Un ancien bénévole de l’OL et coach lyonnais condamné à 15 ans pour viol et agressions sexuelles

Ancien entraîneur de football de la région lyonnaise, il a été jugé par la cour criminelle du Rhône et reconnu coupable d'avoir abusé de sa position d'encadrant pour commettre des violences sexuelles, notamment lors de déplacements sportifs. Les agressions concernent deux garçons d'une dizaine d'années entre 1989 et 1996, ainsi que cinq autres victimes mineures entre 1993 et 1998, puis en 2018 (Lire la suite sur Lyon Foot).