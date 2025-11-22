Municipales : le député LFI Idir Boumertit officialise sa candidature à Vénissieux

Ce samedi, sur le terrain, Idir Boumertit a annoncé sa candidature à travers un tract distribué en ville.
Ancien adjoint de la maire PCF Michèle Picard, le parlementaire LFI entend "faire mieux pour Vénissieux".
Elu à Vénissieux depuis 2001, il estime que "toutes ces années furent un parcours de perfectionnement humain, citoyen et politique au contact des Vénissians".
Il appelle les habitants à "écrire la suite de l'histoire de Vénissieux, fidèle à ses racines et à toutes ses mémoires, confiante en sa jeunesse et ses capacités à avancer, innover et respectueuse de ses anciens et qui prend vraiment soin d'eux".
Idir Boumertit se dit porté par "l'enthousiasme d'un projet exigeant de renouvellement" et par la "gravité de celui qui mesure les enjeux sociaux, écologiques et humains de notre époque troublée".
Une communication pour le moment très lisse et générique, qui reprend notamment le slogan du "faire mieux" déjà utilisé par Anaïs Belouassa-Cherifi à Lyon.
Avec Vaulx-en-Velin et Villeurbanne, Vénissieux est l'une des trois villes que LFI espère rafler dans l'agglomération lyonnaise en mars prochain.
