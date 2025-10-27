Ce bâtiment emblématique de Lyon va-t-il être récupéré gratuitement par la mairie ? La justice va trancher

C'est une histoire ancestrale, ponctuée de relations cordiales entre propriétaires et municipalité, qui semble prendre fin devant la justice, avec ces mêmes protagonistes.
D'ici quelques jours, le tribunal correctionnel de Lyon doit trancher dans un dossier opposant les propriétaires du bâtiment loué à Fiducial et la mairie écologiste.
Début septembre, l'audience a permis de comprendre ce qu'il s'est passé. En 1910, la Ville de Lyon autorisait le locataire de la parcelle à construire un petit immeuble d'un étage dont il devenait automatiquement propriétaire. Et depuis, un loyer était systématiquement versé à la mairie pour la parcelle située à deux pas de la préfecture du Rhône, tandis que les propriétaires jouissaient de ceux réclamés pour le bâtiment.
Sauf qu'en 2020, Grégory Doucet, fraîchement élu, flaire la bonne affaire. Et décide de ne pas renouveler le bail du terrain, comme c'était traditionnellement fait pour des périodes de 10 ans. Mieux, il ne répond pas aux courriers et relances des propriétaires inquiets. Et en 2021, le contrat prend fin, permettant à la Ville de récupérer le terrain… et l'immeuble construit dessus.
Furieux, les propriétaires ont donc traîné l'affaire devant les juges, afin d'être indemnisés. Ils réclament 1,365 million d'euros pour l'immeuble que les écologistes voulaient obtenir gratuitement.
De son côté, la Ville de Lyon estime que les propriétaires ont bénéficié d'un système à leur avantage, et que le deal passé en 1910 ne les avait jamais concernés. Son avocat a ainsi demandé à ce que la parcelle et l'immeuble reviennent immédiatement à la municipalité, dont on ignore ce qu'elle compte en faire.
Inquiétant de voir qu'on ne tient pas parole et donc qu'on n'a plus d'honneur.Signaler Répondre
Je ne connais pas le fond du problème mais si en 1910 la municipalité s'est engagée à un deal et à donner sa parole, les élus doivent s'y tenir.
Après logements sociaux? c'est toujours la même stratégie avec ses gens de gauche, ils jouent sur les logements sociaux pour installer dans les arrondissements des profils compatibles avec leur idéologie pour remporter les élections futures.
Ce n'est pas une politique sociale c'est juste un pari sur l'avenir électotal et la natalité ... quand les "graines plantées" auront donné un champs ils pourront alors facilement avoir l'arrondissement.
On a de très beaux exemples de cette stratégie électorale à Paris, à Marseille, à Nantes, à Rennes, à Grenoble etc etc c'est toujours la même chose (si en plus on ne regarde pas trop le rédécoupage des arrondissements parfois).
La gauche française est tout de même une experte du trotskisme il ne faut pas l'oublier.
Récupérer cet immeuble pour des logements sociaux ? Les verts ont eu une politique dictatoriale et punitive durant ces 5 dernières années, profitez du système..Signaler Répondre
Autre cas déconcertant la Métropole de Lyon a acheté 13,6 millions d'euros un immeuble situé au 100 de la rue Bugeaud, dans le 6e arrondissement pour le revendre à un office HLM … 6,8 M€
Doucet et son clan vert qui tournent le dos une fois de plus à ce qui constitue historiquement Lyon, aveuglés par leur idéologie au mépris de Lyon, des lyonnais et des traditions lyonnaises, même sur ce cas présent ce mépris et leur méthode autoritaire apparaît.Signaler Répondre
C est fou, parce que quand il s agit de Afrique avec des spoliations vieilles de plusieurs siècles, les écolos crient à la responsabilité et à la réparationSignaler Répondre
Par contre, dans un dossier plus récent qui concerne leurs finances, c est tout autre!
Comme toujours, les écolos se moquent totalement des usages lyonnais
Il est temps qu ils partent
spoliation....comme si on disait aux ecologistes wokes que le deal passé en 1910 avec les colonies et l esclavage ne nous concernait pas??houa!ha!ha!Signaler Répondre