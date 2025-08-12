Agression antisémite d'un couple à Lyon : l'enquête classée sans suite

Au regard des éléments recueillis lors de l'enquête, le parquet de Lyon a en tout cas décidé de classer l'affaire sans suite.

Pour rappel, mercredi dernier, un couple de Lyonnais de confession juive disait avoir été alpagué par deux individus alors qu'il sortait d'un restaurant de la rue du Professeur Weill dans le 6e arrondissement. L'homme qui portait une kippa et sa femme auraient été injuriés et auraient reçu des crachats.

Une version réfutée par les deux suspects interpellés, et aucun témoin n'a été trouvé pour l'appuyer.

Les agresseurs présumés ont reconnu avoir eu une brève altercation verbale avec le couple au sujet d'une bousculade dans la rue, mais sans insulte antisémite proférée.

Le fait divers, qui n'en est plus un, avait été commenté par le maire de Lyon Grégory Doucet et son futur opposant Jean-Michel Aulas.