"Des images insoutenables" : un jeune condamné pour pédophilie

Ce mercredi 15 janvier, la vice-procureure de la République de Vienne a requis 4 ans de prison ferme à l’encontre d’un jeune homme de 21 ans, détenant sur ses trois téléphones portables des milliers d’images et vidéos pornographiques.

Déjà connu des services de police pour avoir agressé une prostituée le 22 septembre à Moidieu-Détourbe, le prévenu domicilié à Villeneuve-de-Marc mettait en scène ses petites amies. Il les filmait à leur insu et il les "déshabillait" grâce à l’intelligence artificielle. Il partageait ensuite ces vidéos avec d’autres hommes.

Le jeune homme a même filmé sa grand-mère aujourd’hui décédée dans des situations dégradantes sans son consentement. Il consommait également des vidéos de nourrissons violés ou des vidéos à caractère zoophile.

Décrit par son entourage comme quelqu’un de "doux, gentil, attentionné", ce dernier a confié durant sa garde à vue avoir commencé à regarder des vidéos pornographiques dès ses 13 ans, puis de la pédopornographie, assumant avoir des "pulsions" et répondant à une tension toujours plus importantes.

"Des images insoutenables", selon le tribunal

Complètement addict au contenu pornographique, le prévenu assume que cela faisait partie de sa sexualité, "aujourd’hui, j’éprouve du dégoût", assure le prévenu qui a commencé des soins.

Un expert psychiatrique a évoqué « une recherche d’excitation sexuelle toujours plus importante, des fantasmes pervers violents ».

Condamné à 3 ans de prison pour détention, acquisition et diffusion d’images à caractère pornographiques, voyeurisme aggravé et atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui. Il a également une interdiction d’exercer une activité auprès des mineurs pour une durée de 10 ans, une injonction de soins et un suivi socio judiciaire pour une durée de trois ans.