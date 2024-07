Ce député LFI du Rhône invite Jordan Bardella à venir découvrir l'Algérie

Le député LFI de Vénissieux a choisi le village de sa famille en Algérie. "Un plaisir et un avantage non dissimulé de ma bi-nationalité française et algérienne", indique le parlementaire.

Mais Idir Boumertit ne se contente pas de partager des photos des montagnes "magnifiques" de Kabylie, il invite également son pire ennemi à découvrir ses propres racines.

"Je profite d'être bien luné pour inviter Jordan Bardella à assumer pleinement toute son histoire, sa complexité et sa tri-nationalité française, italienne et algérienne. (…) Les Algériens sont parmi les champions du monde de l'hospitalité. Le passé et l'avenir sont deux faces de notre humanité", poursuit le Vénissian, qui était opposé à un candidat RN au second tour des législatives.

Pas sûr toutefois que sur place, le député insoumis accepte de servir de guide au président du Rassemblement national.