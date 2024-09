Des milliers de personnes dans les rues de Lyon pour réclamer la destitution d'Emmanuel Macron

Une allégorie de l'été du Nouveau Front Populaire, qui désespère de voir Emmanuel Macron prendre en compte ses exigences après être arrivé en tête des élections législatives anticipées.

Dans les rues de Lyon, entre la place Bellecour et la préfecture du Rhône, des milliers de personnes ont défilé contre la décision du Président de la République de nommer Michel Barnier Premier ministre, plutôt que Lucie Castets.

Ambiance festive dans le cortège lyonnais de la manifestation contre le choix d’Emmanuel Macron de ne pas nommer @CastetsLucie pic.twitter.com/KhdCmoVqoV — Lyon Mag (@lyonmag) September 7, 2024 La destitution du chef de l'Etat a également été réclamée lors de ce mouvement populaire auquel s'était greffée la manifestation hebdomadaire pour la Palestine. La destitution du chef de l'Etat a également été réclamée lors de ce mouvement populaire auquel s'était greffée la manifestation hebdomadaire pour la Palestine.

Si Abdelkader Lahmar, dans la tourmente depuis nos révélations sur le fait qu'il vivait en dehors de sa circonscription et avait la carte de député facile, manquait à l'appel, les trois autres parlementaires rhodaniens de la France Insoumise (Anaïs Belouassa Cherifi, Gabriel Amard et Idir Boumertit ndlr) étaient présents, rejoints par la députée PS de Lyon Sandrine Runel.

Avec ce premier mouvement de rentrée, LFI et les collectifs et associations de gauche comptent bien montrer au futur gouvernement qu'ils ne comptent pas se satisfaire de la situation. D'autres manifestations sont à prévoir ces prochaines semaines entre Rhône et Saône.