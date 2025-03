Le maire d'Oullins réclame 3000 euros à ses opposants : "Une manière d’intimider qui est inacceptable"

Un projet de fusion qui avait enflammé l'opposition ainsi qu'une partie de la population, qui y voyaient une tentative de verrouiller la mairie oullinoise, fortement convoitée par les Verts, en vue des élections municipales 2026.

Un recours en annulation avait été déposé par les écologistes, les socialistes et les communistes, ainsi qu'un référé suspension. Si ce dernier a été rejeté par le tribunal administratif de Lyon, le second a été récemment retiré par les opposants, qui considéraient qu'annuler "juridiquement et brutalement une fusion en place et tous les actes qui en découlent, après plusieurs années" était "contraire à l'intérêt général".

Sauf que Jérôme Moroge, le maire LR d'Oullins-Pierre-Bénite, entendait faire payer ses détracteurs, au sens propre et figuré. Ainsi, la Ville exigeait que la justice administrative condamne les élus d'opposition à lui verser 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, à savoir couvrir les frais de justice engagés.

Si la demande a été rejetée, les groupes du conseil municipal oullinois ont été outrés.

"Au delà de la surprise, nous trouvons cette demande de pénalité révoltante. Demander à 11 élus d’opposition, élus par les citoyens pour les représenter, pour porter leur voix et défendre leurs intérêts, de payer 3000 euros pour avoir fait leur travail comme il se doit, légalement et sans aucun moyen financier, nous semble grave ! C’est une manière d’intimider l’opposition qui est inacceptable. C’est une nouvelle tentative de tuer la démocratie dans notre ville et le rôle de l’opposition au sein du conseil municipal", s'emportent les élus, dont Jean-Charles Kohlhaas, par ailleurs vice-président de la Métropole de Lyon et du Sytral.