Vénissieux : une infirmière agressée et intimidée par un habitant mécontent

Samedi matin, cette dernière intervenait dans un immeuble du plateau des Minguettes. Elle s'était garée sur le parking au pied de la tour, mais un automobiliste était venu à sa rencontre, lui expliquant qu'elle venait de lui prendre sa place.

Vérification faite, l'infirmière lui répondait que le parking était public et non numéroté, et qu'elle devait absolument se garer ici pour aller voir son patient.

En revenant sur le parking après son intervention, elle surprenait l'homme en train de rayer sa voiture et arracher les essuie-glaces. Furieuse, elle lui demandait d'arrêter. Mais en retour, le septuagénaire se munissait d'un essuie-glace pour la frapper.

L'infirmière parvenait à prendre la fuite et portait plainte dans la foulée.

Obligée de revenir sur place ce dimanche matin, elle tombait alors nez-à-nez avec la voiture de son agresseur, pilotée par un jeune homme, potentiellement son fils. Ce dernier la prenait en chasse dans Vénissieux, adoptant une conduite agressive pour l'effrayer, ne cessant son petit manège qu'à l'approche du commissariat.

Ces faits interviennent dans un contexte de violence envers les personnels médicaux qui interviennent dans les quartiers sensibles de la ville. Pour rappel, en mai dernier, LyonMag avait déjà révélé le passage à tabac d'une infirmière par un guetteur de l'avenue Vladimir-Komarov.