Agression antisémite d'un couple à Lyon : l'enquête classée sans suite

Au regard des éléments recueillis lors de l'enquête, le parquet de Lyon a en tout cas décidé de classer l'affaire sans suite.
Pour rappel, mercredi dernier, un couple de Lyonnais de confession juive disait avoir été alpagué par deux individus alors qu'il sortait d'un restaurant de la rue du Professeur Weill dans le 6e arrondissement. L'homme qui portait une kippa et sa femme auraient été injuriés et auraient reçu des crachats.
Une version réfutée par les deux suspects interpellés, et aucun témoin n'a été trouvé pour l'appuyer.
Les agresseurs présumés ont reconnu avoir eu une brève altercation verbale avec le couple au sujet d'une bousculade dans la rue, mais sans insulte antisémite proférée.
Le fait divers, qui n'en est plus un, avait été commenté par le maire de Lyon Grégory Doucet et son futur opposant Jean-Michel Aulas.
Vous affirmez : " Encore une fake news .... C est une bousculade entre gens éméchés..." ??Signaler Répondre
C'est pour illustrer les fake news votre commentaire/invention ? C'est l'idée ? Donnez des sources sinon.
Arrêtez de nous casser les pieds avec les agressions antisémites ! Le type morphologique sémite ne se limite pas aux porteurs de kippa ...Si vous faites allusion " aux Juifs et aux Musulmans " ce qui dans ce cas est une autre affaire , qu'ils règlent leurs différends en dehors de notre pays .Signaler Répondre
Les juges gauchistes classent l’affaire quand des juifs se font agresser et envoie en prison un malade mental qui a brûlé un coran !Signaler Répondre
Encore une fake news .... C est une bousculade entre gens éméchés , mais rien d antisémite et classée sans suite. C est devenu un sport médiatique pour alimenter cnews et la bolosphere . Ça évite de discuter sereinement des autres problèmes sociauxSignaler Répondre
C’est devenu systématique de tweeter ou de faire une déclaration ( condamnation) pour ce genre d’affaire. Cependant les politiques et autres organismes (CRIF pour ce cas ) ne reconnaîtront jamais le fait de s’être emballé un peu trop vite.Signaler Répondre
A quand, admettre de s’être emballé et trompé ….. ahhhh ces politicards, jamais une erreur. Il ne faut surtout pas froisser mes électeurs car si je reconnais mon erreur, quelques voix vont m’échapper…… et encore c’est pas sure!!!!!
Si c'est vrai faut quand même être un peu taré pour inventer tout çaSignaler Répondre
Exactement celaSignaler Répondre
Je vois le rapport avec le Qatar ? 😂Signaler Répondre
Vous n’assumez plus une fois de plus ? Il faut trouver un coupable quand vous pleurez pour rien comme d’habitude ? Pfffff…..
c’est l’inverse plus on en parle plus c’est classe sans suite ..Signaler Répondre
si les faits sont avérés mais c’est tourné en rien euSignaler Répondre
Dommage pas assez de caméras de vidéoprotection, les agresseurs peuvent dire merci aux militants écolos.Signaler Répondre
« Bien que l’antisémitisme existe, j’ai quand même l’impression que, parfois, c’est un peu devenu le totem d’immunité de Koh-Lanta. »Signaler Répondre
D'autant plus que la vidéosurveillance publique n'enregistre pas le son...Signaler Répondre
Imaginez seulement la même agression mais en inversant les rôles...
Je suis sûr que la décision judiciaire ne serai pas là même...
La "justice" de mon pays me révolte...
Parole contre parole.. et comme la justice est surchargée, si on peut classer sans suite on classe sans suite.Signaler Répondre
Il suffirait qu'une partie soit "connue des services", mais pas l'autre, et la messe est dite.
Renseigne toi un peu avant de dire des grosses conneries !Signaler Répondre
Pas de témoins, pas de culpabilité évidemment...Signaler Répondre
Si ya rien eu..Signaler Répondre
en France, 80 pour cent des plaintes sont classés sans suite par défaut de toutes façonsSignaler Répondre
Bonjour,Signaler Répondre
Vous avez tout dit.
