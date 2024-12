Shoah pas enseignée à Al-Kindi ? Le lycée privé musulman veut porter plainte contre Laurent Wauquiez

Et que cela constituait l'une des nombreuses raisons pour lesquelles la Région Auvergne-Rhône-Alpes ne voulait plus "donner un seul euro" au lycée privé musulman de Décines-Charpieu.

Des propos que le conseiller spécial de la Région a réitéré dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Et qui se basent sur le rapport de l'inspection, qui pourrait conduire la préfecture du Rhône à annuler les contrats d'association de l'établissement visé.

Al-Kindi a décidé de contre-attaquer. Dans un communiqué, les dirigeants du lycée décinois promettent de porter plainte contre Laurent Wauquiez pour diffamation, reprochant au député altiligérien "une attitude indigne" et "un mensonge".

Pour se défendre, le groupe scolaire musulman rappelle avoir organisé des visites de la maison d'Izieu et avoir participé à l'appel d'offre de la Métropole de Lyon pour un voyage à Auschwitz.

Selon le Progrès, le non-enseignement de la Shoah aux élèves, constaté par l'inspection académique, relèverait d'un cas isolé, d'un professeur n'ayant pas eu le temps de finir le programme.

"Le groupe scolaire saisira la justice administrative qui saura rappeler que les lois de la République s’appliquent à tous, y compris aux influenceurs politiques sur TikTok", conclut Al-Kindi, visant directement Laurent Wauquiez et sa promesse de ne plus financer via la Région.