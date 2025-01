Menacé de fermeture, Al-Kindi se défendra devant les tribunaux : "Pour la République et pour la France, nous ne l'accepterons jamais"

Ce qui pourrait signifier la mort de l'établissement privé et musulman, qui compte une école, un collège et un lycée à Décines-Charpieu.

Mais Al-Kindi entend se défendre et annonce saisir la justice administrative "pour contester en référé la décision (de la préfète du Rhône ndlr) de rupture du contrat d'association".

"En résiliant le contrat d'association, l'Etat rompt en vérité le contrat social. Pour la République et pour la France, nous ne l'accepterons jamais", promet également la direction de l'établissement décinois aux taux de réussite au baccalauréat parmi les plus élevés de l'académie.

Le groupe scolaire va plus loin en accusant l'Etat français d'envoyer "un signal très clair à la composante musulmane de notre pays : elle ne fait pas partie de la nation et n'a pas le droit au même traitement que les autres puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de lycée musulman sous contrat avec l'Etat".

Et de regretter que les corrections apportées aux points soulevés par le rapport de l'inspection académique comme le retrait des publications litigieuses du CDI, l'amendement du règlement intérieur et la mise à l'écart du personnel dont les propos posaient problème n'aient pas été suffisantes pour convaincre la préfecture de lui laisser une seconde chance.

"Le caractère politique de la décision ne fait pas de doute. Tout porte à convaincre que la décision de résiliation se fonde sur un projet étatique défavorable aux projets issus de la composante musulmane, précisément parce que musulmans", conclut Al-Kindi.

Pour rappel, la préfecture du Rhône a annoncé que "le rectorat de l'académie de Lyon prendra les dispositions nécessaires pour prendre en charge les professeurs concernés et les élèves qui le souhaiteront" à compter de la rentrée prochaine.