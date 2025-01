Pour le retour de la circulation Grande rue d'Oullins, la mairie rend le stationnement gratuit

Et pour le retour de la circulation automobile dans les deux sens de l'axe emblématique de la commune, la mairie entend chouchouter ses commerçants. Le maire Jérôme Moroge annonce ainsi rendre gratuit le stationnement sur toute la Grande rue d'Oullins, et dans six parkings du centre-ville (Diderot, Aulagne, la Retonde, l'Eglise, la Camille et Croix-Tournus), du samedi 11 au samedi 25 janvier.

Les horodateurs seront rendus inopérants et une campagne d'affichage sera réalisée à destination des automobilistes.

"La gratuité du stationnement pendant cette période de solde est un moyen mis en oeuvre par ville pour apporter notre soutien au maintien de nos commerces de proximité. L’impact du passage en sens unique de la Grande rue a été immédiat et catastrophique sur le chiffre d’affaire de nos commerçants. Nous ferons le maximum pour que notre centre-ville reste vivant", indique Jérôme Moroge dans un communiqué.

Pour rappel, la Grande rue d'Oullins est devenu un symbole de la crispation entre la Métropole de Lyon et les municipalités. Les écologistes ont pris la décision d'interdire aux voitures de la descendre dans le sens Saint-Genis-Laval/Lyon contre l'avis du maire. Ce dernier a obtenu que son scénario, impliquant la réouverture totale de l'axe, soit expérimenté à son tour.

Une décision finale doit être prise cette année par la Métropole sur l'avenir de la Grande rue.