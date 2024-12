Emmanuel Macron, un déplacement à Lyon menacé ?

Emmanuel Macron est en effet attendu mardi à Gerland pour l'inauguration du campus de l'Académie de l'OMS.

Le Président de la République aime décidemment combiner agglomération lyonnaise et santé, puisque son dernier déplacement officiel entre Rhône et Saône remonte à septembre dernier, il avait visité la nouvelle usine de production de vaccins et biomédicaments de Sanofi à Neuville-sur-Saône.

Sauf que comme tout le monde l'a remarqué, la situation politique de la France est plutôt instable. Et aujourd'hui, nul ne sait si Emmanuel Macron pourra s'autoriser un déplacement à Lyon mardi prochain, alors que la nomination d'un nouveau Premier ministre et de son gouvernement est la priorité de la fin de semaine.