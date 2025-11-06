Judiciaire

Pompiers et SAMU agressés à Vénissieux : le suspect incarcéré à l'issue de l'audience

Ce jeudi, plusieurs pompiers ont manifesté devant le tribunal correctionnel de Lyon.

Car durant l'après-midi, un individu violent a été jugé puis condamné. Il avait, mardi après-midi rue Beethoven à Vénissieux, agressé les pompiers et le SAMU qui tentaient de lui venir en aide alors qu'il était pris de convulsions. A cette occasion, un groupe de jeunes hostiles s'était formé, obligeant la police à venir en renfort.

Ce jeudi donc, le prévenu a contesté les faits. Mais les juges lyonnais n'ont pas cru sa version et l'ont condamné à 2 ans de prison, assortis de la révocation d'un sursis de 6 mois. A l'issue de l'audience, il a été écroué.

"Le syndicat SUD se félicite de cette prise en compte de la justice a la hauteur des faits reprochés, en espérant la même réponse sur l'agression de notre collègue qui a subi une agression le 21 octobre dernier à Lyon 9e après réouverture de l'enquête par le parquet !", a réagi le syndicat de pompiers.

Catalan le 06/11/2025 à 21:54

de source interne pompiers le gars 21 ans et 44 condamnations.

Enfin le 06/11/2025 à 21:49

Un début de réponse de la justice a la hauteur des ces insupportables faits 👏👏👏
Bon séjour en tôle !

