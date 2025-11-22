Politique

Municipales : le député LFI Idir Boumertit officialise sa candidature à Vénissieux

Après Lyon, c'est à Vénissieux qu'un député insoumis se lance dans la bataille des élections municipales.

Ce samedi, sur le terrain, Idir Boumertit a annoncé sa candidature à travers un tract distribué en ville.

Ancien adjoint de la maire PCF Michèle Picard, le parlementaire LFI entend "faire mieux pour Vénissieux".

Elu à Vénissieux depuis 2001, il estime que "toutes ces années furent un parcours de perfectionnement humain, citoyen et politique au contact des Vénissians".

Il appelle les habitants à "écrire la suite de l'histoire de Vénissieux, fidèle à ses racines et à toutes ses mémoires, confiante en sa jeunesse et ses capacités à avancer, innover et respectueuse de ses anciens et qui prend vraiment soin d'eux".

Idir Boumertit se dit porté par "l'enthousiasme d'un projet exigeant de renouvellement" et par la "gravité de celui qui mesure les enjeux sociaux, écologiques et humains de notre époque troublée".

Une communication pour le moment très lisse et générique, qui reprend notamment le slogan du "faire mieux" déjà utilisé par Anaïs Belouassa-Cherifi à Lyon.

Avec Vaulx-en-Velin et Villeurbanne, Vénissieux est l'une des trois villes que LFI espère rafler dans l'agglomération lyonnaise en mars prochain.

Tags :

Idir Boumertit

vénissieux

municipales 2026

AntiLFI le 22/11/2025 à 14:42
papyrebel a écrit le 22/11/2025 à 14h06

On s'en fout !

Pas d'accord, l'extrême gauche est un danger. Ses idées doivent être combattues.

c'est peut etre le 22/11/2025 à 14:26
LFI les copains des écolos a écrit le 22/11/2025 à 12h30

Étrange cette fascination de LFI pour les villes les plus dangereuses de l'agglomération.

le contraire qui se passe ; une fois que les cocos et compagnie ont bien pourris la situation depuis 30 ou 40 ans , la ville tombe comme un fruit mur dans l'islamo-gauchisme ; ca va y aller les marches blanches a répétition

Beru07 le 22/11/2025 à 14:18
LFI les copains des écolos a écrit le 22/11/2025 à 12h30

Étrange cette fascination de LFI pour les villes les plus dangereuses de l'agglomération.

C'est normal, ils sont dans leur élément. De plus le danger dans ces commune venant de leurs électeurs, ils sont sur d'avoir leurs voix

papyrebel le 22/11/2025 à 14:06

On s'en fout !

Ginber le 22/11/2025 à 14:00
LFI les copains des écolos a écrit le 22/11/2025 à 12h30

Étrange cette fascination de LFI pour les villes les plus dangereuses de l'agglomération.

Charles attend la réponse de Louis ,que Philippe, arrive à Clovis le temps passe très vite attention quand même à la réponse si trop tard l'affaire est dans le sac......'

Monpays le 22/11/2025 à 13:28

La ceinture rouge des 3 V se constitue , avec les représentants de l'islamo-gauchisme radical , ils préfèrent les sourates aux principes de la déclaration des droits de l'homme, ils préfèrent la charria aux codes civil , pénal, famille,....ils préfèrent le maghreb à la France, la dictature de Tebounne à la démocratie, et bien sur les algériens aux Français .

Signaler Répondre
Lyon2026revient le 22/11/2025 à 13:26

Ce petit jeune m a l' air fort sympathique et sense, mais que fait il chez LFI ? Insoumis, officialise ,y a pas comme une contradiction propice à de terribles troubles mentaux?

Signaler Répondre
Jacques1 le 22/11/2025 à 13:15
t lanciens a écrit le 22/11/2025 à 12h21

arrête de raconter des conneries. le connaissant assez bien, il y en est très loin de cela !
a croire que pour vous ,avec un nom et prénom de consonance maghrébin, direct vous le mettez sur le banc des accusés.

Et tout de suite, le racisme. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Ses origines n'ont rien à voir, c'est son parti que l'on ne peut pas voir : aucun respect.

Mourad venissian le 22/11/2025 à 13:14

Enfin un candidat alternatif aux communistes

envoitureSimone le 22/11/2025 à 13:14

la bonne blague.

hollywood le 22/11/2025 à 13:10

Très mauvaises idée, il y de mauvaises intention derrière tout ça, il faut arrêter de se voiler la face. LFI n'aime pas la république. gérer par un millionnaire mélenchon qui n'aime pas les riches.

Les dealers votent LFI le 22/11/2025 à 13:02
t lanciens a écrit le 22/11/2025 à 12h21

arrête de raconter des conneries. le connaissant assez bien, il y en est très loin de cela !
a croire que pour vous ,avec un nom et prénom de consonance maghrébin, direct vous le mettez sur le banc des accusés.

Et des députés LFI ont été dealers.

CQFD

simplementcitoyen le 22/11/2025 à 13:01

Déjà que la république n'existe plu là bas alors là c'est le début de la fin, sachant les différentes actions et prises de paroles de Idir Boumertit peu élogieuses et vraiment à ce questionner.

Fantomase le 22/11/2025 à 12:57

Adjoint de Picard depuis 20 ans, député fantôme depuis 4 ans rien pour Vénissieux a part sont porte monnais.
Boumer­tit, la copie de Picard : mieux vaut encore l’original.
Non à ces charlatans.

Ex Précisions le 22/11/2025 à 12:49

Il a de bonnes chances vu la population...

le shérif le 22/11/2025 à 12:36

Pas possible que Vénissieux lui apporte une majorité…même s’il va tiré toutes les ficelles de la démagogie locale

Amen le 22/11/2025 à 12:36

Amard à Villeurbanne , Belouassa Chérifi à Vaux en Vélin et Idir Boumertit à Vénissieux !
Charles , ne voit tu rien venir ?

LFI les copains des écolos le 22/11/2025 à 12:30

Étrange cette fascination de LFI pour les villes les plus dangereuses de l'agglomération.

t lanciens le 22/11/2025 à 12:21
dealers a écrit le 22/11/2025 à 12h08

les dealers vont être tranquilles

arrête de raconter des conneries. le connaissant assez bien, il y en est très loin de cela !
a croire que pour vous ,avec un nom et prénom de consonance maghrébin, direct vous le mettez sur le banc des accusés.

pie69 le 22/11/2025 à 12:19

Dehors !!!!

LFI 69 le 22/11/2025 à 12:12

Félicitations Idir.
Encore une forte chance de victoire pour LFI.
Les français se réveillent et contrairement aux relais d'extrême droite qui lobotomisent les cerveaux les plus vulnérables, la surprise ce sera LFI.

Watt le 22/11/2025 à 12:12

L'extrême gauche historique qui va se rendre compte qu'elle n'a été que le marchepied du communautarisme.

dealers le 22/11/2025 à 12:08

les dealers vont être tranquilles

