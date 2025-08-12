Judiciaire

Agression antisémite d'un couple à Lyon : l'enquête classée sans suite

Le couple a-t-il inventé l'agression antisémite dont il s'estimait victime ?

Au regard des éléments recueillis lors de l'enquête, le parquet de Lyon a en tout cas décidé de classer l'affaire sans suite.

Pour rappel, mercredi dernier, un couple de Lyonnais de confession juive disait avoir été alpagué par deux individus alors qu'il sortait d'un restaurant de la rue du Professeur Weill dans le 6e arrondissement. L'homme qui portait une kippa et sa femme auraient été injuriés et auraient reçu des crachats.

Une version réfutée par les deux suspects interpellés, et aucun témoin n'a été trouvé pour l'appuyer.

Les agresseurs présumés ont reconnu avoir eu une brève altercation verbale avec le couple au sujet d'une bousculade dans la rue, mais sans insulte antisémite proférée.

Le fait divers, qui n'en est plus un, avait été commenté par le maire de Lyon Grégory Doucet et son futur opposant Jean-Michel Aulas.

avatar
Fxempire le 12/08/2025 à 15:21
Colifichets a écrit le 12/08/2025 à 14h41

Encore une fake news .... C est une bousculade entre gens éméchés , mais rien d antisémite et classée sans suite. C est devenu un sport médiatique pour alimenter cnews et la bolosphere . Ça évite de discuter sereinement des autres problèmes sociaux

Vous affirmez : " Encore une fake news .... C est une bousculade entre gens éméchés..." ??
C'est pour illustrer les fake news votre commentaire/invention ? C'est l'idée ? Donnez des sources sinon.

avatar
papyrebel le 12/08/2025 à 15:16

Arrêtez de nous casser les pieds avec les agressions antisémites ! Le type morphologique sémite ne se limite pas aux porteurs de kippa ...Si vous faites allusion " aux Juifs et aux Musulmans " ce qui dans ce cas est une autre affaire , qu'ils règlent leurs différends en dehors de notre pays .

avatar
C’est la France le 12/08/2025 à 15:12

Les juges gauchistes classent l’affaire quand des juifs se font agresser et envoie en prison un malade mental qui a brûlé un coran !

avatar
Colifichets le 12/08/2025 à 14:41

Encore une fake news .... C est une bousculade entre gens éméchés , mais rien d antisémite et classée sans suite. C est devenu un sport médiatique pour alimenter cnews et la bolosphere . Ça évite de discuter sereinement des autres problèmes sociaux

avatar
Tikkko le 12/08/2025 à 14:31

C’est devenu systématique de tweeter ou de faire une déclaration ( condamnation) pour ce genre d’affaire. Cependant les politiques et autres organismes (CRIF pour ce cas ) ne reconnaîtront jamais le fait de s’être emballé un peu trop vite.
A quand, admettre de s’être emballé et trompé ….. ahhhh ces politicards, jamais une erreur. Il ne faut surtout pas froisser mes électeurs car si je reconnais mon erreur, quelques voix vont m’échapper…… et encore c’est pas sure!!!!!

avatar
johnny le 12/08/2025 à 13:47

Si c'est vrai faut quand même être un peu taré pour inventer tout ça

avatar
Bravo le 12/08/2025 à 13:42
Ludo69006 a écrit le 12/08/2025 à 12h31

« Bien que l’antisémitisme existe, j’ai quand même l’impression que, parfois, c’est un peu devenu le totem d’immunité de Koh-Lanta. »

Exactement cela

avatar
Facho69 le 12/08/2025 à 12:49
Desolant a écrit le 12/08/2025 à 11h43

La politique de la France a changé …Le Qatar est passé par la, lui qui influe directement sur beaucoup de sujet en France et en Europe on se fait mangé !
un non lieu classé sans suite est inadmissible!

Je vois le rapport avec le Qatar ? 😂
Vous n’assumez plus une fois de plus ? Il faut trouver un coupable quand vous pleurez pour rien comme d’habitude ? Pfffff…..

avatar
FlorenceT le 12/08/2025 à 12:49
L’écologiste du 69 a écrit le 12/08/2025 à 11h44

Il faut se poser la question de pourquoi ils se permettent d’invoquer systématiquement l’antisemitisme à chaques faits divers les concernant est-ce un totem d’immunité ?

c’est l’inverse plus on en parle plus c’est classe sans suite ..

avatar
dj sam le 12/08/2025 à 12:38
Pas forcément a écrit le 12/08/2025 à 11h58

Si ya rien eu..

si les faits sont avérés mais c’est tourné en rien eu

avatar
Jeff de Lyon le 12/08/2025 à 12:32

Dommage pas assez de caméras de vidéoprotection, les agresseurs peuvent dire merci aux militants écolos.

avatar
Ludo69006 le 12/08/2025 à 12:31
Melanie69003 a écrit le 12/08/2025 à 11h56

Bonjour,

Vous avez tout dit.

