Puni par Grégory Doucet, un agent de la Ville de Lyon fait annuler la sanction du maire écologiste

Dans une décision remontant au 30 juin dernier et débusqué par Le Progrès ce vendredi, la Ville de Lyon a été condamnée à verser 1500 euros à un agent municipal au titre des frais de justice. Et une sanction prononcée par le maire écologiste a été annulée.
En janvier 2023, Grégory Doucet infligeait une exclusion d'une journée à un agent du service de l'occupation temporaire de l'espace public. Cela faisait suite à une altercation verbale que ce dernier avait eu avec un collègue en février 2022.
L'agent en question n'a jamais nié la prise de bec, mais il a souhaité que la justice entende le contexte que sa hiérarchie n'avait pas écouté.
Il a ainsi exposé aux juges administratifs les vives tensions qui existaient entre son collègue et lui, à tel point que leurs supérieurs leur interdisaient de se parler de vive voix. Une haine qui était née d'une remarque homophobe formulée par l'autre agent municipal. C'est d'ailleurs un nouveau propos de ce type qui avait déclenché l'altercation en 2022.
Le tribunal a estimé que la sanction d'un jour, qui est déjà la 3e plus élevée après l'avertissement et le blâme, était "disproportionnée". D'où la condamnation de la Ville de Lyon.
Ha ces gauchistesSignaler Répondre
Quand ils sont aux manettes ils perdent tous leurs prudhommes
Notamment la cgt qd elle est employeur
Ça dégage bientôt
En France, l'employé est présumé innocent, et l'employeur, coupable.Signaler Répondre
Apparemment, l’exclusion, c’est son truc quand sa position le lui permet. Faut pas lui demander de faire preuve de discernement. Incapable de débattre avec l’ancienne élue à la culture, il l’avait aussi limogée. Ça donne une idée de l’intégrité et de la carrure intellectuelle du bonhomme… Ça illustre aussi son côté autoritaire. Je ne voterai pas J.M. Aulas mais G. Doucet n’a pas sa place dans ces fonctions : incompétent et récalcitrant à tout débat sur tout ce qui excède le bilan carbone, c’est un vrai danger pour la démocratie !Signaler Répondre
Il paraît que certains agents municipaux piègent leurs élus, en leur faisant prendre de mauvaises décisions et précipiter ainsi leur chute.Signaler Répondre
Un jour de sanction pour cet agent mais bientôt une sanction pour toujours va s appliquer à Gregory Doucet et pour le coup la justice du peuple sera la plus forte !Signaler Répondre
Avertissement, blâme et mise à pied disciplinaire existent aussi dans le privé.Signaler Répondre
Et les prud'hommes peuvent aussi casser la décision d'un employeur de mise à pied d'une personne victime d'un acte homophobe.
Je ne veux pas défendre Doucet, qui est un incapable, mais dans le hiérarchie municipale administrative, il y a des responsable comme le secrétaire général ; que fait il ? les merguezSignaler Répondre
Le plus gros travail de suivant à la Mairie et Métropole sera de remettre au travail, cette armée, et de réduire drastiquement l'absentéisme injustifié
Ca va grogner , c'est sur
1 jour sanction plus important que l'avertissement et le blâme !!! Coluche avait raison il a 40 ans déjà et au bout de 62 blames 2 jour sans travail et payés pardi le publique est le cancer de ce paysSignaler Répondre
Doucet qui ne défend pas son employé victime d'attaques verbales homophobes et en plus le punit ?Signaler Répondre
Au moins Aulas sait ce qu'il ne faut pas faire en analysant toutes les erreurs des pastèques ;-) En espérant quand même qu'il trouve tout seul par du bon sens ce qu'il ne faut pas faire...
Que ce soit chez ces agents techniques ou dans la police municipale, il semble y avoir tellement de tensions qu'en échappent régulièrement des épisodes dans la presse.Signaler Répondre
Décidément, mauvaise période pour Doucet. Tout le monde le désavoue et personne n'aime ce qu'il fait ou dit.Signaler Répondre