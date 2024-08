La gauche "dans l'impasse" : Hélène Geoffroy estime qu'un "autre PS est possible"

Depuis des années, la maire de Vaulx-en-Velin et vice-présidente de la Métropole de Lyon se bat contre la dissolution du Parti socialiste dans la NUPES puis le NFP, au profit de la France insoumise.

Et alors que l'alliance de la gauche ne parvient pas aujourd'hui à imposer sa Première ministre Lucie Castets à Emmanuel Macron, l'ancienne députée a jeté un nouveau pavé dans la mare ce mardi à l'occasion du bureau national du PS.

"Nous sommes dans l’impasse, la gauche et l’espoir qu’elle avait suscité est dans l’impasse", a déclaré Hélène Geoffroy, estimant que les socialistes sont "à la croisée des chemins. Soit nous persévérons dans l’erreur et nous condamnons le pays à la violence en étant aussi irresponsables que le Président de la République qui a mis le pays dans cette situation, soit nous donnons le coup de talon qui nous permet de remonter à la surface".

https://t.co/b9yYZWfq5m — Hélène Geoffroy (@HeleneGeoffroy) August 27, 2024 S'adressant à plusieurs reprises au premier secrétaire du PS Olivier Faure, Hélène Geoffroy lui a reproché de ne pas s'être indigné quand son nom a été recalé par le NFP après avoir été proposé pour le poste de Premier ministre. S'adressant à plusieurs reprises au premier secrétaire du PS Olivier Faure, Hélène Geoffroy lui a reproché de ne pas s'être indigné quand son nom a été recalé par le NFP après avoir été proposé pour le poste de Premier ministre.

"Et voici que Lucie Castets, qui est une femme déterminée, nous l’avons constaté, est désignée sans vote des militants par une décision en chambre obscure comme notre représentante. Et voilà, que désormais tu annonces être prêt à censurer tout gouvernement qui ne serait pas dirigé par Lucie Castets. Y compris s’il est dirigé par un Premier Ministre dans un gouvernement de cohabitation ?", s'étonne la maire vaudaise.

Son discours sur son aversion pour les méthodes insoumises ne change pas : "J’assume de ne pas vouloir le grand soir et la Révolution. J’assume de comprendre le réel et d’aller vers l’idéal. J’assume l’utopie face à la radicalité".

Et Hélène Geoffroy conclut en réclamant "un vote en présentiel pour décider quelle sera notre position une fois un nouveau Premier ministre nommé a priori hors NFP et j’annonce que nous prenons totalement notre liberté de parole, pour dire qu’un autre chemin que celui que tu empruntes est possible, qu’un autre PS est possible. Nous avons été constructifs, nous serons en frontal si nécessaire, pour donner une capacité d’espérer".