera le même score qu hidalgo.
Pendant que ces personnes discutent bien au chaud, une réalité leur échappe. Les français ont ont plein le cul de cette politique des pleurs de la part des élus et des taxes pour eux. Pendant que toute l'Europe progresse, la France s'appauvrit. Bientôt la Pologne sera une puissance économique supérieure à la France.
Qu'est ce qui restera de ce genre de rencontres rien, à part un mot d'ordre il faut lutter contre le RN. Mais les mots sont sans effets sans logique et sans crédibilité. Ceux qui ont conduit la France au désastre y compris dans leur banlieues gangrenées par la drogue et les subventions mal employées.

avatar
bras cassés le 22/11/2025 à 08:18

l équipe de pieds nickelés en ballades.
tous ces gens n ont vraiment aucun amour propre. aucune capacité à se regarder dans une glace. seul les "indemnités" de fin de mois et de cumul les intéresse. il nous prennent vraiment pour des gueux . mais peut être le sommes nous car ils ont été élus ? Afuera !!

avatar
mocjel le 22/11/2025 à 08:08

on va avoir toute l’équipe directement responsable du merdier en Ukraine.

avatar
Mamie48 le 22/11/2025 à 08:07

Et revoilà les derniers des socialistes… à éviter car sont des fanatiques des impôts… logiciel des années 80, aucune vision progressiste… et le retour de Flamby ! Une belle équipe de futur porteurs d’eau de LFI et EEVL

avatar
Ex Précisions le 22/11/2025 à 07:33

Voilà ce qu'ils ont en tête, la présidentielle, rien à fiche actuellement de collaborer avec macron pour mettre en place des mesures qui creusent encore plus les inégalités sociales...
Flamby j'espère qu'on ne le verra plus nulle part d'ici 1 an 1/2, le PS est mort avec lui en 2017.

avatar
beboop le 22/11/2025 à 07:31

je verrai bien Hollande pour la présidentielle 2027 avec Hidalgo comme future première ministre : rien ne vaut l expérience acquise !

avatar
l'aube blanche le 22/11/2025 à 07:06

ça sens le roussi pour Geoffroy elle appelle au secours, prochainement c'est le candidat LFI qui va demander au cirque LFI d'envoyer ses clowns pour animé la campagne des municipales. On s'attend à de grands moments, surtout si Delogu est de la partie ça va être à se rouler par terre.

avatar
les feuilles mortes se ramassent à la pelle ,les feuilles mortes et les regrets aussi...(j prevert) le 22/11/2025 à 06:28

pour faire un grand ,serieux,surtout objectif!! inventaire des regrets qu ils nourrissent par rapport à ce qu ils auraient du faire et ce qu ils ont loupé par veulerie ,opportunisme ideologie crasse ou lachete!!??