Milla et son compagnon aussi on subit une agression juger antisémite récemment, reprise par tout les medias jusqu'à qu'on se rendent compte que c'était une pur invention, sans aucun mea culpa.Signaler Répondre
Toute agressions quelle soit verbale ou physique concernant toutes les communautés doivent etre condamné mais faut trier, c'est pas parce qu'on affirme quelques choses que c'est vrai.
Il faut se poser la question de pourquoi ils se permettent d’invoquer systématiquement l’antisemitisme à chaques faits divers les concernant est-ce un totem d’immunité ?Signaler Répondre
La politique de la France a changé …Le Qatar est passé par la, lui qui influe directement sur beaucoup de sujet en France et en Europe on se fait mangé !Signaler Répondre
un non lieu classé sans suite est inadmissible!
Exactement, et ça pas la première fois, toujours la même communauté qui abuse de plainte inventé antisémite, ils ne sont mêmes plus crédible. La dernière fois c'était à villeurbanne , une soit disant agression dans le garage d'une résidence. L'enquête à démontrer que la personne avec sa kippa sait elle-même mis des coups. UNE HONTE....................Signaler Répondre
Les politiques devraient arrêter de réagir automatiquement sur les réseaux avant d'avoir tous les détails des événements.Signaler Répondre
Ça me rappelle cette fausse agression antisémite dans le métro parisien il y a plusieurs années que toute la classe politique avait condamné, et qui s'est ensuite avérée être un gros mensonge de la fausse victime.
Bien sûr dans ce cas jamais de mea culpa des politiques.
De nos jours, la mauvaise foi des gens est phénoménale.Signaler Répondre
Sans preuve vidéo accablante, on vous la fera à l’envers sans aucune gêne.
Décidemment, chez LFI on aime beaucoup se victimiser...Signaler Répondre
LFI est donc d"extrême droiteSignaler Répondre
Comme ma voisine qui faisait des tags antisemites dans l’immeuble et accusait ses voisins d’antisemitismes.Signaler Répondre
L’enquête a fini par montrer que c’était elle qui laissait des tags intentionnellement dans le but d’accuser les autres.
Bref c’est comme un bouclier aujourd’hui et sa protège de tout même d’un genocide.
Se victimiser, la tactique usée de l'extrême droite.Signaler Répondre
La plainte classée sans suite est devenue courante en France ! circulez il n'y a rien à voir !Signaler Répondre
Les juges rouges ne prendront jamais la défense des juifs surtout que le crachat est une signature éthnique évidente, tout le monde sait qui crache, tout le monde sait aussi qu'ils mentent comme ils respirent, et tout le monde sait que ces gens sont protégés par les juges rouges, qui préferaient voir la France à feu et à sang plutôt que de condamner leurs vaches sacrées.Signaler Répondre
Mais enfin pourquoi interdit on le voile alors que la kippa est autorisée , toujours le 2 poids 3 mesuresSignaler Répondre
Ils sont trop forts !!!Signaler Répondre
Je trouve q le titre est tendancieux : on parle d’une agression antisemitealors que les faits n’ont pas été démontrés ni établis, donc l’infraction n’a pas été établie. Il n’est pas interdit de nuancer au lieu de verser dans l’idéologie !Signaler Répondre
Ce sont des spécialistes en la matièreSignaler Répondre
Le climat ambiant est mal sain... Certains défenseurs de la cause palestinienne fabriquent des sionistes en grand nombre !Signaler Répondre
La situation en Espagne, en Autriche, en Italie etc etc devient très sensibles pour nos amis juifs. Il y a un basculement des pays européens mais pas que (voir la situation en Australie, en Argentine, au Bresil etc etc).Signaler Répondre
Les pouvoirs politiques sont des faibles, voir certaines structures étatiques participent à ses actes (donc la police espagnole ou encore l'autrichienne).
La majorité des peuples de ses pays qui basculent dans cette atmosphère antisémites est elle antisémite? Non mais voilà par faiblesse et intérêts les politiques n'agissent pas, laissent pourrir la situation et parfois donnent raisons aux agresseurs. On aime tellement se comparer aux années 30 ... on y est totalement. Des politiques faibles et lâches et une idéologie prédatrice et totalitaire.
Circulez , puisque l'on vous dit qu'il n'y a rien à voirSignaler Répondre
Ben oui, pour les juges c'est normal d'être antisémite, c'est la culture ancestrale de la gauche.Signaler Répondre