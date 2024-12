Lycée musulman près de Lyon : "On a affaire à une dérive, la Région ne veut plus verser un seul euro à Al-Kindi", prévient Laurent Wauquiez

Et l'établissement privé musulman devrait être fixé sur son sort en janvier. Son contrat d’association avec l’État est hautement menacé à cause d'un rapport d'inspection au vitriol.

Joint par LyonMag ce vendredi, Laurent Wauquiez, conseiller spécial de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, annonce être "confiant en la décision du rectorat". Mais prévient que la collectivité compte sévir : "On a affaire à une dérive. Il y a une influence claire du wahhabisme avec plusieurs livres au CDI, une soumission de la femme à l'homme avec un règlement discriminant, le génocide des juifs et des tziganes n'est pas enseigné en histoire-géo. Il faut de la compatibilité avec les lois de la République dans les lycées, ce n'est plus le cas. On ne laissera pas faire".

"La Région a pris position pour le retrait du contrat, on ne veut plus verser un seul euro à Al-Kindi", promet Laurent Wauquiez.

"On ne doit pas permettre aux Frères Musulmans d'endoctriner les enfants. L'école doit enseigner les valeurs de la République", conclut-il.

Un rapport alarmant

Notre rédaction avait dévoilé une partie du contenu du rapport sur Al-Kindi. Sur le volet administratif, les inspecteurs avaient relevé une confusion entre les statuts sous contrat et hors contrat. Des moyens financiers alloués au cadre sous contrat auraient été utilisés pour des activités hors contrat. De même, des enseignants rémunérés pour leur travail sous contrat auraient également été employés sur des temps non couverts par ce dispositif.

Les obligations pédagogiques, comme les horaires réglementaires pour certaines matières, ne seraient pas respectées, ce qui constitue aussi une entorse aux règles imposées par l’État.

Plus inquiétant encore, des ouvrages disponibles dans l’établissement, notamment au centre de documentation et d’information (CDI), justifieraient le djihad violent, prôneraient des violences envers les personnes homosexuelles et véhiculeraient une vision rétrograde du rôle des femmes. Certains livres relatent par ailleurs les devoirs des femmes envers leurs époux dans la religion musulmane, en contradiction avec les principes d’égalité de la République française.

Le règlement intérieur de l’établissement est par ailleurs pointé du doigt puisqu'il exige des filles qu'elles portent des tenues spécifiques – vêtements amples et longs, interdiction de maquillage, piercings ou vêtements moulants – sans qu’aucune mention similaire ne concerne les garçons.