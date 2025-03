Lycée Al-Kindi : la justice rejette le référé et confirme la décision de la préfecture du Rhône

Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête en référé-suspension déposée par l’association Al Kindi contre la décision de la préfecture du Rhône de résilier son contrat d’association avec l’État.

Dans son ordonnance, le juge des référés rappelle que pour suspendre une décision administrative, il faut démontrer une situation d’urgence et un doute sérieux sur la légalité de la mesure. Or, "compte tenu du nombre et de la nature des manquements" reprochés à l’établissement, "ainsi que de la gravité de certains d’entre eux", les juges estiment que les arguments avancés par Al-Kindi ne suffisent pas à remettre en cause la décision préfectorale.

Parmi les griefs retenus, les magistrats soulignent l’absence de comptabilité distincte entre les classes sous contrat et hors contrat, en violation des obligations financières des établissements privés sous contrat. Ils pointent également des manquements pédagogiques, notamment sur l’enseignement de l’histoire-géographie en terminale, où certains sujets comme les conflits au Moyen-Orient ou la mémoire des génocides juifs et tsiganes étaient insuffisamment traités, tandis que d’autres, comme la guerre d’Algérie, étaient survalorisés.

Les juges relèvent aussi des atteintes aux valeurs de la République, en raison de la présence d’ouvrages au centre de documentation et des publications en ligne d’un professeur de l’établissement, trésorier de l’association Al Kindi, promouvant une vision politique de l’islam contraire aux principes républicains.

Si la justice n’a pas retenu le caractère discriminatoire du règlement intérieur ni l’absence d’affichage des symboles républicains, elle considère que l’ensemble des infractions relevées justifie la décision préfectorale. Le lycée Al-Kindi devra donc poursuivre son activité sans financement public.