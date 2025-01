Près de Lyon : les contrats des établissements scolaires musulmans Al Kindi résiliés par la préfecture

La préfecture du Rhône annonce avoir résilié les contrats entre l'Etat et les établissements scolaires privés musulmans Al Kindi.

L'école élémentaire, le collège et le lycée de Décines-Charpieu seront ainsi sanctionnés à l'issue de l'année scolaire en cours. "Le rectorat de l'académie de Lyon prendra les dispositions nécessaires pour prendre en charge les professeurs concernés et les élèves qui le souhaiteront" à compter du 1er septembre 2025.

Al-Kindi, qui était le dernier lycée musulman à être sous contrat avec l'Etat, devrait faire appel devant la justice administrative de cette décision qui pourrait entraîner sa fermeture.

Compte tenu des graves manquements et dysfonctionnements contraires aux règles et valeurs de la République, la Préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a pris la décision de résilier les trois contrats liant l’Etat aux établissements scolaires Al Kindi ⤵️ pic.twitter.com/LG9w60TCFp — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) January 10, 2025 La préfète du Rhône La préfète du Rhône Fabienne Buccio s'est basée sur deux points :

- "Les manquements administratifs au fonctionnement des établissements sous contrat et de leur distinction avec le régime hors contrat (non-respect des règles de comptabilité et absence d’étanchéité entre financement public du régime sous contrat et financement du régime hors contrat, absence de comptabilité propre à l’école élémentaire et pour le lycée, opacité et confusion de la gestion administrative et financière, enseignements dispensés sous le régime sous contrat au profit des élèves du régime hors contrat, manquement à l’obligation d’information des parents, absence de transmission des documents budgétaires à la DRFIP depuis 2022…)"

- "Les manquements pédagogiques et des atteintes aux valeurs de la République (mise à disposition de nombreux ouvrages dont le contenu est gravement contraire aux valeurs de la République, propos contraires aux valeurs de la Républiques d’un membre du corps enseignant, contenus programmatiques insuffisants, présence de contenus religieux dans les enseignements obligatoires, enseignements insuffisants voire inexistants, absence d’affichage des symboles de la République, présence d’une stagiaire en responsabilité devant les élèves, règlement intérieur unique pour l’établissement discriminant pour les filles)"

Un rapport inquiétant

L'affaire a débuté il y a quelques mois avec un rapport d'inspection académique au vitriol.

Sur le volet administratif, les inspecteurs avaient relevé une confusion entre les statuts sous contrat et hors contrat. Des moyens financiers alloués au cadre sous contrat auraient été utilisés pour des activités hors contrat. De même, des enseignants rémunérés pour leur travail sous contrat auraient également été employés sur des temps non couverts par ce dispositif.

Les obligations pédagogiques, comme les horaires réglementaires pour certaines matières, ne seraient pas respectées, ce qui constitue aussi une entorse aux règles imposées par l’État.

Plus inquiétant encore, des ouvrages disponibles dans l’établissement, notamment au centre de documentation et d’information (CDI), justifieraient le djihad violent, prôneraient des violences envers les personnes homosexuelles et véhiculeraient une vision rétrograde du rôle des femmes. Certains livres relatent par ailleurs les devoirs des femmes envers leurs époux dans la religion musulmane, en contradiction avec les principes d’égalité de la République française.

Le règlement intérieur de l’établissement est par ailleurs pointé du doigt puisqu'il exige des filles qu'elles portent des tenues spécifiques – vêtements amples et longs, interdiction de maquillage, piercings ou vêtements moulants – sans qu’aucune mention similaire ne concerne les garçons.