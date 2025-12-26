Puni par Grégory Doucet, un agent de la Ville de Lyon fait annuler la sanction du maire écologiste

Dans une décision remontant au 30 juin dernier et débusqué par Le Progrès ce vendredi, la Ville de Lyon a été condamnée à verser 1500 euros à un agent municipal au titre des frais de justice. Et une sanction prononcée par le maire écologiste a été annulée.

En janvier 2023, Grégory Doucet infligeait une exclusion d'une journée à un agent du service de l'occupation temporaire de l'espace public. Cela faisait suite à une altercation verbale que ce dernier avait eu avec un collègue en février 2022.

L'agent en question n'a jamais nié la prise de bec, mais il a souhaité que la justice entende le contexte que sa hiérarchie n'avait pas écouté.

Il a ainsi exposé aux juges administratifs les vives tensions qui existaient entre son collègue et lui, à tel point que leurs supérieurs leur interdisaient de se parler de vive voix. Une haine qui était née d'une remarque homophobe formulée par l'autre agent municipal. C'est d'ailleurs un nouveau propos de ce type qui avait déclenché l'altercation en 2022.

Le tribunal a estimé que la sanction d'un jour, qui est déjà la 3e plus élevée après l'avertissement et le blâme, était "disproportionnée". D'où la condamnation de la Ville de Lyon.