Al-Kindi : "deux poids, deux mesures" pour Idir Boumertit, la ministre élude la question

Le député de la 14e circonscription du Rhône, Idir Boumertit (LFI) a interpellé la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, sur la résiliation du contrat d'association entre l'État et le lycée privé musulman Al-Kindi de Décines-Charpieu. Une décision prise par la préfecture du Rhône le 10 janvier dernier.

Lors d'une audition en commission des affaires culturelles, ce mercredi 12 février, le parlementaire a contesté cette mesure, estimant que l'établissement avait "scrupuleusement répondu aux exigences de l'Éducation nationale" et pris "toutes les mesures nécessaires à la suite des inspections". Il dénonce une décision "incompréhensible" et évoque un "deux poids, deux mesures", citant en comparaison le lycée Stanislas à Paris, toujours sous contrat malgré des "faits bien plus graves".

"Madame la ministre, allez-vous revenir au cadre républicain égalitaire et rétablir sans délai le contrat d'association de l'État avec le lycée Al-Kindi ?", a-t-il interrogé.

Elisabeth Borne a botté en touche, rappelant que "c'est une décision qui relève de la préfecture, sur la base des éléments transmis par l'inspection de l'Éducation nationale". Elle a précisé que : "c’est donc une décision qui relève des instances ad-hoc qui doit pouvoir faire l’objet de recours et moi, je ne peux pas me prononcer sur le sujet d’une décision qui ne relève pas de mon Ministère."