« Bien que l’antisémitisme existe, j’ai quand même l’impression que, parfois, c’est un peu devenu le totem d’immunité de Koh-Lanta. »

avatar
Chris696969 le 12/08/2025 à 12:20
CAMÉRA PIÉTONS a écrit le 12/08/2025 à 11h22

De nos jours, la mauvaise foi des gens est phénoménale.
Sans preuve vidéo accablante, on vous la fera à l’envers sans aucune gêne.

D'autant plus que la vidéosurveillance publique n'enregistre pas le son...

Imaginez seulement la même agression mais en inversant les rôles...

Je suis sûr que la décision judiciaire ne serai pas là même...

La "justice" de mon pays me révolte...

avatar
Mdr ! le 12/08/2025 à 12:15
Ex Précisions a écrit le 12/08/2025 à 11h58

Pas de témoins, pas de culpabilité évidemment...

Parole contre parole.. et comme la justice est surchargée, si on peut classer sans suite on classe sans suite.
Il suffirait qu'une partie soit "connue des services", mais pas l'autre, et la messe est dite.

avatar
oh le 12/08/2025 à 12:09
koala a écrit le 12/08/2025 à 10h37

Mais enfin pourquoi interdit on le voile alors que la kippa est autorisée , toujours le 2 poids 3 mesures

Renseigne toi un peu avant de dire des grosses conneries !

avatar
Ex Précisions le 12/08/2025 à 11:58

Pas de témoins, pas de culpabilité évidemment...

avatar
Pas forcément le 12/08/2025 à 11:58
Desolant a écrit le 12/08/2025 à 11h43

La politique de la France a changé …Le Qatar est passé par la, lui qui influe directement sur beaucoup de sujet en France et en Europe on se fait mangé !
un non lieu classé sans suite est inadmissible!

Si ya rien eu..

avatar
classés sans suite le 12/08/2025 à 11:56

en France, 80 pour cent des plaintes sont classés sans suite par défaut de toutes façons

avatar
Melanie69003 le 12/08/2025 à 11:56
L’écologiste du 69 a écrit le 12/08/2025 à 11h44

Il faut se poser la question de pourquoi ils se permettent d’invoquer systématiquement l’antisemitisme à chaques faits divers les concernant est-ce un totem d’immunité ?

Bonjour,

Vous avez tout dit.

avatar
Oui tout a fait le 12/08/2025 à 11:50
Trop réactifs? a écrit le 12/08/2025 à 11h27

Les politiques devraient arrêter de réagir automatiquement sur les réseaux avant d'avoir tous les détails des événements.
Ça me rappelle cette fausse agression antisémite dans le métro parisien il y a plusieurs années que toute la classe politique avait condamné, et qui s'est ensuite avérée être un gros mensonge de la fausse victime.
Bien sûr dans ce cas jamais de mea culpa des politiques.

Milla et son compagnon aussi on subit une agression juger antisémite récemment, reprise par tout les medias jusqu'à qu'on se rendent compte que c'était une pur invention, sans aucun mea culpa.

Toute agressions quelle soit verbale ou physique concernant toutes les communautés doivent etre condamné mais faut trier, c'est pas parce qu'on affirme quelques choses que c'est vrai.

avatar
L’écologiste du 69 le 12/08/2025 à 11:44

Il faut se poser la question de pourquoi ils se permettent d’invoquer systématiquement l’antisemitisme à chaques faits divers les concernant est-ce un totem d’immunité ?

avatar
Desolant le 12/08/2025 à 11:43

La politique de la France a changé …Le Qatar est passé par la, lui qui influe directement sur beaucoup de sujet en France et en Europe on se fait mangé !
un non lieu classé sans suite est inadmissible!

avatar
facho69 le 12/08/2025 à 11:36
Parisien a écrit le 12/08/2025 à 11h07

Comme ma voisine qui faisait des tags antisemites dans l’immeuble et accusait ses voisins d’antisemitismes.
L’enquête a fini par montrer que c’était elle qui laissait des tags intentionnellement dans le but d’accuser les autres.
Bref c’est comme un bouclier aujourd’hui et sa protège de tout même d’un genocide.

