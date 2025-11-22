François Hollande, Raphaël Glucksmann, Carole Delga... pourquoi des figures de la gauche sont à Lyon ce week-end ?

Organisé par Debout les socialistes et la maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy, l'évènement prévoit des débats, conférences et ateliers auxquels participeront les grandes figures de la gauche PS-friendly.
L'ancien Président de la République François Hollande sera ainsi présent à l'hôtel Mercure Saxe-Lafayette, tout comme son ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve. Le patron du PS Olivier Faure sera évidemment de la partie, ainsi que le député européen Raphaël Glucksmann (Place Publique) et la présidente de la Région Occitanie Carole Delga.
L'objectif est clairement de plancher sur la stratégie à adopter en vue de la présidentielle de 2027. Face à la France insoumise, l'idée de proposer une candidature de gauche modérée fait son chemin chez les socialistes et leurs alliés. Reste à savoir qui l'incarnera, et avec quel programme. Les Rencontres d'Automne de Lyon permettront-elles d'avancer sur ces points ?
