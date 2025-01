La Grande rue d'Oullins à nouveau en double-sens dès le 15 janvier

La Métropole de Lyon annonce que l'axe phare de la commune rouvrira intégralement en double-sens à compter du mercredi 15 janvier.

"Les résultats seront présentés lors d’une rencontre avec les associations d’habitants et de commerçants en février", annonce la Métropole de Lyon, qui évoque déjà quelques points comme la diminution du trafic de transit en centre-ville, passant de 27 à 23% du trafic total, l'augmentation des flux vélos sur la Grande rue de +30% à +140% par rapport à mai 2024 et une diminution de moitié du trafic automobile.

Le point le plus polémique de ce bilan tournera autour de l'attractivité du centre-ville d'Oullins. Selon les écologistes, la fermeture partielle aux automobilistes de la Grande rue a entraîné "une amélioration" puisque les flux ont augmenté. Reste à savoir si les commerçants ont la même vision des choses.

"Avec l'arrivée du métro B à Oullins—Centre en octobre 2023, le réaménagement de la place Anatole France en 2024, et en préparation des Voies Lyonnaises ainsi que de la future passerelle Oullins-Gerland, il est essentiel de repenser le centre-ville pour améliorer durablement le cadre de vie et les mobilités", souligne Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole de Lyon aux Déplacements et élu d'opposition à Oullins-Pierre-Bénite.