Al-Kindi : les députés LFI du Rhône soutiennent l'école privée musulmane

Le groupe scolaire musulman de Décines-Charpieu vient de trouver du soutien, alors que la préfecture du Rhône pourrait remettre en cause son contrat d'association suite à un rapport d'inspection accablant.

Les députés LFI du Rhône Idir Boumertit et Abdelkader Lahmar cosignent un communiqué dans lequel ils évoquent "un contexte de ciblage systématique des institutions musulmanes" et "une atmosphère médiatico-politique islamophobe".

"Le groupe Al Kindi est pourtant reconnu dans le Rhône pour son sérieux et ses résultats pédagogiques exemplaires. Bien que l'État ait toute légitimité à contrôler les établissements privés sous contrat et que notre préférence politique se porte sur le service public d'éducation, la menace de retrait du contrat d’association est sans proportion avec les faits qui lui sont reprochés et qui ont été révélés par la presse. Dans le même temps, d’autres établissements privés sous contrat d’autres confessions échappent à ces contrôles stricts et aux menaces de retrait de contrat d’association", dénoncent Idir Boumertit et Abdelkader Lahmar.

Les parlementaires insoumis de la 7e et de la 14e circonscription annoncent avoir saisi la préfète du Rhône et le recteur de Lyon pour leur demander un traitement "impartial et conforme aux principes républicains".

La direction d'Al Kindi est convoquée le 12 décembre par l'inspection académique.