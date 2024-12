Déplacement d'Emmanuel Macron à Lyon : des interdictions de circuler et de stationner à Gerland ce mardi

Si Emmanuel Macron arrive sur place à 15h, la préfecture du Rhône a décidé de bloquer le quartier de Gerland dès lundi. Sur arrêté du maire de Lyon, une interdiction de stationnement et de circulation a été prise, et reste en vigueur jusqu'à mardi 20h.

Elle concerne l'avenue Tony-Garnier (des deux côtés entre la rue du Vercors et la rue Hermann Frenkel), l'avenue Jean-Jaurès (des deux côtés entre l'allée Pierre de Coubertin et la rue Benjamin Delessert) et la rue Marcel-Mérieux (des deux côtés entre l'avenue Tony-Garnier et la rue du Vercors).