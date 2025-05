Parti socialiste : Olivier Faure en tête chez les militants du Rhône

Le 5 juin prochain, les membres du Parti socialiste se réuniront pour élire leur premier secrétaire. Mais avant cela, ils étaient appelés, ce mardi, à voter pour le texte d’orientation. Deux camps s’opposaient : les militants favorables à une alliance des partis de gauche et ceux pour une rupture totale avec La France Insoumise.

Les résultats du scrutin ont été dévoilés dans le Rhône.

Et c'est le texte d’orientation d’Olivier Faure, premier secrétaire sortant, qui est arrivé en tête au sein du département. Avec 50% des suffrages, il devance Nicolas Mayer-Rossignol et Boris Vallaud, qui ont respectivement obtenu 38% et 11%.

À Villeurbanne, où le maire Cédric Van Styvendael est un fervent soutien d'Olivier Faure, le premier des socialistes a fait encore mieux avec 65% des voix.

Place désormais au second tour. Olivier Faure devra faire face au maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, pour faire passer son texte d’orientation. Quant à Boris Vallaud, il doit jouer le rôle d'arbitre, puisque le report de ses voix sera décisif.