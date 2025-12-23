"Les Pierre-Bénitains oubliés !" : la mairie d'Oullins tancée pour sa communication sur l'explosion à Elkem Silicones

Après l'explosion survenue à Elkem Silicones et au déclenchement du plan Orsec, des messages FR-Alert ont été envoyés dans un cercle de 2 kilomètres autour du site Seveso de Saint-Fons. Et notamment à Pierre-Bénite, de l'autre côté de l'A7.

Pourtant, sur ses réseaux sociaux, la mairie d'Oullins-Pierre-Bénite écrivait ceci : "Compte tenu de la localisation de l'incendie et des vents, notre commune n'est pas impactée et donc non concernée par la mesure de confinement".

Une communication qui a fait bondir l'opposition. Vice-président de la Métropole de Lyon et candidat écologiste aux élections municipales oullinoises, Jean-Charles Kohlhaas estime que le maire LR Jérôme Moroge a fauté : "Les Pierre-Bénitains oubliés par la mairie !"

"Cette communication erronée est une nouvelle preuve du manque de considération dont les Pierre-Bénitains sont trop souvent victimes depuis

cette fusion imposée. Les habitants et habitantes de Pierre-Bénite compteraient-ils moins que celles et ceux d’Oullins aux yeux de la municipalité et de Monsieur le maire ? Combien de personnes ont ainsi été exposées inutilement, faute d’une communication rigoureuse et responsable ? Combien de Pierre-Bénitains devront encore subir ce sentiment d’être des citoyens moins biens considérés ?", tacle Jean-Charles Kohlhaas, qui décrète qu'il est temps "que cet amateurisme et cette mascarade cessent".