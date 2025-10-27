Ce bâtiment emblématique de Lyon va-t-il être récupéré gratuitement par la mairie ? La justice va trancher

C'est une histoire ancestrale, ponctuée de relations cordiales entre propriétaires et municipalité, qui semble prendre fin devant la justice, avec ces mêmes protagonistes.

D'ici quelques jours, le tribunal correctionnel de Lyon doit trancher dans un dossier opposant les propriétaires du bâtiment loué à Fiducial et la mairie écologiste.

Début septembre, l'audience a permis de comprendre ce qu'il s'est passé. En 1910, la Ville de Lyon autorisait le locataire de la parcelle à construire un petit immeuble d'un étage dont il devenait automatiquement propriétaire. Et depuis, un loyer était systématiquement versé à la mairie pour la parcelle située à deux pas de la préfecture du Rhône, tandis que les propriétaires jouissaient de ceux réclamés pour le bâtiment.

Sauf qu'en 2020, Grégory Doucet, fraîchement élu, flaire la bonne affaire. Et décide de ne pas renouveler le bail du terrain, comme c'était traditionnellement fait pour des périodes de 10 ans. Mieux, il ne répond pas aux courriers et relances des propriétaires inquiets. Et en 2021, le contrat prend fin, permettant à la Ville de récupérer le terrain… et l'immeuble construit dessus.

Furieux, les propriétaires ont donc traîné l'affaire devant les juges, afin d'être indemnisés. Ils réclament 1,365 million d'euros pour l'immeuble que les écologistes voulaient obtenir gratuitement.

De son côté, la Ville de Lyon estime que les propriétaires ont bénéficié d'un système à leur avantage, et que le deal passé en 1910 ne les avait jamais concernés. Son avocat a ainsi demandé à ce que la parcelle et l'immeuble reviennent immédiatement à la municipalité, dont on ignore ce qu'elle compte en faire.