Exactement, et ça pas la première fois, toujours la même communauté qui abuse de plainte inventé antisémite, ils ne sont mêmes plus crédible. La dernière fois c'était à villeurbanne , une soit disant agression dans le garage d'une résidence. L'enquête à démontrer que la personne avec sa kippa sait elle-même mis des coups. UNE HONTE....................

avatar
Trop réactifs? le 12/08/2025 à 11:27

Les politiques devraient arrêter de réagir automatiquement sur les réseaux avant d'avoir tous les détails des événements.
Ça me rappelle cette fausse agression antisémite dans le métro parisien il y a plusieurs années que toute la classe politique avait condamné, et qui s'est ensuite avérée être un gros mensonge de la fausse victime.
Bien sûr dans ce cas jamais de mea culpa des politiques.

avatar
CAMÉRA PIÉTONS le 12/08/2025 à 11:22

De nos jours, la mauvaise foi des gens est phénoménale.
Sans preuve vidéo accablante, on vous la fera à l’envers sans aucune gêne.

avatar
Chris696969 le 12/08/2025 à 11:21
LFI 69 a écrit le 12/08/2025 à 11h02

Se victimiser, la tactique usée de l'extrême droite.

Décidemment, chez LFI on aime beaucoup se victimiser...

avatar
lolotoooôooo le 12/08/2025 à 11:17
LFI 69 a écrit le 12/08/2025 à 11h02

Se victimiser, la tactique usée de l'extrême droite.

LFI est donc d"extrême droite

avatar
Parisien le 12/08/2025 à 11:07

Comme ma voisine qui faisait des tags antisemites dans l’immeuble et accusait ses voisins d’antisemitismes.
L’enquête a fini par montrer que c’était elle qui laissait des tags intentionnellement dans le but d’accuser les autres.
Bref c’est comme un bouclier aujourd’hui et sa protège de tout même d’un genocide.

avatar
LFI 69 le 12/08/2025 à 11:02

Se victimiser, la tactique usée de l'extrême droite.

avatar
évidemment le 12/08/2025 à 10:42

La plainte classée sans suite est devenue courante en France ! circulez il n'y a rien à voir !

avatar
Et oui tout le monde sait. le 12/08/2025 à 10:41

Les juges rouges ne prendront jamais la défense des juifs surtout que le crachat est une signature éthnique évidente, tout le monde sait qui crache, tout le monde sait aussi qu'ils mentent comme ils respirent, et tout le monde sait que ces gens sont protégés par les juges rouges, qui préferaient voir la France à feu et à sang plutôt que de condamner leurs vaches sacrées.

avatar
koala le 12/08/2025 à 10:37

Mais enfin pourquoi interdit on le voile alors que la kippa est autorisée , toujours le 2 poids 3 mesures

avatar
Sontri le 12/08/2025 à 10:30

Ils sont trop forts !!!

avatar
Titre le 12/08/2025 à 10:27

Je trouve q le titre est tendancieux : on parle d’une agression antisemitealors que les faits n’ont pas été démontrés ni établis, donc l’infraction n’a pas été établie. Il n’est pas interdit de nuancer au lieu de verser dans l’idéologie !

avatar
Bertrand kanta le 12/08/2025 à 10:15

Ce sont des spécialistes en la matière

avatar
Cookie the first le 12/08/2025 à 10:08

Le climat ambiant est mal sain... Certains défenseurs de la cause palestinienne fabriquent des sionistes en grand nombre !

avatar
Socrate69 le 12/08/2025 à 10:03

La situation en Espagne, en Autriche, en Italie etc etc devient très sensibles pour nos amis juifs. Il y a un basculement des pays européens mais pas que (voir la situation en Australie, en Argentine, au Bresil etc etc).

Les pouvoirs politiques sont des faibles, voir certaines structures étatiques participent à ses actes (donc la police espagnole ou encore l'autrichienne).

La majorité des peuples de ses pays qui basculent dans cette atmosphère antisémites est elle antisémite? Non mais voilà par faiblesse et intérêts les politiques n'agissent pas, laissent pourrir la situation et parfois donnent raisons aux agresseurs. On aime tellement se comparer aux années 30 ... on y est totalement. Des politiques faibles et lâches et une idéologie prédatrice et totalitaire.

avatar
GAD le 12/08/2025 à 09:53

Circulez , puisque l'on vous dit qu'il n'y a rien à voir

avatar
Justice de m... le 12/08/2025 à 09:51

Ben oui, pour les juges c'est normal d'être antisémite, c'est la culture ancestrale de la gauche.

