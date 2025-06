Lyon et la ville palestinienne de Jéricho bientôt jumelées : "Notre majorité croit que la grande paix humaine est possible"

"Lyon accentuera son engagement avec la ville de Jéricho, avec laquelle nous sommes engagés dans une démarche de coopération depuis 2007, en la faisant évoluer vers un jumelage officiel dans les prochains mois", a annoncé Grégory Doucet en conseil municipal ce jeudi matin.

Le maire écologiste de Lyon a dans un premier temps assumé que les grilles de l’Hôtel de Ville accueillent des banderoles qui appellent au cessez-le-feu : "À Lyon, notre majorité refuse le délitement du droit international et nous affirmons sur les grilles de l’Hôtel de Ville : 'Cessez le feu immédiat, libération des otages, respect du droit humanitaire et reconnaissance de l’État de Palestine.' À Lyon, notre majorité croit que la grande paix humaine est possible", a-t-il déclaré.

Il a ensuite annoncé que Lyon serait bientôt jumelée avec la ville palestinienne de Jéricho.

Une coopération depuis plusieurs années

Mais la coopération entre les deux villes ne date pas d’hier. Si la Ville de Lyon est jumelée avec Beer-Sheva en Israël depuis 1980, elle mène depuis 2007 une démarche de coopération avec Jéricho, mise en place après la rencontre des "Maires pour la paix" qui avait eu lieu en décembre 2004 à Lyon.

A noter qu'une nouvelle subvention de 50 000 euros en faveur de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient sera aussi votée ce jeudi par le conseil municipal.