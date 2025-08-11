Faits Divers

Enfants abandonnés à Vénissieux : ils ont été retirés à leur famille, l'un des parents encore activement recherché
C'est une enquête minutieuse que sont en train de mener les policiers de la DIPN69.

Après avoir récupéré à Vénissieux deux enfants abandonnés jeudi dernier, les forces de l'ordre ont identifié les parents, mais l'un d'entre eux "est toujours recherché" selon le parquet de Lyon. Il s'agit de la mère, tandis que le père avait été interpellé samedi dernier. Il s'agit de Roms.

L'enquête se poursuit pour pouvoir le retrouver et l'auditionner, et donc qu'il s'explique sur les raisons qui l'ont poussé à lâchement abandonner sa fille de 6 ans et son fils de 2 ans.

Ces derniers, après avoir passé plusieurs jours dans la rue à Vénissieux, subissant notamment l'agression d'enfants du quartier, avaient été récupérés par le conseiller municipal d'opposition Farid Ben Moussa, puis remis à la police municipale.

Le parquet de Lyon précise également à LyonMag que les enfants ont été "retirés à la famille et placés aux services du Département".

Objectif atteint le 11/08/2025 à 21:24

"Les enfants ont été "retirés à la famille et placés aux services du Département"
Les "parents" ou plutôt les géniteurs se réjouissent
D'autres vont prendre y soin des enfants
Leur objectif est atteint.
Ouf bon débarras.... A vomir ...

Venividivinci le 11/08/2025 à 21:23

On vous a dit c est du cinéma pour la propagande ...ne pas croire bien sûr

« On ne sait pas ce qui s’est passé » le 11/08/2025 à 21:00
Ben si mon pote a écrit le 11/08/2025 à 16h54

COMMENT et par QUI sont élevés des enfants/ados qui en agressent d'autres, des très jeunes en plus ?
T'en as pas marre de toujours vouloir excuser l’inexcusable ?

Il paraît que la gamine a refusé de donner des clopes aux adolescents et que le petit de deux ans les a mal regardés !

Autre culture le 11/08/2025 à 20:43

"Il s'agit de Roms"
Sans doute ces enfants n'avaient pas assez rapporté de butin après le scéance de mandicite....
Lyon cette ville de France où les enfants mendient dans le métro ....

Karimz23 le 11/08/2025 à 20:06
racisme systémique a écrit le 11/08/2025 à 16h15

ces pauvres enfants ont subi le racisme systémique de la population des minguettes

généralisation qui vire à la discrimination 🤮

Sans pitié le 11/08/2025 à 20:03

Il fut absolument retrouvé les enfants et ados qui ont agresses ces petits (2 ans …)
Ce sont des yennes
Ils faut les punir ainsi que leurs parents
Une grosse correction

Amen le 11/08/2025 à 19:50

Comment peut on abandonner ses propres enfants de cette manière , c'est irréel , il n'y a pas de qualificatif pour définir cette lâcheté.
En imaginant la tête de ces pauvres enfants au moment où ils ont été abandonnés , ça donne envie de pleurer , c'est horrible !

Oh my God ! le 11/08/2025 à 18:56

On connaissait malheureusement l'abandon d'animaux l'été, ce qui en disait long déjà sur les limites de la sauvagerie humaine, mais là on tient le ponpon avec l'abandon d'enfants. No limites dans la décadence de notre civilisation

bullit le 11/08/2025 à 18:28

Ça m’étonne pas les roms vendent leurs enfants sérieux

Linette le 11/08/2025 à 18:10

L essentiel ce sont les enfants. Ils sont sauvés. Retirés à leurs parents c était ce qu il fallait faire.
Arrêtons de polémiquer. On vit dans un monde qui part à la dérive. On ne fait même plus attention à ses voisins quelque part c est compréhensible on peut tomber sur des personnes pas sympa du tout. Mais des enfants on touche le fond de la décadence.

Ben si mon pote le 11/08/2025 à 16:54
Chamont a écrit le 11/08/2025 à 16h25

Conclusion hâtive , ceux des enfants pas la population qui ont harcelé des pauvres enfants abandonnés. Et surtout cela ne s apparente pas du tout a du racisme.

COMMENT et par QUI sont élevés des enfants/ados qui en agressent d'autres, des très jeunes en plus ?
T'en as pas marre de toujours vouloir excuser l’inexcusable ?

Catalan le 11/08/2025 à 16:34

je l ai écrit la dernière fois , probablement une histoire de mafia de Rom dont les responsables exploitent jusqu'à l esclave leur propre population avec des méthodes du moyen age. Je confirme avoir vu devant ma boulangerie une très grosse Mercedes récupérer une femme âgée qui mendiait depuis plusieurs semaines. elle a été remplacée par une jeune avec un enfant, puis un homme très âgé. Actuellement il est devant un autre magasin a 500 m .Cette affaire sent surtout la mafia avec des méthodes que l on ose pas imaginer ,dans quel but eux seuls le savent. Terreur, punition, soumission, règlements de comptes ,,,,,,dans ce milieu si tu parles tu connais les conséquences.

Mdr ! le 11/08/2025 à 16:28
racisme systémique a écrit le 11/08/2025 à 16h15

ces pauvres enfants ont subi le racisme systémique de la population des minguettes

Racisme peut être pas.. mais ils n'ont pas bénéficié d'une grande considération.
Aux Minguettes, ce sont des etrangers. S'ils avaient été de la communauté.. voilà, voilà..

Chamont le 11/08/2025 à 16:25
racisme systémique a écrit le 11/08/2025 à 16h15

ces pauvres enfants ont subi le racisme systémique de la population des minguettes

Conclusion hâtive , ceux des enfants pas la population qui ont harcelé des pauvres enfants abandonnés. Et surtout cela ne s apparente pas du tout a du racisme.

racisme systémique le 11/08/2025 à 16:15

ces pauvres enfants ont subi le racisme systémique de la population des minguettes

Wallah',. le 11/08/2025 à 16:03

Petite technique pour retrouver les parents : il suffit de poster un policier le 1er du mois devant la CAF !!!

Pas de quoi fouetter un chat le 11/08/2025 à 16:01

Vénissieux, là où on dépouille des victimes d’accidents gisant au sol, où on abandonne des enfants, où on passe à côté d’eux sans rien faire, où on les agresse… Des bêtises, quoi ! Franchement, qui n’en a jamais fait ?

Il paraît même que Farid ben Moussa a proposé de les adopter le 11/08/2025 à 15:54

Fake news ou pas ?

Ex Précisions le 11/08/2025 à 15:50

C'est leur famille qui s'est retirée d'elle-même pensant quand même toucher les allocs...
Pour enfoncer le clou, pendant 2 jours beaucoup ont vu ces gamins abandonnés et n'ont pas donné l'alerte, mais c'est Vénissieux ! What else ?

Venividivinci le 11/08/2025 à 15:48

Les services sociaux absents cette foutaise ...

Fatigue le 11/08/2025 à 15:43

Le temps et l'énergie qu'on perd à devoir gérer le tiers-monde.

